சென்னை மக்களே... நாளை இந்த பகுதிகளில் மின்தடை - நோட் பண்ணுங்க!

Chennai Power Outage August 16: தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள அனைத்து மாவட்டங்களிலும் ஒவ்வொரு மாதமும் மின் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக மின்தடை ஏற்படுவது வழக்கம். ஒவ்வொரு மாதமும் வெவ்வேறு பகுதிகளில் மின் பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும். இதனால், ஒரு நாள் முழுவதும் மின்தடை மேற்கொள்ளப்படும்.
அந்த வகையில், சென்னையில் நாளை (ஆகஸ்ட் 16) வெவ்வேறு பகுதிகளில் பராமரிப்பு பணி காரணமாக காலை 9 மணி முதல் மதியம் 2 மணிவரை மின்தடை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அவை எந்தெந்த இடங்கள் என்பதை இங்கு காணலாம்.
Chennai Power Outage: சென்னையில் எங்கெல்லாம் பவர்கட்?
அம்பத்தூர்: ராம் நகர், லெனின் நகர், வெங்கடேஸ்வரா நகர், ஒரகடம், சிடிஎச் சாலை, ரெட் ஹில்ஸ் சாலை, பத்மாவதி சீனிவாசன் நகர்
வளசரவாக்கம்: வளசரவாக்கம், விருகம்பாக்கம், ஆழ்வார்திருநகர்
பெசன்ட் நகர்: டிஎம்எம் தெரு, மகாலட்சுமி அவென்யூ, காமராஜர் சாலை, கங்கை அம்மன் கோயில் தெரு, செல்ல பெருமாள் தெரு, ராஜு தெரு, நேதாஜி தெரு, லால் பாகத்தூர் தெரு, எம்ஜி சாலை
அடையார்: காந்தி நகர் (பகுதி), கால்வாய் வங்கி சாலை, காந்தி நகர் 2வது பிரதான சாலை, 3வது கால்வாய் குறுக்கு சாலை
மணலி: நெடுஞ்செழியன் சாலை, கலைஞர் நகர், சிபிசிஎல் நகர், பட சாலை தெரு (பகுதி), வையக்காடு, 200 அடி சாலை, மணலி, சடையங்குப்பம், பர்மா நகர், இருளர் காலனி, எலந்தனூர், பொன்னேரி ஹை ரோடு, ராஜீவ் காந்தி நகர், எம்எம்டிஏ முதல் மற்றும் இரண்டாம் கட்ட சாலை, 33 KV IAL (HT Service), துவாரகா மாநகரின் போஸ்ட், ஏ.சி.சி. டெக், சாத்தங்காடு ஸ்டீல் யார்டு, கோத்தாரி ஆலை, ராஜாஜி நகர், கார்கில் நகர், ராமசாமி நகர், சத்தியமூர்த்தி நகர், வி.பி.நகர், பெரியதோப்பு, சின்னமாத்தூர் சாலை, VOC நகர், புதுக்கோயில் தெரு, சந்தானகிருஷ்ணன் சாலை, விமலாபுரம்,
கூடுவாஞ்சேரி: திருவள்ளுவர் நகர், டாக்டர் அம்பேத்கர் புரட்சி நகர், அன்னை அஞ்சுகம் நகர், அண்ணா நெடுஞ் சாலை, கோவிந்தசாமி நகர் 3வது மற்றும் 4வது தெரு, செம்பொன் நகர், அன்னை சாந்தியா நகர், ஜே.ஜே.நகர், கேபிகே நகர் மேற்கு, முன்னாள் படைவீரர் காலனி, பழைய காமராஜர் நகர், பெருந்தலைவர் காமராஜ் நகர்
புழல்: ஜவஹர்லால் நகர், காமராஜ் நகர், எம்.ஏ.நகர், இந்திரா காந்தி சாலை, பாடியநல்லூர், பாலகணேசன் நகர், கண்ணப்ப சுவாமி நகர், வண்டிமேடு, ரெட்ஹில்ஸ் மார்க்கெட், நாரவாரிக்குப்பம், சைவ கிராமம், சக்திவேல் நகர், சிவராஜ் மெயின் ரோடு, தமிழன் நகர்.
எழில் நகர்: எழில் நகர் முழுப் பகுதி, காமராஜ் நகர் ஒரு பகுதி, விபிஜி அவென்யூ, ராயல் அவென்யூ, குமுரங்குடில், தேவராஜ் அவென்யூ, மவுண்ட் பேட்டர்ன் தெரு, பிள்ளையார் கோயில் தெரு, என்ஜிகே அவென்யூ, செக்ரட்டேரியட் காலனி, பார்த்தசாரதி நகர், அன்னை பார்வதி நகர், தேவராஜ் நகர், ஸ்ரீ நகர், மகாத்மா காந்தி நகர், கற்பக விராமர் நகர், கற்பக விராமர் நகர், திரு. கோபிநாத் அவென்யூ, ஈஞ்சம்பாக்கம்
