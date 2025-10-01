English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

கரூர் சம்பவம்: செந்தில் பாலாஜி பதறுவது ஏன்...? அதிமுக அடுக்கும் கேள்விகள்!

Karur Stampede: கரூர் கூட்டநெரிசல் சம்பவம் குறித்து முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி அளித்த விளக்கங்களை விமர்சித்து, அதிமுக பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பி உள்ளது.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Oct 1, 2025, 07:47 PM IST
  • இத்தனை பேரின் பிரஸ் மீட் ஏன்? - அதிமுக
  • இது நீதிமன்ற அவமதிப்புக்கு சமம் - அதிமுக
  • அரசின் அலட்சியத்தை மறைக்க முனையும் முயற்சி இது - அதிமுக

கரூர் சம்பவம்: செந்தில் பாலாஜி பதறுவது ஏன்...? அதிமுக அடுக்கும் கேள்விகள்!

Karur Stampede, AIADMK Questions Senthil Balaji: கரூர் கூட்டநெரிசல் சம்பவத்தில் 41 உயிரிழந்தது பெரும் துயரத்தை உண்டாக்கியிருக்கும் வேளையில், அரசியல் களத்தில் பரபரப்பான சூழலையும் உருவாக்கி உள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

Karur Stampede: எதிர்க்கட்சிகளின் சந்தேகமும்... திமுகவின் விளக்கமும்...

கரூர் சம்பவத்தில் திமுகவின் சதி இருப்பதாக தவெக, அதிமுக, பாஜக உள்ளிட்ட கட்சிகள் சந்தேகம் எழுப்பும் நிலையில், தமிழ்நாடு அரசு மற்றும் திமுக தரப்பில் பல்வேறு விளக்கங்கள் அளிக்கப்பட்டு வருகின்றன. ஓய்வுபெற்ற உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி அருணா ஜெகதீசன் தலைமையிலான ஒரு நபர் ஆணையம் இச்சம்பவம் குறித்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறது. தமிழ்நாடு அரசு அமைத்த ஆணையம் என்பதால் எதிர்க்கட்சிகள், இந்த ஆணையத்தின் மீது நம்பிக்கை இல்லை என்றும் இந்த விவகாரத்தை சிபிஐ வசம் ஒப்படைக்க வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை வைத்து வருகின்றனர்.

Karur Stampede: செந்தில் பாலாஜி பிரஸ் மீட்

இந்த சூழலில், முன்னாள் அமைச்சரும், கரூர் சட்டப்பேரவை உறுப்பினருமான செந்தில் பாலாஜி கரூர் சம்பவம் குறித்த எதிர்க்கட்சிகளின் பல்வேறு சந்தேகங்கள், கேள்விகளுக்கு வீடியோ ஆதாரங்களுடன் பதில் அளித்திருந்தார். செந்தில் பாலாஜியை குறிவைத்து பல்வேறு குற்றச்சாட்டு முன்வைக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்து அவர் தரப்பு விளக்கத்தை அளித்திருந்தார்.

Karur Stampede: 'ஏன் இத்தனை பிரஸ் மீட்...?'

இந்நிலையில், செந்தில் பாலாஜி அளித்த விளக்கங்களை விமர்சித்து, 'பத்து ரூபாய் பாலாஜி பதறுவது ஏன்?' அதிமுக அதன் அதிகாரப்பூர்வ X பக்கத்தில் நீண்ட பதிவு ஒன்றை பதிவிட்டுள்ளது. அந்த பதிவில், "கரூர் அசம்பாவிதம் தொடர்பாக ஒரு நபர் விசாரணை ஆணையம் அமைத்திருக்கிறோம் என்று திமுக அரசு அறிவித்த பிறகு, மின்சாரத்துறை அதிகாரி, மாவட்ட ஆட்சியர், சட்டம் ஒழுங்கு ஏடிஜிபி ஆகியோர் செய்தியாளர் சந்திப்பை நடத்துகின்றனர்; டிஜிபி பிரஸ் மீட் நடத்துகிறார்; பொம்மை முதல்வர் வீடியோ வெளியிடுகிறார்; வருவாய்ச் செயலாளர், மருத்துவத்துறைச் செயலாளர், டிஜிபி, ஏடிஜிபி ஆகியோர் கூட்டாக பிரஸ் மீட் நடத்துகின்றனர்; இப்போது செந்தில் பாலாஜி செய்தியாளர் சந்திப்பு... இவ்ளோ பதட்டப்பட்டு என்ன சொல்ல வர்றீங்க" என திமுகவை நோக்கி எழுப்பப்பட்டுள்ளது.

