English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • புதிதாக பிளாட் வாங்க போறீங்களா? இந்த 5 விஷயங்களை கவனமா பாருங்க!

புதிதாக பிளாட் வாங்க போறீங்களா? இந்த 5 விஷயங்களை கவனமா பாருங்க!

சிறு நகரங்கள் வரை அடுக்குமாடி குடியிருப்பு திட்டங்கள் சென்றுள்ளது. பலரும் இதில் முதலீடு செய்யவும் விரும்புகின்றனர். ஆனால் இத்தகைய அடுக்குமாடி குடியிருப்பு திட்டங்களில் வீடு வாங்கும் போது சில அடிப்படை விஷயங்களில் கவனம் செலுத்த வேண்டும்.  

Written by - RK Spark | Last Updated : Feb 21, 2026, 09:12 AM IST
  • புதிதாக பிளாட் வாங்கும் போது..
  • கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள்!
  • இல்லை என்றால் சிரமம் தான்.

Trending Photos

அடுத்த மாதம் ரூ. 5000 குறையப்போகும் தங்கம் விலை! நகை வாங்க இதுதான் சரியான நேரமா?
camera icon10
Gold price
அடுத்த மாதம் ரூ. 5000 குறையப்போகும் தங்கம் விலை! நகை வாங்க இதுதான் சரியான நேரமா?
மாசி 9 சனிக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Rasipalan
மாசி 9 சனிக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
இந்தியாவிலேயே தங்கம் விலை கம்மியா கிடைக்கும் இடம் இதுதான்! நகைப்பிரியர்களுக்கு லக்கி ஜாக்பாட்!
camera icon10
Gold price today
இந்தியாவிலேயே தங்கம் விலை கம்மியா கிடைக்கும் இடம் இதுதான்! நகைப்பிரியர்களுக்கு லக்கி ஜாக்பாட்!
மார்ச் மாதத்தில் மன நிம்மதி வேணுமா... இந்த 7 இடங்களுக்கு போகலாம்
camera icon8
Tourism Tips
மார்ச் மாதத்தில் மன நிம்மதி வேணுமா... இந்த 7 இடங்களுக்கு போகலாம்
புதிதாக பிளாட் வாங்க போறீங்களா? இந்த 5 விஷயங்களை கவனமா பாருங்க!

தங்கத்தின் மதிப்பு நாளுக்கு நாள் எப்படி உயர்கிறதோ அதே போல நிலத்தின் மதிப்பும் உயர்ந்து வருகிறது. கடந்த 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக தமிழகத்தில் நிலத்தின் மதிப்பு கடுமையாக உயர்ந்த நிலையில், தனியாக வீடு கட்டுவது பலருக்கு கனவாக இருந்து வருகிறது. அதிலும் நகரங்களில் தனியாக வீடு கட்டுவது என்பது சாத்தியமில்லாத ஒன்றாக மாறி வருகிறது. இதனால் பலர் அடுக்குமாடி குடியிருப்பு திட்டங்களை நோக்கி செல்லுகின்றனர். சிறு நகரங்கள் வரை அடுக்குமாடி குடியிருப்பு திட்டங்கள் சென்றுள்ளது. பலரும் இதில் முதலீடு செய்யவும் விரும்புகின்றனர். ஆனால் இத்தகைய அடுக்குமாடி குடியிருப்பு திட்டங்களில் வீடு வாங்கும் போது சில அடிப்படை விஷயங்களில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். பலரும் இதனை செய்யாமல், பின்னர் பிரச்சனைகளை சந்திக்கிறார்கள். புதிதாக பிளாட் வாங்கும் போது என்ன என்ன விஷயங்களை கவனிக்க வேண்டும் என்பதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Add Zee News as a Preferred Source

மேலும் படிக்க - கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு எச்சரிக்கை

வங்கி கடன்!

அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் பெரும்பாலும் வங்கி கடனில் தான் வாங்கப்படுகின்றன. அப்படி வீட்டுக்கடன் வாங்கும் போது, அந்த பிளாட்டை விற்கும் நிறுவனத்திடம் இருந்து வில்லங்க சான்று, திட்ட அனுமதி ஆவணங்களை மட்டும் வாங்கிக்கொண்டால், அவற்றை வங்கிகள் சரிபார்த்து கொள்ளும் என்று பலர் நினைக்கிறார்கள். ஆனால் உண்மையில் நீங்களே தனிப்பட்ட முறையில் ஆவணங்களை சரிபார்க்க வேண்டும். அப்போது தான் பின்னாளில் உங்களை பெரிய பிரச்சனைகளில் இருந்து காப்பாற்றும்.  அடுக்குமாடி குடியிருப்பு திட்டத்தில் கட்டப்பட்டுள்ள வீடுகளை பார்க்க செல்லும் போது, பல்வேறு விதத்தில் உங்களை ஏமாற்றலாம். 

