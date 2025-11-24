English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Rain Alert! நவம்பர் 26ம் தேதி...! தமிழக மக்களுக்கு வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு!

Rain Alert! நவம்பர் 26ம் தேதி...! தமிழக மக்களுக்கு வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு!

Rain Alert: வங்கக்கடலில் உருவாகும் ‘சென்யார்’ புயல்: தமிழகம் மற்றும் அந்தமானுக்கு ரெட் அலர்ட் எச்சரிக்கை! முழு தகவலை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்.

Written by - RK Spark | Last Updated : Nov 24, 2025, 01:36 PM IST
  • வங்கக்கடலில் சென்யார் புயல்.
  • புதிய காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி.
  • மழைக்கு அதிக வாய்ப்பு.

Rain Alert! நவம்பர் 26ம் தேதி...! தமிழக மக்களுக்கு வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு!

தெற்கு அந்தமான் கடல் மற்றும் மலாக்கா ஜலசந்தி பகுதிகளில் உருவாகியுள்ள காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி, அடுத்த சில நாட்களில் வலுப்பெற்று ‘சென்யார்’ (Cyclone Senyar) புயலாக மாறக்கூடும் என்று இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது. இதன் காரணமாக தமிழகம், புதுச்சேரி மற்றும் அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகளில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. வங்கக்கடலில் மீண்டும் ஒரு புதிய புயல் சின்னம் உருவாகி வருவது கடற்கரையோர மக்களிடையே பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தெற்கு அந்தமான் கடல் பகுதியில் நிலை கொண்டிருந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி, தற்போது தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதியை நோக்கி நகர்ந்துள்ளது. இது வரும் நவம்பர் 24-ம் தேதி காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெறக்கூடும். தொடர்ந்து மேற்கு-வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து, நவம்பர் 26-ம் தேதி வாக்கில் இது ‘சென்யார்’ புயலாக மாற வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது.

மேலும் படிக்க: புயல் அலர்ட்! சென்னைக்கு பாதிப்பா? தெற்கில் வெளுக்கும் கனமழை - வெதர்மேன் வார்னிங்

எங்கே கரையை கடக்கும்?

தற்போதைய நிலவரப்படி, இந்த புயல் எங்கே, எப்போது கரையை கடக்கும் என்பது குறித்து துல்லியமான தகவல்கள் இன்னும் வெளியாகவில்லை. எனினும், இது மேற்கு-வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து தமிழகம் மற்றும் ஆந்திர பிரதேச கடற்கரையை நோக்கி வரக்கூடும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது. சில வானிலை மாதிரிகள் இது வடக்கு நோக்கி திசைமாறி ஒடிசா அல்லது வங்காளதேசத்தை நோக்கி செல்லலாம் என்றும் கணிக்கின்றன. புயல் முழுமையாக உருவான பிறகே அதன் சரியான பாதையை துல்லியமாக கணிக்க முடியும் என்று வானிலை ஆய்வாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

தமிழகத்திற்கு கனமழை எச்சரிக்கை

புயல் உருவாகும் சூழல் காரணமாக தமிழகத்தில் நவம்பர் 21 முதல் 26 வரை கனமழை நீடிக்கும் என்று எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக இன்று மற்றும் நாளை தமிழகத்தின் தென் மாவட்டங்கள் மற்றும் டெல்டா மாவட்டங்களில் மிக கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. கன்னியாகுமரி, திருநெல்வேலி, தென்காசி, தூத்துக்குடி, ராமநாதபுரம், விருதுநகர், புதுக்கோட்டை, தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நாகப்பட்டினம் மற்றும் மயிலாடுதுறை ஆகிய மாவட்டங்களில் கனமழைக்கான எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. சென்னையைப் பொறுத்தவரை, வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும், நகரின் சில இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அடுத்த சில நாட்களுக்கு தமிழகத்தின் பல பகுதிகளில் மழை நீடிக்கும் என்பதால் பொதுமக்கள் முன்னெச்சரிக்கையுடன் இருக்குமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.

அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகளுக்கு ரெட் அலர்ட்

புயல் சின்னம் உருவாகியுள்ள அந்தமான் மற்றும் நிக்கோபார் தீவுகளில் நவம்பர் 23 முதல் 28 வரை மிகக் கனமழை பெய்யக்கூடும் என்று வானிலை மையம் எச்சரித்துள்ளது. இங்கு மணிக்கு 105 மி.மீ முதல் 204 மி.மீ வரை மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதால், அங்குள்ள தாழ்வான பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. கடல் கொந்தளிப்புடன் காணப்படும் என்பதால், மீனவர்கள் தெற்கு அந்தமான் கடல் மற்றும் தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளுக்கு நவம்பர் 28 வரை மீன்பிடிக்க செல்ல வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர். காற்றின் வேகம் மணிக்கு 70 முதல் 100 கி.மீ வரை வீசக்கூடும் என்பதால் கடலோரப் பகுதிகளில் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

பள்ளிகளுக்கு விடுமுறையா?

கனமழை எச்சரிக்கையை தொடர்ந்து, புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் உள்ள பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழகத்தில் மழைப்பொழிவின் தீவிரத்தை பொறுத்து அந்தந்த மாவட்ட ஆட்சியர்கள் பள்ளி விடுமுறை குறித்த அறிவிப்பை வெளியிடுவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. புயலின் நகர்வை வானிலை மையம் தொடர்ந்து கண்காணித்து வருகிறது. எனவே, பொதுமக்கள் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகளைக் கவனித்து, வதந்திகளை நம்பாமல் பாதுகாப்பாக இருக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

மேலும் படிக்க: குமரி கடலில் வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி.. 4 மாவட்டங்களுக்கு மிக கனமழை எச்சரிக்கை!

