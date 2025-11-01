English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • நவம்பர் மாதம் எத்தனை நாட்கள் பள்ளிகள் விடுமுறை? வெளியான முக்கிய தகவல்!

நவம்பர் மாதம் எத்தனை நாட்கள் பள்ளிகள் விடுமுறை? வெளியான முக்கிய தகவல்!

நவம்பரில் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு எத்தனை நாட்கள் விடுமுறை? - குழந்தைகள் தினம் முதல் உள்ளூர் விடுமுறைகள் வரை! முழு பட்டியல் இதோ! தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்.

Written by - RK Spark | Last Updated : Nov 1, 2025, 08:02 PM IST
  • பள்ளிகள் எத்தனை நாட்கள் விடுமுறை?
  • முழு பட்டியல் இதோ!
  • தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்.

நவம்பர் மாதம் எத்தனை நாட்கள் பள்ளிகள் விடுமுறை? வெளியான முக்கிய தகவல்!

அக்டோபர் மாதத்தில் சரஸ்வதி பூஜை, ஆயுத பூஜை, தீபாவளி மற்றும் புயல் என தொடர் விடுமுறைகளை அனுபவித்த பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்களுக்கு நவம்பர் மாதத்திலும் சில இனிப்பான விடுமுறை செய்திகள் காத்திருக்கின்றன. வார இறுதி விடுமுறைகள், உள்ளூர் விடுமுறைகள் மற்றும் இதர முக்கிய நாட்கள் என நவம்பர் மாதத்திற்கான விடுமுறை பட்டியல் குறித்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள். நவம்பர் மாதம் மொத்தம் 30 நாட்களை கொண்டது. இதில் 5 சனிக்கிழமைகள் மற்றும் 4 ஞாயிற்றுக்கிழமைகள் வருகின்றன. அந்த வகையில், பொதுவாகவே 9 நாட்கள் வார இறுதி விடுமுறையாக அமைகின்றன. 

மாதத்தின் தொடக்கமான நவம்பர் 1 மற்றும் 2-ம் தேதிகளும், மாதத்தின் இறுதியான நவம்பர் 29 மற்றும் 30ம் தேதிகளும், சனி மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளாக அமைவது இந்த மாதத்தின் ஒரு சிறப்பம்சமாகும். மொத்தத்தில், நவம்பர் மாதத்தில் பள்ளிகள் சுமார் 20 நாட்கள் செயல்படும். இருப்பினும், அக்டோபர் மாதம், புயல் காரணமாக, சில மாவட்டங்களில் விடுமுறை அளிக்கப்பட்டிருந்தது. அந்த விடுமுறையை ஈடு செய்வதற்காக, சில மாவட்டங்களில் நவம்பர் மாத சனிக்கிழமைகளில் பள்ளிகள் செயல்பட வாய்ப்புள்ளது. இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை, அந்தந்த மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலர்கள் வெளியிடுவார்கள். 

மேலும் படிக்க | நவம்பரில் வெளுக்குமா கனமழை.. சென்னையில் எப்படி? வெதர்மேன் கொடுத்த அப்டேட்!

உள்ளூர் விடுமுறை

நவம்பர் மாதம், மாணவர்கள் மற்றும் பொதுமக்களுக்கு, சில கொண்டாட்டமான நாட்களையும், அதனுடன் கூடிய உள்ளூர் விடுமுறைகளையும் கொண்டு வரப் போகிறது. 

நவம்பர் 14: முன்னாள் பிரதமர் ஜவஹர்லால் நேருவின் பிறந்த தினமான நவம்பர் 14ம் தேதி, இந்தியா முழுவதும் குழந்தைகள் தினமாக கொண்டாடப்படுகிறது. தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்துப் பள்ளிகளிலும், இந்த நாளில், மாணவர்களுக்காக சிறப்பு போட்டிகளும், கலை நிகழ்ச்சிகளும் நடத்தப்படும். மேலும், நவம்பர் 15 முதல் 22 வரை, குழந்தைகள் பாதுகாப்பு வாரம் அனுசரிக்கப்பட்டு, குழந்தைகள் நலன் சார்ந்த விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகளும் நடத்தப்பட உள்ளன.

உள்ளூர் விடுமுறைகள்: தமிழகத்தில், மாவட்ட அளவில் நடைபெறும் முக்கிய திருவிழாக்கள் மற்றும் வரலாற்று சிறப்புமிக்க நிகழ்வுகளுக்காக, அந்தந்த மாவட்டங்களுக்கு உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்படுவது வழக்கம். அந்த வகையில், நவம்பர் மாதத்தில் கீழ்க்கண்ட மாவட்டங்களில் உள்ளூர் விடுமுறைக்கு வாய்ப்புள்ளது.

நவம்பர் 6 (நாகப்பட்டினம்): சிக்கல் சிங்காரவேலர் கோயில் தேரோட்டம் மற்றும் வேல் வாங்கும் நிகழ்வை முன்னிட்டு, நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்திற்கு உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்படலாம்.

நவம்பர் 13 (திருவாரூர்): முத்துப்பேட்டை பெரிய கந்தூரி திருவிழாவை முன்னிட்டு, திருவாரூர் மாவட்டத்திற்கு உள்ளூர் விடுமுறைக்கு வாய்ப்புள்ளது.

நவம்பர் 15 (மயிலாடுதுறை): காவிரி துலா கட்டத்தில் நடைபெறும், கடைமுக தீர்த்தவாரி உற்சவத்தை முன்னிட்டு, மயிலாடுதுறை மாவட்டத்திற்கு உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்படலாம். இந்த உள்ளூர் விடுமுறை தேதிகள், கடந்த ஆண்டு அறிவிப்பின் அடிப்படையில் கணிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் மாற்றங்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.

தேர்வுகளும், தயாரிப்புகளும்

விடுமுறைகள் ஒருபுறம் இருந்தாலும், நவம்பர் மாதம் மாணவர்களுக்கு தேர்வு மாதமாகவும் அமைய போகிறது. அனைத்து வகுப்புகளுக்கும், இரண்டாம் இடைப்பருவ தேர்வு நவம்பர் 11 முதல் 13-ம் தேதி வரை நடத்தத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. மேலும் 10 மற்றும் 12-ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான பொதுத் தேர்வு கால அட்டவணை, நவம்பர் 4-ம் தேதி வெளியிடப்பட உள்ளது. எனவே மாணவர்கள், விடுமுறைகளை கொண்டாட்டத்துடன் கழிப்பதுடன், வரவிருக்கும் தேர்வுகளுக்குத் தங்களை தயார்படுத்திக் கொள்வதிலும் கவனம் செலுத்த வேண்டும்.

மேலும் படிக்க | மீண்டும் அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு இலவச லேப்டாப்! யார் யாருக்கு கிடைக்கும்?

