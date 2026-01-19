English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • சொந்த நிலம் வைத்துள்ளவர்கள் கவனத்திற்கு! பத்திர பதிவில் அதிரடி மாற்றம்!

சொந்த நிலம் வைத்துள்ளவர்கள் கவனத்திற்கு! பத்திர பதிவில் அதிரடி மாற்றம்!

DTCP அல்லது CMDA போன்ற அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசு அமைப்புகளிடமிருந்து எந்தவித ஒப்புதலையும் பெறாமலேயே விவசாய நிலங்களையும், புறம்போக்கு நிலங்களையும் மனைகளாக மாற்றி விற்பனை செய்யும் வழக்கம் அதிகரித்து வருகிறது.   

Written by - RK Spark | Last Updated : Jan 19, 2026, 01:21 PM IST
  • பத்திரப் பதிவுத் துறையில் அதிரடி மாற்றம்!
  • அங்கீகாரமற்ற மனை பிரிவுகள்..
  • பத்திரம் ரத்து செய்யப்படும்..

சொந்த நிலம் வைத்துள்ளவர்கள் கவனத்திற்கு! பத்திர பதிவில் அதிரடி மாற்றம்!

பத்திரப்பதிவுத்துறை தொடர்பான விதிகளில் தமிழக அரசு அவ்வப்போது சில மாற்றங்களை செய்து வருகிறது. போலி பத்திரங்களை தடுக்கவும், மோசடிகளை குறைக்கவும் இந்த மாற்றங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில் ரியல் எஸ்டேட்டிலும், பத்திரப்பதிவிலும் நீண்ட நாட்களாக நிலவி வரும் குளறுபடிகளை தவிர்க்கும் வகையில், தமிழக அரசு ஒரு அதிரடி முடிவை எடுத்துள்ளது. அதன்படி அங்கீகாரமற்ற மனை பிரிவுகளில் வீடுகள் கட்டியிருந்தாலோ, விதிகளுக்கு புறம்பாக பதிவு செய்யப்பட்டிருந்தாலோ அந்த பத்திரங்கள் உடனடியாக ரத்து செய்யப்படும் என்று பதிவுத்துறை எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. பத்திர பதிவுத்துறை தொடர்பான விதிகள் தற்போது கடுமையாக்கப்பட்டுள்ளன. 

தமிழகத்தின் நிலவும் நீண்டகால பிரச்சனை 

தமிழக முழுவதும் நீண்ட நாட்களாகவே அங்கீகாரமற்ற வீட்டு மனைகள் மிகப்பெரிய பிரச்சினையாக இருந்து வருகின்றன. DTCP அல்லது CMDA போன்ற அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசு அமைப்புகளிடமிருந்து எந்தவித ஒப்புதலையும் பெறாமலேயே விவசாய நிலங்களையும், புறம்போக்கு நிலங்களையும் மனைகளாக மாற்றி விற்பனை செய்யும் வழக்கம் அதிகரித்து வருகிறது. இதனை தடுக்க தமிழக அரசு சார்பில் பல்வேறு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டாலும், சட்டத்தில் உள்ள சில ஓட்டைகளை பயன்படுத்தி இந்த பதிவுகள் ஜோராக நடைபெற்று வருகின்றன. இந்நிலையில் இவை அனைத்தையும் தடுக்கும் வகையில் தமிழக அரசு புதிய விதிகளை கொண்டு வந்துள்ளது.

மேலும் படிக்க | ரயில் டிக்கெட் கேன்சல் பண்ணுறீங்களா? புதிய ரூல்ஸ் வந்தாச்சு.. பயணிகள் ஷாக்

