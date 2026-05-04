தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: ஆலங்குடி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

ஆலங்குடி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள ஆலங்குடி சட்டமன்றத் தொகுதி (தொகுதி எண் 182), விவசாயத்தைப் பிரதானமாகக் கொண்ட ஒரு முக்கியமான தொகுதியாகும். கடந்த 2016 மற்றும் 2021 ஆகிய இரு சட்டமன்றத் தேர்தல்களிலும் இந்தத் தொகுதியை திமுகவின் மெய்யநாதன் தொடர்ச்சியாகக் கைப்பற்றியுள்ளார். தற்போதைய 2026 சட்டமன்றப் பொதுத் தேர்தலிலும், ஆளும் திமுக கட்சி சார்பில் தற்போதைய அமைச்சரான சிவ.வி. மெய்யநாதனே மீண்டும் களமிறங்கியுள்ளார். அவரை எதிர்த்து, அதிமுக சார்பில் தன. விமல் வேட்பாளராகப் போட்டியிடுகிறார்.
ஆலங்குடி தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026-ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று ஒரே கட்டமாக நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், இன்று மே 4-ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற்று ஆலங்குடி தொகுதிக்கான இறுதி தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்.
ஆலங்குடி வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
திமுக (DMK): அமைச்சர் சிவ.வி. மெய்யநாதன்
அதிமுக (AIADMK): தன. விமல்
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): ராஜாராமன்
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): துரை கந்தசாமி
ஆலங்குடி சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
கடந்த 2021-ஆம் ஆண்டு நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் ஆலங்குடி தொகுதியில் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் (DMK) வெற்றி பெற்றது.
வெற்றி விவரங்கள்
வெற்றி: சிவ.வி. மெய்யநாதன் (திமுக) - 87,935 வாக்குகள் (51.17%)
இரண்டாம் இடம்: தர்ம தங்கவேல் (அதிமுக) - 62,088 வாக்குகள் (36.13%)
வாக்கு வித்தியாசம்: திமுக வேட்பாளர் சிவ.வி. மெய்யநாதன், தன்னை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட அதிமுக வேட்பாளர் தர்ம தங்கவேலை 25,847 வாக்குகள் என்ற பெரிய வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி வெற்றி வாகை சூடினார். (இதற்கு முந்தைய 2016 தேர்தலிலும் மெய்யநாதன் 9,941 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றிருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது).
புதுக்கோட்டை மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்
