ஆசிரியர்கள் கவனத்திற்கு! பள்ளிக்கல்வித் துறை முக்கிய அறிவிப்பு!

தமிழகத்தில் பள்ளிக்கல்வி துறையின் நிர்வாக செயல்பாடுகளை மேம்படுத்தவும், மாணவர்களின் கல்வி தரத்தை உயர்த்தவும் அரசு பல்வேறு அதிரடி நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. அந்த வகையில், நிர்வாக சீர்திருத்தங்களின் ஒரு பகுதியாக, இனி ஒவ்வொரு மாதமும் அலுவல் ஆய்வு கூட்டங்கள் (Monthly Review Meetings) கட்டாயமாக நடத்தப்படும் என்று பள்ளிக்கல்வித் துறை இயக்குநர் கண்ணப்பன் உத்தரவிட்டுள்ளார். பள்ளிக்கல்வி துறையின் செயல்பாடுகள் மற்றும் மாணவர்களின் கற்றல் திறன் குறித்து அவ்வப்போது ஆய்வுகள் நடத்தப்படுவது வழக்கம். ஆனால், இனி இவை ஒரு வரன்முறையான நடைமுறையாக மாற்றப்பட்டுள்ளது. இது தொடர்பாக அனைத்து மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர்கள் (CEOs) மற்றும் மாவட்ட கல்வி அலுவலர்களுக்கு (DEOs) அனுப்பப்பட்டுள்ள சுற்றறிக்கையில் முக்கிய வழிகாட்டுதல்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
மாதந்தோறும் 5-ம் தேதி முக்கியம்!
புதிய உத்தரவின்படி, ஒவ்வொரு மாதமும் 5-ம் தேதி துறை சார்ந்த ஆய்வு கூட்டம் நடத்தப்படும். இதற்கான செயல் திட்டம் முந்தைய மாதத்தின் 4-வது வார இறுதியிலேயே முதன்மை கல்வி அலுவலர்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்படும். இந்த கூட்டங்களில் விவாதிக்கப்பட வேண்டிய தகவல்களை சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் முன்கூட்டியே தயார் நிலையில் வைத்திருக்க வேண்டும். இந்த திட்டத்தின் தொடக்கமாக, நடப்பு டிசம்பர் மாதத்திற்கான ஆய்வு கூட்டம் வரும் டிசம்பர் 5-ம் தேதி காணொலி வாயிலாக நடைபெறவுள்ளது. இந்த கூட்டத்தில் முக்கியமாக 4 விஷயங்கள் குறித்து விவாதிக்கப்படவுள்ளது.
- பள்ளி ஆண்டாய்வு (Annual School Inspection): பள்ளிகளின் கட்டமைப்பு மற்றும் நிர்வாக செயல்பாடுகள் குறித்த ஆய்வு.
- பத்தாம் வகுப்புத் தேர்வு முடிவுகள்: காலாண்டுத் தேர்வில் மாணவர்களின் செயல்திறன் மற்றும் தேர்ச்சி விகிதம்.
- திறன் மேம்பாட்டு திட்டம்: மாணவர்களின் தனித்திறன்களை வளர்க்கும் திட்டங்களின் நிலை.
- குறைந்த செயல்திறன் கொண்ட பள்ளிகள்: கல்வித் தரத்தில் பின்தங்கியுள்ள பள்ளிகளைக் கண்டறிந்து, அவற்றை மேம்படுத்துவதற்கான ஆலோசனைகள்.
- இந்த விவரங்களை பூர்த்தி செய்து, இயக்குநரகத்திற்கு துரிதமாக அனுப்பி வைக்குமாறு அனைத்து மாவட்டக் கல்வி அதிகாரிகளுக்கும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
தொடக்கக் கல்வி துறைக்கும் தனி ஆய்வு!
பள்ளிக்கல்வி துறையை போலவே, தொடக்க கல்வி துறை சார்பிலும் மாவட்ட கல்வி அலுவலர்களுக்கான பிரத்யேக ஆய்வு கூட்டம் இந்த மாதம் நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கான ஏற்பாடுகளும் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன. அரசின் இந்த தொடர் நடவடிக்கைகள் மூலம், பள்ளிகளின் நிர்வாக செயல்பாடு மேம்படுவதோடு, மாணவர்களின் கற்றல் திறனிலும் பெரிய முன்னேற்றம் ஏற்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஆசிரியர்களும், அதிகாரிகளும் இந்த புதிய நடைமுறைக்கு முழு ஒத்துழைப்பு அளிக்க வேண்டும் என்று பள்ளிக்கல்வித் துறை கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.
