விஜய் என் வீட்டில்தான் தங்கினார்.. அந்த சம்பவத்திற்கு உதவினேன் - அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்

Tamil Nadu political Latest News: நேற்று (பிப்ரவரி 25) கோவையில் அதிமுக முப்பெரும் விழா நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்ச்சியில் முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.பி. வேலுமணி பங்கேற்று சிறப்பித்தார். இதனைத் தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர், தவெக தலைவர் விஜய்யை கடுமையாக சாடி பேசி இருக்கிறார். மக்களுக்கு ஒன்று என்றால் அவர்களை காப்பவர்தான் தலைவன். விலகி ஓடுபவன் அல்ல என விமர்சித்திருக்கிறார்.
Vijay stayed at S.P. Velumani house: விஜய் என் வீட்டில் தங்கி இருந்தார் - வேலுமணி
இது தொடர்பாக பேசிய முன்னாள் அமைச்சர் வேலுமணி, விஜய் எனக்கு ஒரு நல்ல நண்பர். அவரின் படம் ஒன்று ரிலீஸ் ஆகாமல் சிக்கலில் இருந்தது. அப்போது அவர் என் வீட்டிற்கு வந்து தங்கி இருந்தார். என் காரிலேயே அவரை அழைத்து சென்று அப்போது முதலமைச்சராக இருந்த எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களிடம் பேச வைத்து, படத்தை ரிலீஸ் செய்ய தேவையான உதவிகளை செய்தேன். ஆனால் நட்பு வேறு அரசியல் வேறு என கூறினார்.
Karur Incident: மக்களுக்காக நின்பவன்தான் தலைவன்
தொடர்ந்து பேசிய அவர், கரூரில் 41 பேர் உயிரிழந்தனர். அப்போது அவர்களுடன் இல்லாமல் சென்னை புறப்பட்டு சென்றார். ஒரு தலைவன் என்றால், மக்கள் உயிரை காக்க வேண்டும். அவர்களுடன் நிற்க வேண்டும். அதுதான் தலைமைத்துவத்தின் அடையாளம். அதேபோல் அதிமுகவில் இருந்து தமிழக வெற்றி கழகத்திற்கும் திமுகவிற்கு சென்றவர்கள் மீண்டும் அதிமுகவில் இணைய தயாராக இருக்கின்றனர். அவர்களுக்கு உரிய பதவியை வழங்கினால் வருகிறோம் என கூறுகின்றனர். அதிமுகவில் இருக்கும் மரியாதை போல் வேறு எங்கும் இருக்காது என்றார்.
AIADMK: இரட்டை இலை கரங்களை வலுப்படுத்துங்கள்
இதனைத் தொடர்ந்து திமுகவை சாடி பேசிய அவர், கடந்த 5 ஆண்டுகளில் ஒவ்வொரு குடும்பத்தில் இருந்தும் வரியை அதிகமாக வசூலித்து, அதில் இருந்து வெறும் 3,000, 5,000 பணம் கொடுத்தால் போதுமா? என கேள்வி எழுப்பினார். மேலும், திமுக உள்ளிட்ட மாற்று கட்சிகளுக்கு நீங்கள் அளிக்கும் வாக்குகள் செல்லாத வாக்குகளாக மாறும். அதுமட்டுமல்லாமல், அது எதிர்காலத்தில் மிகப்பெரிய ஆபத்தாக முடியும். எனவே மக்கள் இரட்டை இலை கரங்களை வலுப்படுத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன் என பேசினார்.
