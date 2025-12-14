English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • சொந்தமாக நிலம் உள்ளதா? தமிழக அரசு கொண்டு வரவுள்ள அதிரடி மாற்றங்கள்!

சொந்தமாக நிலம் உள்ளதா? தமிழக அரசு கொண்டு வரவுள்ள அதிரடி மாற்றங்கள்!

தமிழக அரசு கொண்டு வரவுள்ள புதிய அதிரடி நடவடிக்கை, நில உரிமையாளர்களுக்கு பெரிய நிம்மதியை அளித்துள்ளது. இது தொடர்பான முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Written by - RK Spark | Last Updated : Dec 14, 2025, 12:39 PM IST
  • நில மோசடிக்கு இனி வாய்ப்பே இல்லை!
  • பத்திரப்பதிவு & பட்டா முறையில்...
  • தமிழக அரசின் அதிரடி சீர்திருத்தங்கள்!

சொந்தமாக நிலம் உள்ளதா? தமிழக அரசு கொண்டு வரவுள்ள அதிரடி மாற்றங்கள்!

தமிழகத்தில் ரியல் எஸ்டேட் துறை வேகமாக வளர்ந்து வரும் அதே வேளையில், நிலம் மற்றும் சொத்து தொடர்பான மோசடிகளும் அதிகரித்து வருகின்றன. ஒரே நிலத்தை பலருக்கு விற்பனை செய்வது, போலி ஆவணங்கள் தயாரித்து நிலத்தை அபகரிப்பது, அரசு நிலங்களை முறைகேடாக பதிவு செய்வது போன்ற புகார்கள் நாளுக்கு நாள் குவிந்து வருகின்றன. இந்த பிரச்சனைகளுக்கு நிரந்தர தீர்வு காணும் வகையில், தமிழக அரசு பத்திரப்பதிவு மற்றும் பட்டா நடைமுறைகளில் வரலாற்று சிறப்புமிக்க மாற்றங்களை கொண்டு வர திட்டமிட்டுள்ளது.

பழைய முறை

தற்போது நடைமுறையில் உள்ள பட்டா முறை, பிரிட்டிஷ் ஆட்சி காலத்தில் உருவாக்கப்பட்டதாகும். இதில் நில உரிமையாளரின் பெயர், தந்தை/கணவர் பெயர், சர்வே எண், உட்பிரிவு எண், நிலத்தின் பரப்பளவு மற்றும் வகைப்பாடு (நன்செய்/புன்செய்) போன்ற அடிப்படை தகவல்கள் மட்டுமே இருக்கும். இந்த பழைய முறையில் நிலத்தின் உரிமை எதன் அடிப்படையில் பெறப்பட்டது (கிரையம், பாகப்பிரிவினை, தானம்) என்ற விவரமோ, நிலத்தின் துல்லியமான எல்லைகளோ இருக்காது. இதனால், ஒருவர் ஏற்கனவே விற்ற நிலத்திற்கு மீண்டும் பட்டா மாறுதல் கோருவதும், போலி ஆவணங்கள் மூலம் உரிமை கொண்டாடுவதும் எளிதாக இருந்தது. இந்த பிரச்சனைகளை களைய, வருவாய் துறை மற்றும் பத்திரப்பதிவு துறை இணைந்து புதிய நடைமுறைகளை அமல்படுத்த உள்ளன. 

பட்டாவில் ஆதார் இணைப்பு

மிக முக்கிய மாற்றமாக, நில உரிமையாளரின் ஆதார் எண் (Aadhaar Number) பட்டாவுடன் இணைக்கப்படவுள்ளது. இது நிலத்தின் உரிமையாளர் யார் என்பதை சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி உறுதி செய்யும். ஒருவர் பெயரில் உள்ள நிலத்தை, வேறொருவர் ஆள்மாறாட்டம் செய்து விற்பது முற்றிலுமாக தடுக்கப்படும். பான் கார்டு விவரங்களையும் இணைக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

பத்திர எண் மற்றும் உரிமை வரலாறு

இனி வழங்கப்படும் பட்டாக்களில், அந்த நிலம் எந்த பத்திரத்தின் மூலம் பெறப்பட்டது என்ற பதிவு எண் (Document Registration Number) குறிப்பிடப்படும். நிலம் வாங்குபவர்கள் பட்டாவை பார்த்த உடனேயே, அதன் முந்தைய பத்திர விவரங்களை எளிதாக சரிபார்க்க முடியும். இது வில்லங்கம் பார்ப்பதை எளிதாக்கும்.

நான்கு எல்லைகள்

நிலத்தின் நான்கு திசைகளிலும் உள்ள எல்லை விவரங்கள் பட்டாவில் சேர்க்கப்படும். இது அண்டை நிலத்துக்காரர்களுடனான வரப்பு தகராறு மற்றும் எல்லை பிரச்சனைகளை குறைக்கும். நிலத்தின் அமைவிடம் குறித்துத் தெளிவான சித்திரம் கிடைக்கும்.

தானியங்கி பட்டா மாறுதல்

பத்திரப்பதிவு முடிந்த உடனேயே, தானாகவே பட்டா மாறுதல் கோரிக்கை வருவாய் துறைக்கு செல்லும் நடைமுறை மேலும் செம்மைப்படுத்தப்படும். இதனால் பொதுமக்கள் பட்டா மாறுதலுக்காக தனியாக அலைய வேண்டியதிருக்காது.

அரசின் நடவடிக்கை

இந்த மாற்றங்களை நடைமுறைப்படுத்த நில நிர்வாக ஆணையருக்குத் தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. இதற்கான மென்பொருள் மேம்பாட்டு பணிகள் மற்றும் தரவு தொகுப்பு பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. விரைவில் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் இந்த புதிய முறை அமலுக்கு வரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தமிழக அரசின் இந்த அதிரடி நடவடிக்கை, நில உரிமையாளர்களுக்கு பெரிய நிம்மதியை அளித்துள்ளது என்றே சொல்லலாம்.

பொதுமக்களுக்கு என்ன நன்மை?

  • பாதுகாப்பு: உங்கள் நிலம் பத்திரமாக இருக்கும்; யாரும் அபகரிக்க முடியாது.
  • நம்பகத்தன்மை: நிலம் வாங்கும் போது ஏமாற மாட்டீர்கள்.
  • எளிமை: வங்கி கடன் பெறுவது மற்றும் சொத்து விற்பனை செய்வது எளிதாகும்.

Land OwnersTamilnaduRegistation OfficeTN GovtPatta

