  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • “அதிமுகவிற்கு 3வது இடம்தான்”..அடித்து சொல்லும் மாணிக்கம் தாகூர்!

“அதிமுகவிற்கு 3வது இடம்தான்”..அடித்து சொல்லும் மாணிக்கம் தாகூர்!

Manickam Tagore Latest News: வரும் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுகவிற்கு மூன்றாம் இடம் தான் கிடைக்கும் என காங்கிரஸ் எம்பி மாணிக்கம் தாகூர் கூறி உள்ளார்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Feb 18, 2026, 01:29 PM IST
  • அமித் ஷா தமிழ்நாட்டின் நிலை தெரியாதது போல் நடிக்கலாம்
  • சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுகவிற்கு மூன்றாவது இடம்தான்
  • காங்கிரஸ் எம்.பி. மாணிக்கம் தாகூர் கருத்து

“அதிமுகவிற்கு 3வது இடம்தான்”..அடித்து சொல்லும் மாணிக்கம் தாகூர்!

Manickam Tagore AIADMK Election Prediction: தமிழகத்தில் வரும் ஏப்ரல் மாதம் சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெற இருப்பதாக தெரிகிறது. அதற்கான அதிகாரப்பூர்வ தகவலை தேர்தல் ஆணையம் விரைவில் அறிவிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த சூழலில், அதற்கு முன்பாக மாநிலங்கவை தேர்தல் நடக்கும் என அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. 

அதாவது 10 மாநிலங்களில், 37 மாநிலங்கவை எம்.பி. பதவிகளுக்கு வரும் மார்ச் 16ஆம் தேதி தேர்தல் நடைபெறும் என்றும் அதற்கான வேட்புமனு தாக்கல் பிப்ரவரி மாதம் 26ஆம் தேதி முதல் மார்ச் 05ஆம் தேதி வரை நடைபெறும் என்று தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்திருக்கிறது. இந்த நிலையில், வரும் தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலில், அதிமுகவிற்கு 3வது இடம்தான் கிடைக்கும் என காங்கிரஸ் எம்.பி. மாணிக்கம் தாகூர் கூறி உள்ளார். 

மாணிக்கம் தாகூர் எக்ஸ் பதிவு 

இது தொடர்பாக மாணிக்கம் தாகூர் எக்ஸ் தளத்தில் கூறியுள்ளதாவது, உள்துறை அமைச்சர் அமீத் ஷா அவர்களுக்கு தமிழ்நாட்டின் நிலைமை தெரியாதது போல நடிக்கலாம்… ஆனால் internal சர்வே முடிவுகள் எல்லாம் அவர்களின் மேசையில்தான் இருக்கும் அல்லவா?  ஒரு மாதிரியை இணைத்துள்ளேன்.

ராஜ்யசபா தேர்தலை நடத்த அவசரம் 

அதனால்தான் 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலை காத்திருக்காமல் ராஜ்யசபா தேர்தலை முன்கூட்டியே நடத்த அவசரம்.  காரணம் எளிது — இப்போது எப்படியாவது 2 ராஜ்யசபா சீட்களை எடுத்துக்கொள்ளலாம். தேர்தல் முடிந்த பிறகு ஒரு சீட்டுக்குக் கூட கணக்கு போட முடியாத நிலை வந்துவிட்டால் என்ன செய்வது?

அதிமுகவிற்கு மூன்றாம் இடம் தான் - மாணிக்கம் தாகூர்

Nainar Nagendran மற்றும் Edappadi K. Palaniswami இணைந்தால் பெரிய அலை வருமாம் என்கிறார்கள்… ஆனால் 2026-ல் 20% வாக்கு கூட கடக்க முடியுமா என்பது தான் பெரிய கேள்வி! அதிமுக மூன்றாம் இடம் என்பது இப்போது ‘அதிர்ச்சி செய்தி’ அல்ல — மெதுவாக ‘அரசியல் உண்மை’ ஆகி கொண்டிருக்கிறது.

தமிழ்நாடு மக்களை அரசியல் கணக்குப் புத்தகத்தில் கணக்கிட முடியாது. அவர்கள் முடிவு எடுத்துவிட்டால், எந்த அவசரத் திட்டங்களாலும் அதை மாற்ற முடியாது. இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார். 

திமுக அதிருப்தி 

காங்கிரஸ் - திமுக கூட்டணியில் தொடர்ந்து பரபரப்பான சூழலே நிலவி வருகிறது. திமுகவிடம் காங்கிரஸ் கட்சி ஆட்சி மற்றும் அதிகாரித்தில் பங்கு கேட்டு வரும் நிலையில், மாணிக்கம் தாகூர் பல்வேறு கருத்துக்களை தெரிவித்து வருகிறார். கடந்த சில நாட்களாகவே அவர் தெரிவித்து வரும் கருத்து அரசியல் களத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி வருகிறது. மேலும், இவரது கருத்து திமுகவிற்கு பெரும் அதிருப்தியை அளித்துள்ளது. 

மேலும் படிக்க: 5 மாநில சட்டப்பேரவை தேர்தல் 2026: தேர்தல் தேதி அறிவிப்பில் மாற்றம் ஏன்? முழு விவரம்

மேலும் படிக்க: தமிழ்நாட்டின் டாப் 5 பணக்கார மாவட்டங்கள்.. முதல் இடத்தில் சென்னை கிடையாது!

Manickam TagoreAIADMKTamil Nadu Assembly electionsRajyasabha Election

