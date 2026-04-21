தங்கம், வெள்ளி வாங்கும் முன்.. கவனிக்க வேண்டிய 2 முக்கிய விஷயங்கள்!

இந்தியர்களை பொறுத்தவரை தங்கம் மற்றும் வெள்ளி என்பது வெறும் ஆபரணங்கள் மட்டுமல்ல, அது அவர்களின் கலாச்சாரம் மற்றும் நீண்ட கால பாதுகாப்பான முதலீட்டின் அடையாளமாகும். கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே தங்கம் மற்றும் வெள்ளியின் விலை வரலாறு காணாத உச்சத்தை தொட்டு வரும் நிலையில், 2026ம் ஆண்டிலும் இந்த விலையேற்றம் தொடரும் என்றே சந்தை நிபுணர்கள் கணிக்கின்றனர். இந்நிலையில், நீங்கள் இந்த ஆண்டு தங்கம் அல்லது வெள்ளியில் முதலீடு செய்யவோ அல்லது நகைகளாக வாங்கவோ திட்டமிட்டிருந்தால், எந்தவொரு முடிவையும் எடுப்பதற்கு முன் கட்டாயம் கவனிக்க வேண்டிய இரண்டு மிக முக்கிய விஷயங்களை பற்றி தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
மேலும் படிக்க | சர்ச்சுக்குள் விஜய் செய்த அந்த தப்பு... 5 வருஷம் சிறையா? - திருச்சி சம்பவம்!
அரசியல் பதற்றங்கள் மற்றும் பொருளாதார சூழல்
தங்கத்தின் விலையை தீர்மானிப்பதில் உலகளாவிய அரசியல் சூழல் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. உலகில் எங்காவது போர் உண்டானாலோ அல்லது பொருளாதார மந்தநிலை ஏற்பட்டாலோ, முதலீட்டாளர்கள் பங்குச்சந்தைகளை விட பாதுகாப்பான முதலீடான தங்கத்தையே அதிகம் விரும்புவார்கள். தற்போது அமெரிக்கா மற்றும் ஈரான் உள்ளிட்ட மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் நிலவி வரும் பதற்றமான சூழல் காரணமாக, கச்சா எண்ணெயின் விலை கடுமையாக உயர்ந்துள்ளது. இது போன்ற நிலையற்ற உலக சூழல்களால் தான் தங்கத்தின் தேவை பல மடங்கு அதிகரித்து, விலையும் உச்சத்தை தொட்டுள்ளது.
மேலும், அமெரிக்க டாலரின் மதிப்பு, சர்வதேச சந்தையில் ஏற்படும் ஏற்ற இறக்கங்கள் மற்றும் பல்வேறு நாடுகளின் மத்திய வங்கிகள் அதிகளவில் தங்கத்தை வாங்கி இருப்பு வைப்பது போன்ற காரணங்களும் தங்கத்தின் விலையை தொடர்ந்து உயர்த்தி கொண்டே இருக்கின்றன. உலகளாவிய தரகு நிறுவனமான UBSன் கணிப்புப்படி, 2026ம் ஆண்டின் நடுப்பகுதியில் தங்கத்தின் விலை சர்வதேச சந்தையில் ஒரு அவுன்ஸிற்கு 6,200 டாலர்கள் வரை உயர வாய்ப்புள்ளது. எனவே, தங்கம் வாங்கும் முன் உலக அரசியல் மற்றும் பொருளாதார செய்திகளை தொடர்ந்து கவனிப்பது அவசியம்.
வட்டி விகித குறைப்பு மற்றும் மத்திய பட்ஜெட் அறிவிப்புகள்
இரண்டாவதாக, முதலீட்டாளர்கள் கவனிக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான விஷயம் வட்டி விகிதங்கள் மற்றும் உள்நாட்டு வரி விதிப்புகள் ஆகும். பொதுவாக அமெரிக்காவின் மத்திய வங்கியான ஃபெடரல் ரிசர்வ், வட்டி விகிதங்களை குறைக்கும்போது, தங்கத்தின் மீதான முதலீடுகள் அதிகரிக்கும். இது தங்கத்தின் விலையை மேலும் உயர்த்தும். அதுமட்டுமின்றி, இந்தியாவின் இறக்குமதி வரிகளும் தங்கத்தின் விலையில் நேரடி தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன. சமீபத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட 2026ம் ஆண்டிற்கான மத்திய பட்ஜெட்டில், தங்கம் மீதான இறக்குமதி வரியில் செய்யப்பட்ட மாற்றங்கள் காரணமாக இந்திய சந்தையில் தங்கத்தின் விலையில் பெரும் சரிவு மற்றும் ஏற்ற இறக்கங்கள் காணப்பட்டன. இது போன்ற அரசு சார்ந்த வரிக் கொள்கைகள், இறக்குமதி கட்டணங்கள் மற்றும் செய்கூலி, சேதாரம் போன்ற உள்நாட்டு கட்டணங்களையும் வாடிக்கையாளர்கள் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும்.
இப்போது தங்கம் வாங்கலாமா?
சர்வதேச சந்தையில் தங்கம் ஒரு அவுன்ஸிற்கு 5,000 டாலர்களை நெருங்கியுள்ளது. அதேபோல, வெள்ளியின் விலையும் கிலோவிற்கு ரூ. 3,65,000-ஐத் தாண்டி விற்பனையாகி வருகிறது. இந்த அபரிமிதமான விலை உயர்வை கண்டு முதலீட்டாளர்கள் அவசரப்பட்டு எந்த முடிவும் எடுக்க கூடாது என பொருளாதார நிபுணர்கள் எச்சரிக்கின்றனர். நீண்ட கால அடிப்படையில் தங்கத்தில் முதலீடு செய்வது எப்போதுமே லாபகரமானது தான் என்றாலும், குறுகிய கால விலையேற்றங்களை பார்த்து ஒரேயடியாக பணத்தை முதலீடு செய்ய கூடாது. சந்தையில் விலை சற்று குறையும் வரை காத்திருந்து, பொறுமையாக சிறுக சிறுக தங்கத்தை வாங்குவது சிறந்த உத்தியாக இருக்கும். மேலும், செய்கூலி மற்றும் சேதாரம் அதிகமாக கொடுத்து நகைகளாக வாங்குவதை விட, கோல்டு ஈடிஎஃப், தங்க பத்திரங்கள் அல்லது தங்க நாணயங்களாக வாங்குவது அதிக லாபத்தை தரும்.
மேலும் படிக்க | நாளை மாலை 6 மணி முதல் இதையெல்லாம் செய்தால் ஜெயில்.. தேர்தல் ஆணையம் அதிரடி!
