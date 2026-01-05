English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
சென்னை மக்களே அலர்ட்! மின்சார ரயில் சேவையில் புதிய மாற்றம்.. முக்கிய ரூட் வேற!

சென்னையில் முக்கிய போக்குவரத்துகளில் ஒன்றாக இருப்பது ரயில் சேவை. குறிப்பாக, மின்சார ரயில்களில் தினமும் ஆயிரக்கணக்கான பயணிகள் பயணித்து வருகின்றனர். பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்கள், வேலைக்கு செல்பவர்கள் என பலரும் மின்சார ரயில்களில் பயணித்து வருகின்றனர். விரைவாக செல்வதால் தினந்தோறும் மக்கள் மின்சார ரயில்களில் பயணித்து வருகின்றனர். 

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Jan 5, 2026, 07:06 PM IST
சென்னை மக்களே அலர்ட்! மின்சார ரயில் சேவையில் புதிய மாற்றம்.. முக்கிய ரூட் வேற!

Chennai Electric Train Timing Changes: சென்னையில் முக்கிய போக்குவரத்துகளில் ஒன்றாக இருப்பது ரயில் சேவை. குறிப்பாக, மின்சார ரயில்களில் தினமும் ஆயிரக்கணக்கான பயணிகள் பயணித்து வருகின்றனர். பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்கள், வேலைக்கு செல்பவர்கள் என பலரும் மின்சார ரயில்களில் பயணித்து வருகின்றனர். விரைவாக செல்வதால் தினந்தோறும் மக்கள் மின்சார ரயில்களில் பயணித்து வருகின்றனர். 

சென்னை மின்சார ரயில்

பயணிகளின் வசதிக்காக அவ்வப்போது தெற்கு ரயில்வே சில நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது.  அண்மையில் பயணிகளுக்கு சென்னை கடற்கரை - தாம்பரம் வழித்தடத்தில் ஏசி மின்சார ரயில்கள் இயக்கப்பட்டது. இந்த நிலையில், தற்போது முக்கிய அறிவிப்பை தெற்கு ரயில்வே வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது, மின்சார ரயில்களின் நேரத்தை தெற்கு ரயில்வே மாற்றி உள்ளது. இதுகுறித்து தெற்கு ரயில்வே வெளியிட்ட அறிவிப்பின்படி, ஜனவரி 5ஆம் தேதியான இன்று முதல் ஏசி மின்சார ரயில்களின் நேர அட்டவணை மாற்றப்பட்டள்ளது. 

அதாவது, சென்னை கடற்கரையில் இருந்து பிற்பகல் 2.30 மணிக்கு செங்கல்பட்டுக்கு ரயில் புறப்பட்டு செல்லும்.  தாம்பரத்தில் இருந்து மதியம் 1 மணிக்கு புறப்பட்டு, சென்னை கடற்கரைக்கு செல்கிறது. செங்கல்பட்டில் இருந்து மாலை 4.30 மணிக்கு புறப்படுகிறது. இந்த ரயில் சேவையில் தற்போது மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.  அதன்படி, சென்னை கடற்கரையில் இருந்து பிற்பகல் 3.47 மணிக்கு புறப்பட்டு, மாலை 4.42 மணிக்கு தாம்பரம் சென்றடைகிறது. செங்கல்பட்டில் இருந்து வரும் ஏசி மின்சார ரயில் மாலை 5 மணிக்கு தாம்பரத்திற்கு வந்தடைகிறது.

மாலை 5.55 மணிக்கு கடற்கரைக்கு வந்தடையும். தாம்பரத்தில் இருந்து பிற்பகல் 2.28  மணிக்கு புறப்படும் ஏசி மின்சார ரயில், பிற்பகல் 3.23 மணிக்கு கடற்கரை செல்கிறது. இதில்  கோட்டையில் 3.11 மணிக்கும், எழும்பூரில் 3.08 மணிக்கும், சேத்துபட்டில் 3.05 மணிக்கு, நுங்கம்பாக்கத்தில் 3.02 மணிக்கும், சைதாப்பேட்டையில் 2.55 மணிக்கும், கிண்டியில் 2.52 மணிக்கும், பரங்கிமலையில் 2.49 மணிக்கும், பழவந்தாங்கலில் 2.46 மணிக்கும், மீனம்பாக்கத்தில் 2.43 மணிக்கும், திரிசூலத்தில் 2.41 மணிக்கும், பல்லாவரத்தில் 2.8 மணிக்கும், குரோம்பேட்டையில் 2.35 மணிக்கு, தாம்பரத்திற்கு 2.28 மணிக்கு சென்றடையும்.

 

பயண நேரத்தில் மாற்றம்

செங்கல்பட்டு-சென்னை கடற்கரை ரயில் (49006) தாம்பரத்தில் இருந்து மாலை 5 மணிக்குப் புறப்பட்டு மாலை 5:55 மணிக்கு கடற்கரையை அடையும். பிற ஏசி இமு ரயில் சேவைகளின் நேரத்தில் எந்த மாற்றமும் இல்லை. ஏசி இமு சேவைகள் 49001, 49002, 49007 மற்றும் 49008 ஆகியவற்றுக்கு ஊரப்பாக்கத்தில் கூடுதல் நிறுத்தங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும், ஏசி சேவைகளின் நேரங்களில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் காரணமாக, இந்த வழித்தடங்களில் இயக்கப்படும் 9 மின்சார  ரயில்களின் நேரங்களும் திருத்தப்பட்டுள்ளது என்று தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது. எனவே, பயணிகள் இந்த நேரத்தை நோட் செய்து கொண்டு பயணிக்க வேண்டும் என தெற்கு ரயில்வே அறிவுறுத்தியுள்ளது.

மேலும் படிக்க: கைநிறைய சம்பளம்! பெண்களுக்கு அரசு வேலை... விண்ணப்பிக்க கடைசி வாய்ப்பு

 

மேலும் படிக்க: இலவச விடியல் பயணம் விரிவாக்கம் முக்கிய அப்டேட்! மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு குட் நியூஸ்

 

 

About the Author
