மதுபிரியர்களுக்கு அதிர்ச்சி செய்தி! டாஸ்மாக் விடுமுறை - தமிழக அரசு அறிவிப்பு!

தமிழகத்தில் மது பிரியர்களுக்கு ஒரு அதிர்ச்சிகரமான செய்தி வெளியாகி உள்ளது. தமிழகம் முழுவதும் உள்ள அனைத்து டாஸ்மார்க் கடைகளும், வரும் பிப்ரவரி ஒன்றாம் தேதி மூடப்பட்டு இருக்கும். அன்று வள்ளலார் தினத்தை ஒட்டி இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. பொதுவாக தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கை பாதுகாக்கவும், முக்கிய தலைவர்கள் பிறந்த தினங்களில் மது கடைகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்படுவது வழக்கம். அந்த வகையில் வரும் பிப்ரவரி ஒன்றாம் தேதி வடலூர் வள்ளலாரின் நினைவு தினத்தை ஒட்டி மது கடைகள் மூடப்பட்டுள்ளது.
வள்ளலார் நினைவு தினம்!
அனைத்து உயிர்களிடத்திலும் அன்பு செலுத்த வேண்டும் மற்றும் போதை பொருட்களுக்கு எதிராக கடுமையான கருத்துக்களை முன்வைத்தவர் வள்ளலார் அவர்கள். எனவே அவரது நெறிகளை போற்றும் வகையில் பிப்ரவரி ஒன்றாம் தேதி மது கடைகளை மூட தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. மேலும் அன்றைய தினத்தில் தைப்பூச திருவிழாவும் கொண்டாடப்படுவதால் மது கடைகள் மூடப்படுகிறது. அதன்படி தமிழகம் முழுவதும் செயல்பட்டு வரும் அரசு டாஸ்மாக் கடைகளும், பார்களும், நட்சத்திர விடுதிகளில் இயங்கும் மதுபான கடைகளும், எலைட் மதுபான கடைகளும் வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை மது விற்பனை செய்யப்பட மாட்டாது.
கடும் நடவடிக்கை
பிப்ரவரி ஒன்றாம் தேதி மது கடைகள் விடுமுறை அறிவிப்பை அனைத்து மாவட்ட ஆட்சியர்களும், அந்த மாவட்ட டாஸ்மாக் கடைகளுக்கு சுற்றறிக்கை அனுப்பியுள்ளனர். அரசின் உத்தரவை மீறி யாரேனும் கடையை திறந்தாலும் அல்லது பிளாக்கில் விற்பனை செய்தாலும் அவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் எச்சரிக்கை வெளியாகி உள்ளது. கள்ளச்சந்தையில் மது விற்பனையை தடுக்க காவல்துறையினரும் மதுவிலக்கு அமலாக்க பிரிவினரும் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட உள்ளனர். விதிகளை மீறி மது விற்பனை செய்யும் பார்களுக்கு சீல் வைக்கவும் ஒத்துவிடப்பட்டுள்ளது.
டாஸ்மாக் வருமானம்
தமிழகத்தில் டாஸ்மார்க் மூலம் கிடைக்கும் வருமானம் தான் அதிகளவில் இருந்து வருகிறது. மொத்தமாக 4,800-க்கும் மேற்பட்ட கடைகள் தமிழகத்தில் செயல்பட்டு வருகின்றன. ஒரு நாளில் சுமார் நூறு கோடி வரை டாஸ்மார்க் மூலம் அரசுக்கு வருமானம் கிடைக்கிறது. இதுவே பண்டிகை காலங்களில் கூடுதலாகவும் வருமானம் கிடைக்கும். காந்தி ஜெயந்தி, திருவள்ளுவர் தினம், மே தினம் உள்ளிட்ட சில நாட்களில் டாஸ்மாக் கடைகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்படுகிறது. தற்போது அந்த பட்டியலில் வள்ளலார் தினமும் இணைந்துள்ளது. பொதுவாக டாஸ்மார்க் கடைகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்பட்டால் அதற்கு முந்தின நாளே மதுபிரியர்கள் மதுக்களை வாங்கி வைப்பது வாடிக்கையாகி வருகிறது. இதன் மூலமும் அரசுக்கு கூடுதல் வருமானம் கிடைக்கிறது.
