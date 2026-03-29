திருவிக நகர் தொகுதியில் போட்டியிடும் ஆம்ஸ்ட்ராங் மனைவி.. அதிமுகவிற்கு வசமாகுமா? கள நிலவரம் என்ன?

Written by - R Balaji | Last Updated : Mar 29, 2026, 02:16 PM IST
Porkodi Armstrong Thiru Vi Ka Nagar: வரும் ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு நடைபெற இருக்கிறது. இதற்கு இன்னும் மூன்று வாரங்களே உள்ள நிலையில், அரசியல் கட்சிகள் அனைத்து வேகம் எடுத்துள்ளது. அதிமுக தங்களின் வேட்பாளர் பட்டியலை முதற்கட்டம், இரண்டாம் கட்டம் மற்றும் மூன்றாம் கட்டம் என மூன்று கட்டமாக அறிவித்திருக்கிறது. 

அதிமுக தொகுதி பங்கீடு 

அதிமுக - பாஜக, தாமாக, பாமக, அமமுக போன்ற கட்சிகளுடன் கூட்டணி வைத்த நிலையில், பாஜகவிற்கு 27, பாமகவிற்கு 18 மற்றும் அமமுகவிற்கு 11 தொகுதிகளை பிரித்து கொடுத்துள்ளன. இதர கட்சிகளுக்கு 2, 1 தொகுதிகளை ஒதுக்கியது. மொத்தம் 68 தொகுதிகள் கூட்டணி கட்சிகளுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட நிலையில், மீதமுள்ள 167 தொகுதிகளில் அதிமுக போட்டியிடுகிறது. 

அதிமுக மூன்றாம் கட்ட வேட்பாளர் பட்டியல் 

முன்னாதாக முதற்கட்ட வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பில் 23 நட்சத்திர வேட்பாளர்கள் அறிவிக்கபப்ட்டனர். இரண்டாவது கட்டமாக 127 பேர் கொண்ட வேட்பாளர்கள் அறிவிக்கப்பட்டனர். இதில் 46 சிட்டிங் எம்எல்ஏக்கள், 16 பெண் வேட்பாளர்கள் மற்றும் 1 இஸ்லாமியர் வேட்பாளருக்கும் வாய்ப்பளிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த நிலையில், இன்று (மார்ச் 29) மூன்றாம் மற்றும் இறுதிகட்ட வேட்பாளர் பட்டியலை எடப்பாடி பழனிசாமி வெளியிட்டார். 

ஆம்ஸ்ட்ராங் மனைவி திரு வி க நகரில் போட்டி 

இந்த பட்டியலில் பகுஜன் சமாஜ் கட்சி சார்பில் ஆம்ஸ்ட்ராங் மனைவி பொற்கொடியின் பெயர் இடம் பிடித்துள்ளது. அவருக்கு திருவிக நகர் தொகுதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. பகுஜன் சமாஜ் கட்சி சார்பில் ஆம்ஸ்ட்ராங் மனைவி பொற்கொடி இரட்டை இலை சின்னத்திலேயே போட்டியிட உள்ளார். 

பகுஜன் சமாஜ் கட்சியின் தமிழ்நாடு மாநில தலைவராக இருந்தவர் ஆம்ஸ்ட்ராங். இவர் கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டு ஜூலை 5 ஆம் தேதி அவரது வீட்டு வாசலில் வைத்தே படுகொலை செய்யப்பட்டார். இதன் பின்னர் ஆம்ஸ்ட்ராங் மனைவி பொற்கொடி ஆம்ஸ்ட்ராங் அக்கட்ச்சியின் மாநில ஒருங்கிணைப்பாளராக நியமிக்கப்பட்டார். ஆனால் சில கருத்து வேறுபாடு காரணங்களால் கடந்த 2025 ஏப்ரல் மாதத்தில், பகுஜன் சமாஜ் கட்சியின் தேசிய தலைவர் மாயாவதி, பொற்கொடி ஆம்ஸ்ட்ராங்கை ஒருங்கிணைப்பாளர் பொறுப்பில் இருந்து நீக்கினார். 

இந்த சூழலில், தனது கணவரின் நினைவு தினமான 2025, ஜூலை 5 ஆம் தேதி தமிழ் மாநில பகுஜன் சமாஜ் என்ற புதிய கட்சியை தொங்கினார். இந்த நிலையில்தான், அதிமுகவுடன் கூட்டணி வைத்து வரும் சட்டமன்ற தேர்தலை இரட்டை இலை சின்னத்தில் போட்டியிடுகிறார். 

திருவிக நகர் தொகுதியில் யார் யார் போட்டி? 

சென்னையில் திருவிக நகர் தொகுதியில் அதிமுக கூட்டணியில் இருக்கும் தமிழ் மாநில பகுஜன் சமாஜ் கட்சி போட்டியிடுகிறார். இக்கட்சியின் சார்பில் பொற்கொடி ஆம்ஸ்ட்ராங் போட்டியிடுகிறார். அத்தொகுதியில் திமுக சார்பில் ரவிச்சந்திரன் என்பவர் போட்டியிடுகிறார். நாம் தமிழ்ர் சார்பாக ஜெகதீஷ் சந்தர் மற்றும் தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் எம் ஆர் பல்லவி என்பவர் என்பவர் போட்டியிடுகிறார். 

திருவிக நகர் 2021 சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் 

திமுக - பி. சிவக்குமார் - 81,727 வாக்குகள். 
அதிமுக - பி.எல். கல்யாணி - 26714 வாக்குகள். 
நாதக - இளவஞ்சி - 10921 வாக்குகள். 
மக்கள் நீதி மையம் - எஸ். ஒபாத் - 9710 வாக்குகள். 

