  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • 12 மாவட்ட பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை! வெளியான அதிரடி அறிவிப்பு - எந்த எந்த பகுதி?

12 மாவட்ட பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை! வெளியான அதிரடி அறிவிப்பு - எந்த எந்த பகுதி?

School Holiday: தமிழகத்தில் கனமழை காரணமாக இன்று பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது. எந்த எந்த மாவட்டம் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Written by - RK Spark | Last Updated : Oct 22, 2025, 06:54 AM IST
  • தமிழகத்தில் கனமழை!
  • 12 மாவட்டங்களில் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை!
  • முழு விவரம் இதோ.

12 மாவட்ட பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை! வெளியான அதிரடி அறிவிப்பு - எந்த எந்த பகுதி?

வங்கக்கடலில் உருவாகியுள்ள வலுவான காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் மற்றும் வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ளதன் காரணமாக, தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் கனமழை முதல் மிக கனமழை வரை பெய்து வருகிறது. இதன் எதிரொலியாக, மாணவர்களின் பாதுகாப்பை கருத்தில் கொண்டு, முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையா, சென்னை, செங்கல்பட்டு உள்ளிட்ட 12 மாவட்டங்களில் உள்ள பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு இன்று புதன்கிழமை அக்டோபர் 22 விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஏற்கனவே தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு செவ்வாய்க்கிழமை விடுமுறை அளிக்கப்பட்ட நிலையில், இன்றும் கூடுதல் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் படிக்க: மக்களே உஷார்.. செம்பரம்பாக்கம் ஏரியில் நீர் திறப்பு.. வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை!

வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை

சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையின்படி, வங்கக்கடலில் நிலைகொண்டுள்ள ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி காரணமாக, தமிழகத்தின் கடலோர மற்றும் டெல்டா மாவட்டங்களில் பரவலாக கனமழை பெய்யும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. விழுப்புரம், கடலூர், மயிலாடுதுறை, நாகை உள்ளிட்ட சில மாவட்டங்களுக்கு ரெட் அலர்ட் எச்சரிக்கையும் விடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதை தொடர்ந்து, அந்தந்த மாவட்ட ஆட்சியர்கள், பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அளித்து உத்தரவிட்டுள்ளனர்.

பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை

கனமழை எச்சரிக்கை காரணமாக, பின்வரும் மாவட்டங்களில் உள்ள அனைத்து அரசு மற்றும் தனியார் பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு இன்று ஒருநாள் விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

  •    செங்கல்பட்டு
  •    கடலூர்
  •    விழுப்புரம்
  •    தஞ்சாவூர்
  •    திருவாரூர்
  •    திருவள்ளூர்
  •    மயிலாடுதுறை
  •    ராணிப்பேட்டை
  •    கள்ளக்குறிச்சி
  •    சிவகங்கை
  •    காஞ்சிபுரம்
  • திருச்சி 

பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை

பின்வரும் மாவட்டங்களில், இன்று பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கல்லூரிகள் வழக்கம் போல் இயங்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

  •    சென்னை
  •    புதுக்கோட்டை
  • சேலம்

புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால்

கனமழை காரணமாக, புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்காலில் உள்ள அனைத்து பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளுக்கும் இன்று விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது. கனமழை காரணமாக, சில மாவட்டங்களில் நடைபெறவிருந்த அரசு தேர்வுகள் மற்றும் விளையாட்டு போட்டிகளும் ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளன. தஞ்சாவூரில் நடைபெறவிருந்த மாநில அளவிலான குடியரசு தின தடகள போட்டிகள் தேதி குறிப்பிடாமல் ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும், தென்காசி மாவட்டத்தில் முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் மேற்கொள்ளவிருந்த கள ஆய்வு பயணமும் ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது. பொதுமக்கள் மற்றும் மாணவர்கள் தேவையற்ற பயணங்களை தவிர்த்து, பாதுகாப்பாக இருக்குமாறு மாவட்ட நிர்வாகங்கள் அறிவுறுத்தியுள்ளன.

மேலும் படிக்க: மதுரை வைகை ஆற்றில் வெள்ளம்: பொதுமக்கள் பாதுகாப்பாக இருக்க அறிவுறுத்தல்

Heavy RainTamilnaduSchool Leavecollege HolidayOctober 22

