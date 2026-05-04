தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: ஆலந்தூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Alandur Election Result 2026:  காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள ஆலந்தூர் (Alandur) சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிட்ட கட்சி வாரியான வெற்றி மற்றும் தோல்வியை தழுவிய வேட்பாளர் பட்டியலை குறித்து அறிந்துக்கொள்ளுங்கள்.  

Written by - R Balaji | Last Updated : May 4, 2026, 06:41 AM IST
ஆலந்தூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள ஆலந்தூர், தமிழக சட்டமன்றத்தின் 28 தொகுதியாகும். ஆலந்தூர் பகுதியின்  பொருளாதாரத்தைப் பொறுத்தவரை, இது ஒரு முக்கியமான வணிகம் மற்றும் தொழில்சார்ந்த மையமாகும். ஆலந்தூரைச் சுற்றியுள்ள மவுண்ட் - பூந்தமல்லி சாலை மற்றும் பெருங்குடி இணைப்புகளில் ஏராளமான ஐடி பூங்காக்கள் அமைந்துள்ளன. இதனால் மென்பொருள் மேம்பாடு மற்றும் சேவை சார்ந்த தொழில்கள்  இங்கு மிக முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன.

ஆலந்தூர் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்

2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் ஆலந்தூர் தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும். 

ஆலந்தூர் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026

திமுக (DMK): டி.எம். அன்பரசன் 

அதிமுக (ADMK):  எஸ். சரவணன்

நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): மகாலட்சுமி

தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): ஆர்.எம். ஹரிஷ்

ஆலந்தூர் தொகுதி  வாக்காளர் எண்ணிக்கை

மொத்த வாக்காளர்கள்: 3,01,055

ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,46,242

பெண் வாக்காளர்கள்: 1,54,771

மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 42

ஆலந்தூர் தொகுதி  வாக்கு சதவீதம்

2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 86.12% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).

ஆலந்தூர் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021

வெற்றி:  டி.எம். அன்பரசன் (திமுக) - 1,16,785 வாக்குகள்

இரண்டாம் இடம்: பி. வளர்மதி (அதிமுக) - 76,214 வாக்குகள்

மூன்றாம் இடம்: சரத்பாபு (மநீம) - 21,139 வாக்குகள்

நாம் தமிழர் கட்சி: ஆர். கார்த்திகேயன் - 16,522 வாக்குகள்

ஆலந்தூர் தொகுதி  சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்

2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் ஆண்டிப்பட்டி தொகுதியில் 61.11% வாக்குகள் பதிவாகின.

காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்

ஸ்ரீபெரும்புதூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் 

உத்திரமேரூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

காஞ்சிபுரம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

