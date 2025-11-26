மூத்த தலைவர் செங்கோட்டையன் நீக்கம் vs ராஜினாமா: MGR முதல் EPS வரை.. அதிமுகவில் அவரது அரசியல் பயணம்!

Sengottaiyan News Today: அதிமுக (AIADMK) மூத்த தலைவர் கே.ஏ. செங்கோட்டையன் கட்சியில் இருந்து நீக்கப்பட்ட நிலையில், இன்று தனது எம்எல்ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்தார். தமிழக சட்டசபை வளாகத்துக்கு வந்த அவர், தனது ராஜினாமா கடிதத்தை சபாநாயகர் அப்பாவு அவர்களிடம் வழங்கினார். அதிமுகவில் இருந்து நீக்கம், எம்எல்ஏ பதவி ராஜினாமா என அடுத்தடுத்து தனது செயலால் தமிழக அரசியல் களத்தை பரபரப்பாகி இருக்கும் செங்கோட்டையன் (Sengottaiyan Political Move) , அடுத்து அவர் திமுகவில் இணைகிறாரா? அல்லது தவெகவில் இணைகிறாரா? என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.
கே.ஏ. செங்கோட்டையன் (K.A. Sengottaiyan) அவர்கள் தமிழ்நாடு அரசியல் வரலாற்றில் அரை நூற்றாண்டுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட மூத்த தலைவர் ஆவார். அவர் அதிமுகவில் இருந்து நீக்கத்திற்கான பின்னணி என்ன?, எம்எல்ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்தற்கான காரணம் என்ன?, செங்கோட்டையன் அரசியல் பயணம் குறித்த விவரங்களை பார்ப்போம்.
எம்எல்ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்த செங்கோட்டையன்:
அதிமுகவின் அடிப்படை பதவியில் இருந்து நீக்கப்பட்ட சில நாட்களுக்குப் பிறகு, கே.ஏ.செங்கோட்டையன் இன்று (நவம்பர் 26, 2025 -புதன்கிழமை) தனது எம்.எல்.ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்தார். அதற்கான கடிதத்தை தமிழ்நாடு சபாநாயகர் அப்பாவிடம் ஒப்படைத்தார். மேலும் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்து விட்டு திரும்பி வெளியே வந்தபிறகு, தனது காரில் இருந்த அதிமுக கொடியை அகற்றிவிட்டு சென்றார்.
செங்கோட்டையன் நீக்கத்திற்கான பின்னணி:
1. அதிமுகவில் இருந்து நீக்கப்பட்ட தலைவர்களான ஓ. பன்னீர்செல்வம் (ஓ.பி.எஸ். - O.P.S), டி.டி.வி. தினகரன் (T.T.V. Dhinakaran), வி.கே. சசிகலா (Sasikala) ஆகியோரை மீண்டும் கட்சியில் சேர்க்க வேண்டும் என்றும், கட்சி ஒற்றுமைக்கு இது அவசியம் என்றும் செங்கோட்டையன் குரல் கொடுத்தார்.
2. கட்சி தலைமைக்கு (எடப்பாடி கே. பழனிசாமி - Edappadi Palaniswami) 10 நாட்கள் கெடு விதித்து, பிரிந்தவர்களை ஒன்றிணைக்க வலியுறுத்தினார்.
3. இந்த வலியுறுத்தலை அடுத்து, செப்டம்பர் 6, 2025 அன்று, அவர் வகித்து வந்த ஈரோடு புறநகர் மேற்கு மாவட்டக் கழகச் செயலாளர் மற்றும் அதிமுக அமைப்புச் செயலாளர் உள்ளிட்ட அனைத்துப் பொறுப்புகளில் இருந்தும் நீக்கப்பட்டார்.
4. அக்டோபர் 30, 2025 அன்று, பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத் தேவர் குருபூஜையின்போது ஓ. பன்னீர்செல்வம் மற்றும் டி.டி.வி. தினகரன் ஆகியோருடன் ஒரே காரில் அவர் பயணித்ததுடன், கூட்டுச் செய்தியாளர் சந்திப்பிலும் பங்கேற்றார். இது கட்சி விதிகளை மீறிய செயல் என்று கூறி, அக்டோபர் 31, 2025 அன்று அதிமுகவின் அடிப்படை உறுப்பினர் பொறுப்பிலிருந்து அவர் நிரந்தரமாக நீக்கப்பட்டார்.
5. அவர் நீக்கப்பட்டதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து ஈரோடு மாவட்டத்தில் உள்ள அவரது ஆதரவாளர்கள் நூற்றுக்கணக்கானோர் தங்கள் கட்சிப் பதவிகளில் இருந்து விலகியதாக செய்திகள் வெளியாகின.
செங்கோட்டையன் அரசியல் பயணம் குறித்த முக்கிய விவரங்கள்:
1. பிறப்பு ஜனவரி 9, 1948 (ஈரோடு மாவட்டம், குள்ளம்பாளையம்)
2. அரசியல் துவக்கம் தி.மு.க.வில் இருந்து தனது அரசியல் பயணத்தைத் தொடங்கினார்.
3. அ.இ.அ.தி.மு.க. 1972 ஆம் ஆண்டு எம்.ஜி.ஆர். அ.இ.அ.தி.மு.க-வை தொடங்கியபோது அவருடன் இணைந்து, கட்சியின் தொடக்கக் காலத்திலேயே முக்கியப் பங்காற்றினார்.
4. சாதனை எம்.ஜி.ஆர். மற்றும் ஜெயலலிதா ஆகிய இருபெரும் தலைவர்களின் கீழ் அமைச்சராகவும், கட்சியின் முக்கியப் பொறுப்புகளிலும் பணியாற்றியவர்.
5. சட்டமன்ற உறுப்பினர் கோபிச்செட்டிப்பாளையம் தொகுதியில் 1977 ஆம் ஆண்டு முதல் 2021 வரை பலமுறை போட்டியிட்டு, ஒன்பது முறை சட்டமன்ற உறுப்பினராக (MLA) வெற்றி பெற்றுள்ளார்.
6. முக்கிய அமைச்சர் பதவிகள் வனத்துறை, போக்குவரத்துத் துறை, விவசாயத் துறை, தகவல் தொழில்நுட்பத் துறை, வருவாய்த் துறை, பள்ளிக் கல்வித் துறை (ஜெயலலிதா மற்றும் எடப்பாடி பழனிசாமி அமைச்சரவையில்) உள்ளிட்ட பல்வேறு முக்கியத் துறைகளின் அமைச்சராகப் பணியாற்றியுள்ளார்.
7. தற்போதைய நிலை கோபிச்செட்டிப்பாளையம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் (MLA) மற்றும் அதிமுகவின் அடிப்படை உறுப்பினர் பொறுப்பிலிருந்து நீக்கப்பட்டவர்.
