பள்ளி மாணவர்கள் கவனத்திற்கு! பொங்கல் முடிந்தும் 3 நாட்கள் தொடர் விடுமுறை!

தமிழ்நாட்டில் அரையாண்டு தேர்வுகள் முடிவடைந்து சமீபத்தில் பள்ளிகள் மீண்டும் திறக்கப்பட்டது. இந்நிலையில் ஜனவரி மாதமும் தொடர் விடுமுறை கிடைக்க உள்ளதால் பள்ளி மாணவர்கள் மகிழ்ச்சி வெள்ளத்தில் உள்ளனர். இந்த விடுமுறையை பள்ளி மாணவர்கள் மட்டும் இன்றி ஆசிரியர்களும், அரசு ஊழியர்களும் எதிர்பார்த்து காத்துக் கொண்டுள்ளனர். மாணவர்களுக்கு அரையாண்டு தேர்வுகள் கடந்த டிசம்பர் 10ஆம் தேதி தொடங்கியது. இந்த தேர்வுகள் டிசம்பர் 23ஆம் தேதி வரை நடைபெற்ற முடிந்தது. டிசம்பர் 24ஆம் தேதி முதல் அரையாண்டு தேர்வுக்கான விடுமுறைகள் அளிக்கப்பட்டது. ஒன்பது நாட்கள் தான் விடுமுறை இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், பள்ளிகள் ஜனவரி 5ஆம் தேதி வரை விடுமுறை அளிக்கப்பட்டது. இதனால் மொத்தம் 12 நாட்கள் விடுமுறை கிடைத்தது.
பொங்கலுக்கு 5 நாட்கள் விடுமுறை
கடந்த திங்கட்கிழமை முதல் பள்ளிகள் திறக்கப்பட்டு நடைபெற்று வருகிறது. இந்நிலையில் மீண்டும் மகிழ்ச்சியான செய்தி ஒன்று வெளியாகியுள்ளது. அதன்படி பொங்கல் பண்டிகைக்கு மொத்தம் ஐந்து நாட்கள் விடுமுறை கிடைக்கவுள்ளது. ஜனவரி 14-ம் தேதி போகி பண்டிகை என்பதால் அன்றைய தினம் அரசு விடுமுறையாக இருக்கும். அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் மொத்தம் ஐந்து நாட்கள் விடுமுறை கிடைக்கவுள்ளது. விடுமுறை விவரங்கள் பின்வருமாறு.
ஜனவரி 14 (புதன்கிழமை): போகி - அரசு விடுமுறை கிடைக்கும்.
ஜனவரி 15 (வியாழக்கிழமை): தைப்பொங்கல்.
ஜனவரி 16 (வெள்ளிக்கிழமை): திருவள்ளுவர் தினம்/மாட்டுப் பொங்கல்.
ஜனவரி 17 (சனிக்கிழமை): உழவர் திருநாள்.
ஜனவரி 18 (ஞாயிறுக்கிழமை): வார விடுமுறை
குடியரசு தினத்திற்கு 3 நாட்கள்
இந்த விடுமுறை மட்டுமில்லாமல் ஜனவரி மாதம் மேலும் 3 நாட்கள் மாணவர்களுக்கு விடுமுறை கிடைக்க உள்ளது. ஜனவரி 26ம் தேதி திங்கட்கிழமை குடியரசு தினம் கொண்டாடப்பட உள்ளது. அதற்கு முன்பு சனி, ஞாயிற்றுக்கிழமை வருகிறது. இதனால் 3 நாட்கள் விடுமுறை கிடைக்கும்.
ஜனவரி 24 (சனிக்கிழமை): வார விடுமுறை.
ஜனவரி 25 (ஞாயிறுக்கிழமை): வார விடுமுறை.
ஜனவரி 26 (திங்கள்க்கிழமை): குடியரசு தினம்.
மாணவர்களின் மகிழ்ச்சி
இந்த தொடர் விடுமுறைகள் காரணமாக பள்ளி கல்லூரி மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள் மற்றும் அரசு ஊழியர்கள் மகிழ்ச்சியில் உள்ளனர். குறிப்பாக, டிசம்பரில் 12 நாட்கள் விடுமுறை கிடைத்த பிறகு, ஜனவரியில் மீண்டும் 5 நாட்களும், கூடுதலாக 3 நாட்களும் விடுமுறை கிடைப்பது மாணவர்களுக்கு மகிழ்ச்சியை அளித்துள்ளது. தமிழ்நாடு அரசு 2026ம் ஆண்டுக்கான விடுமுறை பட்டியலை ஏற்கனவே வெளியிட்டுள்ளது. இதில் தேசிய நிகழ்வுகள், பண்டிகைகள் மற்றும் பொங்கல், தமிழ் புத்தாண்டு, தீபாவளி போன்ற பாரம்பரிய விடுமுறைகளும் அடங்கியுள்ளன. இதில் ஜனவரி மாதத்தில் மட்டும் மொத்தம் 5 அரசு விடுமுறைகள் உள்ளன:.
- புத்தாண்டு (ஜனவரி 1)
- பொங்கல் (ஜனவரி 15)
- திருவள்ளுவர் தினம் (ஜனவரி 16)
- உழவர் திருநாள் (ஜனவரி 17)
- குடியரசு தினம் (ஜனவரி 26)
பள்ளி மற்றும் வங்கிகள்
இந்த விடுமுறைகள் தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து அரசு அலுவலகங்கள், பள்ளிகள் மற்றும் வங்கிகளுக்கு பொருந்தும். ஆர்பிஐ வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் மாநில அறிவிப்புகளின் அடிப்படையில் வங்கி விடுமுறைகள் நிர்ணயிக்கப்படுகின்றன. இந்த விடுமுறை அட்டவணையை தெரிந்து கொண்டு, பெற்றோர்கள் தங்கள் குடும்ப பயணங்களை முன்கூட்டியே திட்டமிடலாம்.