Karur Stampede: நீதிமன்ற அவமதிப்புக்குச் சமம்

எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி சொன்னதுபோல், விசாரணை ஆணையத்தை அரசுக்கு வேண்டிய திசையில் வழிநடத்திக் கொண்டிருக்கிறீர்களா? என்றும் கேள்வி எழுப்பப்பட்டுள்ளது. 'அரசியல் செய்யாதீர், அரசியல் செய்யாதீர்' என்று எல்லா அரசியலையும் செய்துக் கொண்டிருப்பது யார்? திமுக தானே? என்றும் குற்றஞ்சாட்டி உள்ளது.

 மேலும் அந்த பதிவில், "உங்கள் பதட்டம் தான் உண்மையிலேயே கரூரில் நடந்தது என்ன? என்ற கேள்வியை, சந்தேகத்தை வலுக்கச் செய்கிறது. ஒரு விசாரணை ஆணையம் அமைத்த பிறகு, அது தொடர்பான வாதங்களையோ, காணொளிகளையோ அரசு அதிகாரிகள், அரசைச் சார்ந்தோர் பொதுவெளியில் வெளியிட்டு, ஆணையத்தின் நிர்ணயங்களை அவமதித்துள்ளீர்கள். இது நீதிமன்ற அவமதிப்புக்கு சமம்" என குறிப்பிட்டுள்ளது.

Karur Stampede: 'செந்தில் பாலாஜி மாடல்'

அடுத்து அதில், "அப்புறம், அந்த பத்து ரூபாய்.... இந்தா வர்றோம்... அஇஅதிமுக ஆட்சியில் டாஸ்மாக் கடைகளில் எந்த புகார் வந்தாலும் அதற்கு நாங்கள் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுத்திருக்கிறோம். எங்கோ ஒரு இடத்தில் நடந்த, சட்டவிரோத விற்பனை முதல் சந்து விற்பனை வரை அனைத்து புகார்களுக்கும், புகார் எழுந்த உடன், 8000-க்கும் மேற்பட்ட வழக்குகளைப் பதிந்துள்ளோம். ஆனால், திமுக ஆட்சியில் நடப்பது என்ன?. செந்தில் பாலாஜி மாடல் - நிறுவனமயமாக்கப்பட்டக் கொள்ளை! (Institutionalised Robbery)

தமிழகத்தில் உள்ள எல்லா டாஸ்மாக் கடைகளிலும், பாட்டிலுக்கு மேல் ரூ.10 முதல் ரூ.40 வரை கணக்கே இல்லாமல் கொள்ளை அடித்து, இப்போது பாட்டில் மேல் 10 ரூபாய் ஸ்டிக்கர் ஒட்டி வசூல் செய்யும் அளவிற்கு பகல் கொள்ளை அடித்துவிட்டு, அதை "Open-ஆகப் பேசுகிறேன்" என்று சொல்லி Justify செய்ய பத்து ரூபாய் பாலாஜிக்கு வெட்கமாக இல்லையா?

Karur Stampede: அடுத்து சிபிஐ வந்தா?

இதுவரை 168 தொகுதிகளில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு, 120-க்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகளில், "பத்து ரூபாய்" என்று எடப்பாடி பழனிசாமி சொன்னாலே, 'பாலாஜி' என்று மக்களே சொல்லும் அளவிற்கு, உங்கள் பத்து ரூபாய் வண்டவாளத்தை தண்டவாளம் ஏற்றினார், எடப்பாடி பழனிசாமி. அப்போது எல்லாம் கள்ள மவுனம் சாதித்த பாலாஜி, இப்போது 41 உயிர்கள் பலியானதும் இதைப் பேசுகிறீர்கள் என்றால், உங்கள் அரசின் அலட்சியத்தை, (Gross Negligence) மறைக்க முனையும் மடைமாற்ற அரசியல் தானே இது? 

ஏற்கனவே 'காசு வாங்கினேன்... ஆனா திரும்ப கொடுத்தேன்'-ன்னு சொல்லி தான் அமலாக்கத்துறை வந்து, உங்களுக்கு நெஞ்சு வலி எல்லாம் வந்து அழுதீங்களே... இப்போ திரும்ப அதே Tone-ல பேசுறீங்களே... இந்த டைம் சிபிஐ வந்தா Conditions-ah follow பண்ணுவீங்களா? செந்தில்பாலாஜி" என கேள்வி எழுப்பப்பட்டுள்ளது. 

மேலும் படிக்க | கரூரில் மட்டும் ஏன் நடந்தது - விஜய்யின் கேள்விக்கு செந்தில் பாலாஜி பதில்!

மேலும் படிக்க | கரூர் சம்பவம்.. உடனே மருத்துவமனைக்கு சென்றது எப்படி? செந்தில் பாலாஜி விளக்கம்!

மேலும் படிக்க | கரூர் கூட்டநெரிசல்: ஸ்டாலினுக்கு 12 கேள்விகள்... நயினார் நாகேந்திரன் கிடுக்குப்பிடி!

