English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • உங்கள் வீட்டில் குழந்தைகள் இருக்கிறார்களா? தமிழக அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு!

உங்கள் வீட்டில் குழந்தைகள் இருக்கிறார்களா? தமிழக அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு!

Almont Kid என்ற இருமல் மருந்தை தமிழக அரசு தடை செய்துள்ளது. இதன் விற்பனையை முழுவதுமாக நிறுத்தவும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.   

Written by - RK Spark | Last Updated : Jan 18, 2026, 01:56 PM IST
  • குழந்தைகளுக்கான இருமல் மருந்து.
  • இனி விற்பனை கிடைக்காது..
  • தமிழக அரசு அதிரடித் தடை!

Trending Photos

இன்று முதல் சென்னை உலா பேருந்து சேவை: நேர அட்டவணை, வழித்தடம் இதோ!
camera icon7
Chennai Ula
இன்று முதல் சென்னை உலா பேருந்து சேவை: நேர அட்டவணை, வழித்தடம் இதோ!
எம்.ஜி.ஆர் மடியில் இருக்கும் இந்த பையன் யார் தெரியுமா? இப்போ ஹிட் ஹீரோவாக இருக்கிறார்..
camera icon7
MGR
எம்.ஜி.ஆர் மடியில் இருக்கும் இந்த பையன் யார் தெரியுமா? இப்போ ஹிட் ஹீரோவாக இருக்கிறார்..
ஏ.ஆர்.ரஹ்மானுக்கு எதிராக கருத்து பதிவிட்ட கங்கனா ரனாவத்! என்ன கூறியிருக்கிறார் பாருங்க...
camera icon7
AR Rahman
ஏ.ஆர்.ரஹ்மானுக்கு எதிராக கருத்து பதிவிட்ட கங்கனா ரனாவத்! என்ன கூறியிருக்கிறார் பாருங்க...
ஐபிஎல்லில் அதிக சதங்கள் அடித்த வீரர்கள்.. லிஸ்ட்டில் ஒரே ஒரு CSK வீரர்!
camera icon7
IPL
ஐபிஎல்லில் அதிக சதங்கள் அடித்த வீரர்கள்.. லிஸ்ட்டில் ஒரே ஒரு CSK வீரர்!
உங்கள் வீட்டில் குழந்தைகள் இருக்கிறார்களா? தமிழக அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு!

வீட்டில் குழந்தை இருக்கும் குடும்பங்களுக்கு தமிழக அரசு முக்கியமான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. குழந்தைகளின் உடல் நலனை கருத்தில் கொண்டு Almont Kid என்ற இருமல் மருந்தை தமிழக அரசு தடை செய்துள்ளது. இதன் விற்பனையை முழுவதுமாக நிறுத்தவும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. பீகாரை தலைமையிடமாகக் கொண்டு இயங்கி வரும் இந்த மருந்து நிறுவனம் சிறுவர்களுக்கு இருமல் மருந்துகளை தயாரித்து வருகிறது. இந்நிலையில் இந்த மருந்தில் உடலுக்கு தீங்கு விளைவிக்கும் வேதிப்பொருள்கள் இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இதனை தொடர்ந்து தமிழக அரசு இந்த நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

மேலும் படிக்க | வடபழனி - போரூர் மெட்ரோ ரயில் சேவை எப்போது? வெளியான சூப்பர் அப்டேட்!

Almont Kidக்கு தடை 

பீகார் மாநிலத்தில் Tridus Remedies என்ற நிறுவனம் தான் Almont Kid என்ற இருமல் மருந்தை தயாரிக்கிறது. இது குழந்தைகளுக்கு ஒவ்வாமை மற்றும் சளி தொல்லைகள் இருந்தால் மருத்துவர்களால் பரிந்துரைக்கப்பட்டு வந்தது. இந்நிலையில் இந்த மருந்தின் சமீபத்திய தயாரிப்பை சோதனை செய்து பார்த்தபோது, அதில் Ethylene Glycol என்ற நச்சுத்தன்மை உள்ள வேதிப்பொருள் குறிப்பிட்ட அளவை விட அதிக அளவில் இருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இந்த Ethylene Glycol பெயிண்ட் மற்றும் ஆயில் போன்றவற்றை திரவம் ஆக்கவும், உறைதலை தடுப்பதற்காகவும் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு ரசாயனமாகும். 

இந்த வேதிப்பொருள்கள் குழந்தைகளின் உடலுக்குள் செல்லும்போது அவை உயிருக்கு ஆபத்தானவையாக மாறலாம். இந்த Ethylene Glycol வேதிப்பொருள் அதிகளவில் கலந்த மருந்துகளை எடுத்துக் கொள்ளும் போது குழந்தைகளுக்கு வாந்தி, மயக்கம், தலைச்சுற்றல் ஏற்படலாம். மேலும் இந்த மருந்து ரத்தத்தில் கலக்கும் போது சிறுநீரக செயலிழப்பு, இதய கோளாறுகள் மற்றும் நுரையீரல் பாதிப்புகளையும் ஏற்படுத்தும் என்று கூறப்படுகிறது. 

அரசின் அதிரடி நடவடிக்கை 

தமிழகத்தில் உள்ள குழந்தைகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் வகையில் தமிழக மருந்து கட்டுப்பாட்டு வாரியம் Almont Kid மருந்தை தமிழகம் முழுவதும் விற்பனை செய்ய தடை விதித்துள்ளது. மருந்தகங்களிலும்,  மருத்துவமனைகளிலும், மொத்த விற்பனையாளர்களும் இந்த மருந்தை விற்கவும், விநியோகம் செய்யவும் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் குடோன்களிலும், மருத்துவமனைகளிலும் இந்த மருந்துகள் இருந்தால் அதை உடனடியாக சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அரசின் இந்த உத்தரவை மீறி இந்த மருந்தை விற்பனை செய்யும் பட்சத்தில் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழகம் முழுவதும் உள்ள அனைத்து மருத்துவமனைகள் மற்றும் மருந்தகங்களிலும் அதிகாரிகள் தீவிர சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

பெற்றோர்கள் கவனத்திற்கு!

உங்கள் வீட்டில் Almont Kid மருந்து இருந்தால் அதை உடனடியாக தூக்கி எறியுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது. மறந்தும் இந்த மருந்தை குழந்தைகளுக்கு கொடுத்து விட வேண்டாம். ஏற்கனவே இந்த மருந்தை உட்கொண்டு இருந்தால் உடனடியாக மருத்துவரை சந்தித்து தேவையான முன்னெச்சரிக்கை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். மேலும் ஏதேனும் மருத்துவமனைகள் அல்லது மருந்தகங்கள் இந்த மருந்தை விற்பனை செய்தால் 94458 65400 இந்த எண்ணிற்கு நீங்கள் புகார் தெரிவிக்கலாம். தெலுங்கானா மற்றும் புதுச்சேரி அரசுகளும் இந்த மருந்திற்கு தடை விதித்துள்ளனர்.

மேலும் படிக்க | போரூர் - பூந்தமல்லி மெட்ரோ! வந்தது கிரீன் சிக்னல்.. சென்னை வாசிகளுக்கு செம்ம அப்டேட்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
TN GovtSyrupChildrenMedicalalmont kid

Trending News