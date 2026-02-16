பயணிகளே அலர்ட்! சென்னை பேருந்துகளில் டிக்கெட் மெஷின் கோளாறு.. MTC முக்கிய அறிவிப்பு

Chennai Bus Ticket Machine Technical Glitch: சென்னையில் முக்கிய போக்குவரத்துகளில் ஒன்றாக இருப்பது பேருந்து சேவை. பேருந்துகளில் தினமும் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் பயணித்து வருகின்றனர். பயணிகளுக்காக பல்வேறு வசதிகளை மாநகர போக்குவரத்து கழகம் செய்து வருகிறது. குறிப்பாக, பயணிகள் ஈஸியாக டிக்கெட் எடுப்பதற்கு அண்மையில் சென்னை ஓன் செயலியை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்த செயலி மூலம் ஈஸியாக பேருந்து, மெட்ரோ டிக்கெட், மின்சார ரயில் டிக்கெட் போன்றவற்றை எடுத்துக் கொளள்லாம். பேருந்துகளில் பணம் கொடுத்தோ அல்லது ஆன்லைன் பரிவர்த்தனை மூலம் டிக்கெட் வாங்குவோருக்கு நடத்துனர்கள் மின்னணு பயணச்சீட்டு இயந்திரம் முலம் டிக்கெட் வழங்கி வருகின்றனர். இந்த நிலையில் தான், இன்று (பிப்ரவரி 16) காலையில் சென்னை மாநகர போக்குவரத்து கழகம் முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.
சென்னை பேருந்துகளில் டிக்கெட் மெஷின் கோளாறு
அதாவது, சென்னை மாநகர பேருந்துகளில் மின்னனு பயணச்சீட்டு இயந்திரங்களில் தொழில்நுட்பக் கோளாறு ஏற்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால், பயணிகளுக்கு பயணிச்சீட்டு வழங்குவது பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து சென்னை மாநகர போக்குவரத்து கழகம் வெளியிட்ட அறிவிப்பில், சென்னை மாநகர் போக்குவரத்துக் கழகப் பேருந்துகளில் பயன்படுத்தப்படும் மின்னணு பயணச்சீட்டு இயந்திரங்களில் (ETM) எதிர்பாராத தொழில்நுட்பக் கோளாறு ஏற்பட்டுள்ளதால், தற்போது மின்னணு பயணச்சீட்டுகளை வழங்குவதில் தற்காலிகத் தடை ஏற்பட்டுள்ளது.
இதன் காரணமாக, தொழில்நுட்ப கோளாறு சரிசெய்யப்படும் வரை நடத்துனர்கள் மூலமாக காகிதத்திலான கைமுறை (Manual) பயணச்சீட்டுகள் மட்டுமே வழங்குவார்கள் என்பதைப் பயணிகள் கவனத்தில் கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். இக்காலக்கட்டத்தில் UPI, NCMC கார்டுகள், டெபிட் மற்றும் கிரெடிட் கார்டுகள் மூலமான பணப்பரிமாற்றங்களை ஏற்க இயலாது என்பதையும், 'சென்னை ஒன்' (Chennai One App) செயலி தற்காலிகமாகச் செயல்படாது என்பதையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.
பயணிகளுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு
பயணிகளுக்கு ஏற்பட்டுள்ள இந்தச் சிரமத்திற்கு வருந்துவதுடன், தொழில்நுட்பக் குழுவினர் இப்பணியை விரைந்து முடிக்க நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றனர்” என தெரிவிக்கப்பட்டு இருந்தது. அதே நேரத்தில், சென்னை ஓன் செயலி மூலம் ரூ.1,000, ரூ.2,000க்கு பஸ் பாஸ் எடுத்தவர்கள் ஒடிபி பயன்படுத்தி பயணம் செய்யலாம் எனவும் சென்னை மாநகர போக்குவரத்து கழகம் தெரிவித்துள்ளது. இதனால், பயணிகள் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். மேலும், தொழில்நுட்ப கோளாறு சரி செய்யப்படும் வரையில், பயணிகள் கையில் பணம் எடுத்து செல்ல வேண்டிய நிலை இருந்தது.
இந்த நிலையில், தற்போது மாநகர போக்குவரத்து கழகம் முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டது. அதாவது, சென்னை ஒன் செயலியில் தொழில்நுட்ப கோளாறு சரி செய்யப்பட்டது என்றும் செயலி மூலம் டிக்கெட்டுகளை பதிவு செய்யலாம் எனவும் தெரிவித்துள்ளது. இதனால், பயணிகள் பெருமூச்சி விட்டனர். இருப்பினும், பயணச்சீட்டு இயந்திரம் சரி செய்யப்படும் வரை, கையில் பணம் எடுத்துக் கொண்டோ அல்லது சென்னை ஒன் செயலி வாயிலாகவோ டிக்கெட்டுகளை புக் செய்யுங்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
