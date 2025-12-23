English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • இளைஞர்களே! புத்தாண்டு கொண்டாட்டம் தொடர்பாக வெளியான அதிரடி உத்தரவு!

இளைஞர்களே! புத்தாண்டு கொண்டாட்டம் தொடர்பாக வெளியான அதிரடி உத்தரவு!

2026 புத்தாண்டு கொண்டாட்டங்கள் தொடர்பாக சென்னை உயர்நீதிமன்றம் பிறப்பித்துள்ள உத்தரவு. இது குறித்த முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்.  

Written by - RK Spark | Last Updated : Dec 23, 2025, 12:47 PM IST
  • 2026 புத்தாண்டு கொண்டாட்டம்.
  • தமிழக அரசுக்கு எச்சரிக்கை.
  • சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு!

இளைஞர்களே! புத்தாண்டு கொண்டாட்டம் தொடர்பாக வெளியான அதிரடி உத்தரவு!

வரவிருக்கும் 2026ம் ஆண்டு புத்தாண்டு கொண்டாட்டங்களின்போது, நட்சத்திர விடுதிகள் மற்றும் உணவகங்களில் மது அருந்தும் இடங்களுக்கு குழந்தைகளை அழைத்து செல்வதை தடுக்க வேண்டும் என்று சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தமிழக அரசுக்கு மிக முக்கிய உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளது. இத்தகைய மீறல்கள் குறித்த புகார்கள் வந்தால், காவல்துறை மற்றும் அரசு அதிகாரிகள் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் நீதிமன்றம் அறிவுறுத்தியுள்ளது. திருவேற்காட்டை சேர்ந்த எம். காமேஷ் என்பவர் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் பொதுநல மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்திருந்தார். அந்த மனுவில் அவர் கடந்த ஆண்டு நடந்த ஒரு சம்பவத்தை குறிப்பிட்டு வேதனை தெரிவித்திருந்தார். "கடந்த டிசம்பர் 31ம் தேதி, சென்னை எழும்பூரில் உள்ள ஒரு தனியார் நட்சத்திர விடுதியில் நடைபெற்ற புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்தின்போது, மதுபானம் பரிமாறப்படும் இடத்திற்கு குழந்தைகள் அழைத்து வரப்பட்டனர்," என்று அவர் மனுவில் சுட்டிக்காட்டியிருந்தார்.

குழந்தைகள் இருக்கும் இடத்தில் மது

இது குறித்து அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில், மது அருந்தும் சூழலில் குழந்தைகள் இருப்பது சட்டப்படி தவறானது. இது சிறார் நீதிச் சட்டத்திற்கு முற்றிலும் எதிரானது. இதுபோன்ற சூழல் குழந்தைகளின் மனநலத்தையும், எதிர்காலத்தையும் வெகுவாக பாதிக்கும். அவர்களின் நல்வாழ்வு சீர்குலைக்கப்படுவதற்கு இது வழிவகுக்கும். எனவே, மது அருந்தும் இடங்களில் குழந்தைகளை அனுமதிக்கும் விடுதிகள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும், எதிர்காலத்தில் இதுபோன்ற சம்பவங்கள் நடைபெறாமல் தடுக்க வேண்டும் என்றும் மனுதாரர் தரப்பில் வலியுறுத்தப்பட்டது.

நீதிமன்றத்தின் விசாரணை மற்றும் உத்தரவு

இந்த வழக்கு, சென்னை உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி எம்.எம். ஸ்ரீவஸ்தவா மற்றும் நீதிபதி ஜி. அருள்முருகன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. மனுதாரரின் வாதத்தை கேட்ட நீதிபதிகள், குழந்தைகளின் நலன் கருதி மிக தெளிவான உத்தரவுகளை பிறப்பித்தனர். நீதிபதிகள் பிறப்பித்த உத்தரவின் முக்கிய அம்சங்கள்.

வரும் 2026 புத்தாண்டு கொண்டாட்டங்களின்போது, எந்தவொரு நட்சத்திர விடுதியிலும் அல்லது உணவகத்திலும் மது அருந்தும் பிரத்யேக இடங்களுக்குள் குழந்தைகளை அனுமதிக்க கூடாது.

பெற்றோர்கள் தங்கள் குழந்தைகளை மதுபானம் அருந்தும் இடங்களுக்கு அழைத்து செல்வதை தவிர்க்க வேண்டும்.

ஒருவேளை இதுபோன்று குழந்தைகள் அழைத்து செல்லப்படுவதாக புகார்கள் எழுந்தால், சம்பந்தப்பட்ட அரசு அதிகாரிகளும், காவல்துறையினரும் சற்றும் தாமதிக்காமல் உடனடியாக விசாரணை நடத்தி உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

புத்தாண்டு கொண்டாட்ட நிகழ்வுகளில் குழந்தைகள் மது அருந்தும் இடங்களில் இல்லை என்பதை விடுதி நிர்வாகமும், கண்காணிப்பு அதிகாரிகளும் உறுதி செய்ய வேண்டும். இந்த உத்தரவை பிறப்பித்ததை தொடர்ந்து, நீதிபதிகள் இந்த வழக்கை முடித்து வைத்தனர்.

புத்தாண்டு கொண்டாட்டங்களுக்கான எச்சரிக்கை

புத்தாண்டு பிறக்க இன்னும் சில நாட்களே உள்ள நிலையில், சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் இந்த உத்தரவு நட்சத்திர விடுதிகள், கேளிக்கை விடுதிகள் மற்றும் உணவகங்களுக்கு ஒரு கடுமையான எச்சரிக்கையாக அமைந்துள்ளது. பொதுவாக புத்தாண்டு தினங்களில் குடும்பத்துடன் விடுதிகளுக்கு சென்று கொண்டாடுவது வழக்கம். ஆனால், மதுபானம் பரிமாறப்படும் பார்ட்டிகளில் குழந்தைகளை ஈடுபடுத்துவது கலாச்சார மற்றும் தார்மீக ரீதியாக மட்டுமல்லாமல், சட்ட ரீதியாகவும் தவறானது என்பதை இந்த தீர்ப்பு மீண்டும் வலியுறுத்துகிறது.

காவல்துறையினர் புத்தாண்டு அன்று இரவு ரோந்து பணிகளை தீவிரப்படுத்துவார்கள் என்றும், குறிப்பாக மதுபான கூடங்களில் சோதனைகள் நடத்தப்படும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. விடுதி நிர்வாகத்தினரும் நீதிமன்ற உத்தரவை மதித்து, மதுபான பகுதிக்குள் குழந்தைகளை அனுமதிக்காமல் இருப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர். மீறினால் சட்ட ரீதியான விளைவுகளைச் சந்திக்க நேரிடும். குழந்தைகளின் பாதுகாப்பான மற்றும் ஆரோக்கியமான சூழலை உறுதி செய்வதே இந்த உத்தரவின் அடிப்படை நோக்கமாகும்.