குறிப்பாக அதன் விற்பனையாளர்கள், இந்த வீடு 10 நிமிடங்களில் விற்கப்படும், பலர் போட்டி போடுகிறார்கள். உடனே முன்பதிவு செய்யுங்கள் என்று அழுத்தம் தருவார்கள். உண்மையில் 100க்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் உள்ள அடுக்குமாடி குடியிருப்பு திட்டத்தில் 10-20 வீடுகள் மட்டுமே விற்றிருக்கலாம். விற்பனையாளர்களின் இப்படி பட்ட பேச்சை சமாளிக்க, பரவாயில்லை... வேறு வீடு பார்க்கிறேன் என்று செல்லலாம். உடனே அந்த விற்பனை அழுத்தம் குறையும். உங்களுக்காக காத்திருப்பார்கள். மேலும் அந்த கட்டுமான நிறுவனத்தின் முந்தைய திட்டங்களில் எத்தனை வீடுகள் விற்றுள்ளன என்பதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

பதிவுத்துறை இணையதளம்

ஆனால் அவர்கள் சொல்லும் விஷயங்களை மட்டும் நம்பாமல், பதிவுத்துறை இணையதளத்தில் வில்லங்க சான்றை நீங்களே சரி பாருங்கள். சமீபத்திய 30 வருட வில்லங்க சான்றை பதிவிறக்கம் செய்து, அந்த மனை எண்ணை உள்ளிட்டு தேடினால் யாருக்கெல்லாம் விற்றிருக்கிறது, கடன் உள்ளதா, சட்ட வழக்குகள் உள்ளதா என்பது தெளிவாக தெரியும். கட்டுமான நிறுவனத்தின் முந்தைய திட்டங்களை சோதிப்பது மிக முக்கியம். புதிய திட்டத்தை விற்கும் நிறுவனத்தின் பழைய திட்டங்களில் வீடுகள் சரியான நேரத்தில் ஒப்படைக்கப்பட்டதா, வாங்கியவர்கள் திருப்தியா என்பதை Google செய்து பாருங்கள். 

திட்ட அனுமதி

சமூக வலைதளங்களில் அந்த நிறுவனத்தை பற்றி படியுங்கள். கட்டிட விதிமீறல், நீதிமன்ற வழக்குகள் உள்ளதா என சரிபாருங்கள். DTCP/CMDA திட்ட அனுமதி, கட்டிட அனுமதி வரைபடம் இருக்கிறதா என்பதை உறுதிப்படுத்துங்கள். ஸ்டெபிலிட்டி சான்று, மண்/கான்க்ரீட் பரிசோதனை சான்று போன்றவை கட்டாயம். சுற்றுச்சூழல் ரீதியாக பக்கத்து தளத்தில் மற்றொரு அடுக்குமாடி கட்டுகிறார்களா என்பதை செட்பேக் வரைபடத்தில் பாருங்கள். நடைமுறை ரீதியாகவும் கவனம் தேவை. லிப்ட், நீர், மின்சாரம், பார்க்கிங் சரியாக உள்ளதா என சோதியுங்கள். உள்ளாட்சி வரி, பராமரிப்பு கட்டணம் எவ்வளவு என விசாரியுங்கள். CCTV, Fire Safety, சுற்றுப்பாதை போன்ற பாதுகாப்பு வசதிகள் உள்ளதா என்பதை உறுதிப்படுத்துங்கள். 

பத்திர பதிவு

வீடு வாங்கி பத்திரம் பதிவு செய்யும்போது சொத்து வரைபடம், பட்டா சரியாக உள்ளதா சரிபாருங்கள். டிமாண்ட் டிராஃப்ட் மூலம் முத்திரை கட்டணம் செலுத்துங்கள். சட்டவல்லுநர் ஒப்புதல் சான்று கட்டாயம். அடுக்குமாடி வீடு வாங்குவது முதல் முறை முதலீடு. விரைவாக வாங்க வேண்டும் என்ற அழுத்தத்திற்கு உட்படாமல், 2-3 வீடுகளை ஒப்பிட்டு முடிவு செய்யுங்கள். சரியாக சரிபார்த்தால் நீண்ட கால திருப்தி கிடைக்கும். தவறான தேர்வு கோடிக்கணக்கான இழப்புக்கு வழிவகுக்கும்.

மேலும் படிக்க - நாளை விடுமுறை.. பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்களுக்கு குட் நியூஸ்.. மாவட்ட நிர்வாகம் அறிவிப்பு!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
ApartmentFlat Buying RulesVillangamDtcp CmdaTn Registration

Trending News