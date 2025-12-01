English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • 'Ditwah' புயல்: தப்பித்த சென்னை.. ஆனாலும் மழை தொடரும்.. எங்கெல்லாம்?

'Ditwah' புயல்: தப்பித்த சென்னை.. ஆனாலும் மழை தொடரும்.. எங்கெல்லாம்?

Cyclone Ditwah Latest Update: டிட்வா புயல் கரையைத் தொடாமல் கடலோர வழி சென்று வலுவிழந்தாலும் சென்னை அல்லது நெல்லூர் அருகே தாழ்வு ஆக நிலைக்க வாய்ப்பு உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. 

Written by - R Balaji | Last Updated : Dec 1, 2025, 08:25 AM IST
  • விலுவிழந்த டிட்வா புயல்
  • தப்பித்தது சென்னை
  • ஆனாலும் பல்வேறு மாவட்டங்களில் மழை தொடரும்

'Ditwah' புயல்: தப்பித்த சென்னை.. ஆனாலும் மழை தொடரும்.. எங்கெல்லாம்?

Tn Weather Alert: தென்மேற்கு வங்கக் கடலில் தாழ்வு மண்டலமாக உருவாகி இலங்கையை ஒட்டிய பகுதிகளில் புயலாக வலுப்பெற்றது. இதற்கு டிட்வா என பெயரிடப்பட்டது. இந்த புயல் நவம்பர் மாதம் 27ஆம் தேதி முதல் 2 நாட்களுக்கு இலங்கையில் அதி கன மழை ஏற்படுத்தி அந்த நாட்டை நீரில் மூழ்கடித்தது.  
இலங்கை பாதிப்பு

இலங்கையின் பல்வேறு பகுதிகள் நீரால் சூழ்ந்து தற்போதும் காட்சி அளிக்கிறது. சில இடங்களில் மண் சரிவு ஏற்பட்டுள்ளது. 600க்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் சேதமடைந்தன.  இதனால் அங்கு 150க்கு அதிகமான மக்கள் உயிரிழந்தனர். இலங்கையில் டிட்வா நல்ல மழை தந்து நாசம் ஏற்படுத்திய நிலையில், 28ஆம் தேதி தமிழக கடலோர பகுதிகளை நோக்கி நகர தொடங்கியது. இதன் காரணமாக ராமேஸ்வரம், ராமநாதபுரம், காவிரி டெல்டா பகுதி, தென் மாவட்டங்களில் கன மழை கொட்டியது.

தமிழகத்தில் பாதிப்பு

குறிப்பாக டெல்டா மாவட்டங்களில் அதிக மழை பொழிவை கொடுத்தது டிட்வா புயல். நேற்று முன்தினம் நவம்பர் 29ஆம் தேதி அந்த காற்றழுத்த தாழ்வு சென்னை, வடகடலோர பகுதிகளுக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் வறண்ட காற்று ஊடுருவல் புயல் மையத்தில் குறிக்கிட்டு, ஈர காற்று இல்லாமல் போக செய்தது. இதனால் மழை மேகங்கள் உருவாக்க முடியவில்லை. புயல் முன் மற்றும் பின் பகுதியில் மேகங்கள் இருந்தாலும் போதிய ஈரப்பதம் இல்லாததாலும் நல்ல மழையை கொடுக்கும் அளவிற்கு ஈரப்பதத்தை பெற முடியாமல் சூழல் ஏற்பட்டது. இதனால் சென்னை மற்றும் வட கடலோர மாவட்டங்கள் ஏமாற்றத்தை சந்தித்தது. 

தற்போதைய நிலை

வறண்ட காற்று இல்லையென்றால் புயல் தமிழக வடக்கு மாவட்டங்களுக்கு நல்ல மழை கொடுத்திருக்கும். டிட்வா நேற்று இரவு வரை வலிமை தக்கவைத்து வந்தாலும் மேகங்கள் இல்லாததால் மழை தவிர்த்தது. இப்போது ஆழமான காற்றழுத்த தாழ்வாக வலுவிழந்துள்ளது. இன்று பிற்பகல் (டிசம்பர் 01) காற்றழுத்த தாழ்வு ஆக மாறும் என வானிலை மையம் தெரிவித்ததிருக்கிறது. புதுச்சேரிக்கு தென்கிழக்கே 90 கி.மீ., கடலூர், காரைக்காலுக்கு 90 கி.மீ., வேதாரண்யத்துக்கு 180 கி.மீ., சென்னைக்கு தென்கிழக்கே 140 கி.மீ. தொலைவில் உள்ளது.

டிட்வா புயல் கரையைத் தொடாமல் கடலோர வழி சென்று வலுவிழந்தாலும் சென்னை அல்லது நெல்லூர் அருகே தாழ்வு ஆக நிலைக்க வாய்ப்பு உண்டு. இதன் காரணமாக வட மாவட்டங்களில் மழை தொடர்ந்து பெய்யும் என கூறப்படுகிறது. டிசம்பர் 3ஆவது வாரத்தில் பருவமழை தீவிரமாகும், 4ஆவது வார தொடக்கத்தில் மீண்டும் புதிய புயல் உருவாக வாய்ப்பு உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. 

எங்கெல்லாம் மழைக்கு வாய்ப்பு 

இன்று (டிசம்பர் 01) காலை 10 மணி வரை தூத்துக்குடி, ராமநாதாபுரம், புதுக்கோட்டை, செங்கல்பட்டு, சென்னை, திருவள்ளூர், இராணிபேட்டை, வேலூர், காஞ்சிபுரம் மற்றும் விழுப்புரம் ஆகிய மாவட்டங்களில் லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரித்திருக்கிறது. 

மேலும் படிக்க: டிட்வா புயல் : மழை இருக்கு.. வானிலை ஆய்வு மையம் லேட்டஸ்ட் அப்டேட்

மேலும் படிக்க: எய்ட்ஸ் நோய் பரவல், முதலமைச்சர் வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு

