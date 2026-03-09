English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • சட்டமன்றத் தேர்தல் 2026: ஒரு வேட்பாளர் எவ்வளவு தொகை செலவு செய்யலாம்?

சட்டமன்றத் தேர்தல் 2026: ஒரு வேட்பாளர் எவ்வளவு தொகை செலவு செய்யலாம்?

Election Commission: தமிழக சட்டசபைத் தேர்தல் நெருங்கி வரும் நிலையில், வேட்பாளர்களின் தேர்தல் செலவினங்களை தீவிரமாகக் கண்காணிக்க இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம் அதிரடி நடவடிக்கைகளை முடுக்கிவிட்டுள்ளது.  

Written by - RK Spark | Last Updated : Mar 9, 2026, 08:04 AM IST
  • தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் 2026.
  • ரூ. 40 லட்சத்தைத் தாண்டினால்..
  • ஊழல் வழக்கில் நடவடிக்கை!

சட்டமன்றத் தேர்தல் 2026: ஒரு வேட்பாளர் எவ்வளவு தொகை செலவு செய்யலாம்?

தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான வேலைகள் மிக வேகமாக நடைபெற்று வருகிறது. ஏப்ரல் இறுதியில் அல்லது மே மாத தொடக்கத்தில் தேர்தல் நடைபெறலாம் என்று கூறப்படுகிறது. இதன் காரணமாக ஒவ்வொரு கட்சிகளும் தீவிரமான பிரச்சாரங்களில் ஈடுபட்டு வருகின்றன. கூட்டணியில் உள்ள கட்சிகளுக்கு எந்தெந்த தொகுதி ஒதுக்கலாம், சொந்த சின்னத்தில் எத்தனை தொகுதிகளில் போட்டி இடலாம் என்ற கணக்கீடுகளும் நடைபெற்று வருகிறது. இந்நிலையில் தேர்தலில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள் தேர்தலுக்காக செலவு செய்யும் தொகை தொடர்பாக தேர்தல் ஆணையம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. அதன்படி ஒரு வேட்பாளர் நிர்ணயிக்கப்பட்ட தொகையை விட கூடுதலாக செலவு செய்தால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் தெரிவித்துள்ளது. கோவையில் நடைபெற்ற தேர்தல் அலுவலர்கள் மற்றும் பறக்கும் படையினருக்கு அளிக்கப்பட்ட சிறப்பு பயிற்சி முகாம்களில் இது தொடர்பான அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் போட்டியிடும் ஒரு வேட்பாளர் தங்களது தேர்தல் பிரச்சாரத்திற்காக அதிகபட்சமாக 40 லட்சம் வரை மட்டுமே செலவு செய்ய வேண்டும் என்று தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது. இந்த தொகையை மீறி, வேட்பாளர்கள் செலவு செய்தால் அது ஊழலாக கருதப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

மேலும் படிக்க | "பாவம் உங்களை சும்மா விடாது" ஓபிஎஸ்-க்கு சாபம் விட்ட அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்!

தகுதி நீக்க மற்றும் சட்ட நடவடிக்கை!

1951-ஆம் ஆண்டு மக்கள் பிரதிநிதித்துவச் சட்டம் மற்றும் உச்ச நீதிமன்றத்தின் வழிகாட்டுதலின்படி, ஒரு வேட்பாளர் 40 லட்சம் ரூபாய்க்கு மேலும் ஒரு ரூபாய் செலவு செய்தாலும் அது ஊழல் குற்றமாக பதிவு செய்யப்படும் என்று தேர்தல் ஆணையம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. அதேபோல தேர்தல் ஆணையத்திடம் செலவு கணக்குகளை சமர்ப்பிக்கும் போது, போலியான கணக்குகளை தாக்கல் செய்யப்பட்டது தெரிந்தால், அந்த வேட்பாளர் வெற்றி பெற்றிருந்தால் உடனடியாக தகுதி நீக்கம் செய்யப்படுவார் என்றும் தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது. தகுதி நீக்கம் மட்டும் இல்லாமல், அடுத்த மூன்று ஆண்டுகளுக்கு எந்த ஒரு தேர்தலிலும் அந்த வேட்பாளர் போட்டியிட தடை விதிக்கப்படும் என்றும் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

வங்கி கணக்குகள் கண்காணிப்பு! 

தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்ட பின்னர் வேட்பாளர்களின் உண்மையான செலவு கணக்குகளை கண்காணிக்க, அவர்களின் சொந்த வங்கி கணக்குகள் மட்டும் இன்றி அவர்கள் குடும்ப உறுப்பினர்கள், நண்பர்கள் ஆகியோரின் வங்கி கணக்குகளும் தீவிரமாக கண்காணிக்கப்படும் என்றும் தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது. தேர்தல் ஆணையத்தின் நேரடி கண்காணிப்பில் இவை இருக்கும் என்பதால், தவறு செய்யும் வேட்பாளர்கள் தண்டிக்கப்படுவார்கள் என்றும் கூறப்படுகிறது. 

வேட்பாளர்களின் செலவுகள் என்னென்ன?

தேர்தலில் நிற்கும் ஒரு வேட்பாளரின் செலவுகள் சட்டத்திற்கு உட்பட்டவை மற்றும் சட்டத்திற்கு புறம்பான்மையான என இரண்டு வகைகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. சட்டத்திற்கு உட்பட்ட செலவுகளில் தேர்தல் சிறப்பு அலுவலகம், முன் அனுமதி பெறப்பட்ட பொதுக்கூட்டங்கள், கட்சி ஊர்வலங்கள், போஸ்டர்கள் அடிப்பது, நாளிதழ்களில் விளம்பரங்கள் செய்வது, டிஜிட்டலில் விளம்பரங்கள் செய்வது, பிரச்சார செலவுகள் மற்றும் தொண்டர்களுக்கான உணவுச் செலவுகள் ஆகியவை அடங்கும். இவை அனைத்தும் தேர்தல் ஆணையம் நிர்ணயித்துள்ள விலை பட்டியலின் அடிப்படையிலேயே கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளப்படும். மேலும் அரசு கட்டிடங்கள் மற்றும் பொது இடங்களில் சுவர் விளம்பரங்கள் செய்வது, பிளாஸ்டிக் மற்றும் பிளக்ஸ் பேனர்களை வைப்பது தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. 

சட்டத்திற்கு புறமான செலவுகள் என்ன?

தேர்தலுக்காக வேட்பாளர்களுக்கு பணம் அல்லது பரிசு பொருள்கள் கொடுப்பது, மதுபானங்களை விநியோகம் செய்வது போன்றவை சட்டத்திற்கு புறமான தேர்தல் செலவாக கருதப்படும் என்று தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது. எந்த ஒரு வேட்பாளரும் இத்தகைய செயல்களில் ஈடுபட்டால் அவர் மீது இந்திய தண்டனைச் சட்டத்தின் கீழ் கிரிமினல் வழக்குகள் பதிவு செய்யப்படும் என்றும் தேர்தல் ஆணையம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. 

பறக்கும் படையினர்!

ஒவ்வொரு சட்டமன்ற தொகுதியிலும் வேட்பாளர்களின் தேர்தல் பிரச்சாரங்களை கண்காணிக்க மற்றும் முழுமையாக வீடியோ பதிவு செய்ய தனி குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் 3 பறக்கும் படைகள் முதற்கட்டமாக ரோந்து பணிகளில் ஈடுபடுத்தப்படுவார்கள். தேர்தல் தேதி நெருங்கு நெருங்க இந்த கண்காணிப்பு குழுக்கள் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கப்படும். அதே போல தேர்தல் தொடர்பான ஏதேனும் புகார்கள் வந்தால் அதனை விசாரிக்க 24 மணி நேரமும் செயல்படக்கூடிய கட்டுப்பாட்டு அறைகள் அமைக்கப்படும் என்றும் தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது. 2026 சட்டமன்ற தேர்தல் மிகவும் எதிர்பார்ப்பிற்கு உள்ளாகி உள்ள நிலையில், தேர்தல் ஆணையம் எவ்வளவு துரிதமாக செயல்பட போகிறது என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.

மேலும் படிக்க: Vijay: மகளிர் தின ஸ்பெஷல்! பெண்களுக்காக விஜய்யின் 5 முத்தான திட்டங்கள்!

