தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: ஆலங்குளம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

ஆலங்குளம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: தென்காசி மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள ஆலங்குளம் சட்டமன்றத் தொகுதி (தொகுதி எண் 223), திருநெல்வேலி நாடாளுமன்றத் தொகுதியின் கீழ் செயல்படும் ஒரு முக்கியத் தொகுதியாகும். பீடி சுற்றுதல், விவசாயம் மற்றும் சிறு தொழில்களை அதிகம் சார்ந்திருக்கும் இந்தப் பகுதி மக்கள், அரசியல் ரீதியாக எப்போதுமே ஒரு தெளிவான முடிவை வழங்குபவர்களாக அறியப்படுகின்றனர். இங்கு நாடார் மற்றும் முக்குலத்தோர் சமூகத்தினரின் வாக்குகள் அதிக தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன.
ஆலங்குளம் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026-ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று ஒரே கட்டமாக நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், இன்று மே 4-ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற்று ஆலங்குளம் தொகுதிக்கான இறுதி தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்.
ஆலங்குளம் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
அதிமுக (AIADMK): கே.ஆர்.பி. பிரபாகரன்
திமுக (DMK): பால் மனோஜ் பாண்டியன்
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): பால்ராஜ்
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK):விபின் சக்கரவர்த்தி
ஆலங்குளம் தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை 2026
மொத்த வாக்காளர்கள்: 255457
ஆண் வாக்காளர்கள்: 124706
பெண் வாக்காளர்கள்: 130730
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 21
ஆலங்குளம் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
கடந்த 2021-ஆம் ஆண்டு நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் ஆலங்குளம் தொகுதியில் பதிவான வாக்குகள் மற்றும் வெற்றி விவரங்கள்:
வெற்றி: பி.எச். மனோஜ் பாண்டியன் (அதிமுக) - 74,153 வாக்குகள் (36.44%)
இரண்டாம் இடம்: டாக்டர் பூங்கோதை ஆலடி அருணா (திமுக) - 70,614 வாக்குகள் (34.70%)
வாக்கு வித்தியாசம்: அதிமுக வேட்பாளர் பி.எச். மனோஜ் பாண்டியன், தன்னை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட திமுக வேட்பாளரை 3,539 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றார்.
மற்ற கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் (2021):
ஹரி நாடார் (சுயேச்சை) - 37,727 வாக்குகள் (18.53%) (குறிப்பு: இவர் தேர்தலில் மூன்றாம் இடம் பிடித்து பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தினார்)
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): மு. சங்கீதா - 12,502 வாக்குகள் (6.14%)
தற்போதைய அரசியல் நிலவரம் (2026):
ஆலங்குளம் தொகுதியைப் பொறுத்தவரை அதிமுக மற்றும் திமுக இடையே நேரடிப் போட்டி நிலவினாலும், நாம் தமிழர் கட்சி மற்றும் தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆகியவை பிரிக்கும் வாக்குகள் தேர்தல் முடிவில் பெரும் திருப்பத்தை ஏற்படுத்தும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
தென்காசி மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்