பதிவுத்துறையில் உத்தரவு 

இது குறித்து தமிழக அரசின் பதிவுத்துறை வெளியிட்டுள்ள வழிகாட்டுதல்களின்படி, அங்கீகாரமற்ற மனைகளை பதிவு செய்வது சட்டப்படி குற்றமாகும். பத்திர பதிவு சட்டத்தின் படி, அங்கீகரிக்கப்படாத வீட்டு மனைகளை பதிவு செய்ய தடை உள்ளது. இருப்பினும், சில இடங்களில் போலியான ஆவணங்களை காட்டி அல்லது அதிகாரிகளின் கவனத்தை திசைதிருப்பி இத்தகைய பதிவுகள் நடக்கின்றன. இனி வரும் காலங்களில், இதுபோன்று விதிமீறி பதிவு செய்யப்பட்ட பத்திரங்களை கண்டறிந்து, அவற்றை ரத்து செய்யும் அதிகாரம் மாவட்ட பதிவாளர்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

விதிகள்

புதிய நடைமுறையின்படி, ஒரு சொத்தை பதிவு செய்வதற்கு முன்பு, அந்த மனை பிரிவு முறையான அங்கீகாரம் பெற்றுள்ளதா என்பதை சார்பதிவாளர்கள் மிக துல்லியமாக சரிபார்க்க வேண்டும்.

சம்பந்தப்பட்ட வீட்டு மனைக்கு நகர ஊரமைப்பு துறையிடம் அல்லது சென்னைப் பெருநகர வளர்ச்சிக் குழுமத்திடம் முறையான வரைபட அனுமதி இருக்க வேண்டும்.

2016ம் ஆண்டிற்கு முன்பு பதிவு செய்யப்பட்ட மனையாக இருந்தால், அதற்கான வரன்முறைப்படுத்தல் சான்றிதழ் இணைக்கப்பட வேண்டும்.

பூங்காக்கள், சாலைகள் மற்றும் பொது பயன்பாட்டிற்காக ஒதுக்கப்பட்ட இடங்களை ஆக்கிரமித்து பதிவு செய்யப்பட்டிருந்தால், அந்த பத்திரங்கள் உடனடியாக ரத்து செய்யப்படும்.

பொது மக்களுக்கு எச்சரிக்கை 

அரசின் இது நடவடிக்கையால் பொதுமக்கள் பாதிக்கப்படாமல் இருக்க முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளது. குறைந்த விலையில் இடம் கிடைக்கிறது என்று அவசரப்பட்டு அங்கீகாரம் பெறாத  மனைகளை வாங்கினால், எதிர்காலத்தில் அந்த பத்திரங்கள் செல்லுபடி ஆகாமல் போகலாம். உங்கள் இடம் தொடர்பாக அனைத்து வித சான்றிதழ்களும் உங்களிடம் இருந்தாலும், எதிர்காலத்தில் அவை விதிகளை மீறி பதிவு செய்யப்பட்டிருந்தால் நிச்சயம் ரத்து செய்யப்படும் என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும். எனவே மனைகளை வாங்கும் முன் அதற்கு அங்கீகாரம் உள்ளதா என்பதை சரி பார்த்துக் கொள்ளவும். மேலும் அந்த எண் உண்மையானது தானா என்பதையும் மறு ஆய்வு செய்து கொள்வது நல்லது. 

ஏற்கனவே அந்த இடத்தில் கட்டிடம் இருந்தால் அதற்கான அனுமதி மற்றும் சொத்து வரிகளை சரி பார்க்கவும். அனைத்து சான்றிதழும் முறையாக பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதா என்பதையும் உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளவும். தமிழக அரசின் இந்த அறிவிப்பு ரியல் எஸ்டேட் அதிபர்களிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அங்கீகாரமற்ற நிலங்களை விற்பனை செய்து வந்தவர்களுக்கு இந்த அறிவிப்பு பேரதிர்ச்சியாக அமைந்துள்ளது. இருப்பினும் பத்திரப்பவை, முறைப்படுத்தவும் போலி ஆவணங்களை குறைக்கவும் இந்த விதிகள் உதவும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. எனவே எதிர்காலத்தில் நிலம் அல்லது வீடு வாங்குவோர் வெறும் பத்திரத்தை மட்டும் நம்பாமல், அதன்பின் உள்ள ஒவ்வொரு செயல்முறைகளையும் உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க: அவசர அவசரமாக டெல்லி சென்ற விஜய்! என்ன காரணம்? முழு விவரம் இதோ!

