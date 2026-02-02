English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Tamil News
  Tamil Nadu
  • பள்ளி மாணவர்களே கவனம்! பிப்ரவரியில் எத்தனை நாட்கள் விடுமுறை?

பள்ளி மாணவர்களே கவனம்! பிப்ரவரியில் எத்தனை நாட்கள் விடுமுறை?

இந்த பிப்ரவரி மாதம் பள்ளிகளுக்கு எந்தெந்த நாட்கள் விடுமுறை குறித்த தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. இது மாணவர்களுக்கு சோகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.  

Written by - RK Spark | Last Updated : Feb 2, 2026, 07:09 AM IST
  • பள்ளி மாணவர்களே கவனம்!
  • பிப்ரவரியில் காத்திருக்கும் சோகம்.
  • விடுமுறை நாட்கள் எத்தனை?

பள்ளி மாணவர்களே கவனம்! பிப்ரவரியில் எத்தனை நாட்கள் விடுமுறை?

பொதுவாக டிசம்பர் மற்றும் ஜனவரி மாதம் என்றாலே பள்ளி மாணவர்கள் மகிழ்ச்சியில் இருப்பார்கள். காரணம் அந்த இரண்டு மாதங்களிலும் அதிகமான விடுமுறைகள் வரும். அரையாண்டு விடுமுறை, பொங்கல் விடுமுறை, குடியரசு தின விடுமுறை என தொடர்ந்து நிறைய நாட்கள் விடுமுறை இருக்கும். ஆனால் அதற்கு அடுத்த மாதம் ஆன பிப்ரவரியில் அப்படியே தலைகீழாக இருக்கும். இந்த பிப்ரவரி மாதம் பள்ளிகளுக்கு எந்தெந்த நாட்கள் விடுமுறை குறித்த தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. இது மாணவர்களுக்கு சோகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது. பிப்ரவரி மாதம் எந்தெந்த நாட்கள் விடுமுறை என்று தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள். 

மேலும் படிக்க | இந்திய ஏ அணியில் 3 CSK வீரர்கள்... ருதுராஜ் கெய்க்வாட்டுக்கு இடமில்லை - போட்டிகள் எப்போது?

ஜனவரி மாத விடுமுறை 

ஜனவரி மாதம் பள்ளி மாணவர்களுக்கு ஒரு குதூகலமான மாதமாக அமைந்தது. காரணம் டிசம்பர் மாத இறுதியில் இருந்து அரையாண்டு விடுமுறை தொடங்கியது. இந்த விடுமுறை ஜனவரி 4-ம் தேதி வரை நீடித்தது. இதனால் ஜனவரின் முதல் வாரத்திலேயே நான்கு நாட்கள் விடுமுறை கிடைத்தது. அதனை தொடர்ந்து அடுத்த ஒரு வாரத்திலேயே பொங்கல் பண்டிகை வந்ததால் மாணவர்களுக்கு கூடுதல் மகிழ்ச்சி கிடைத்தது. போகி பண்டிகைக்கு அரசு கூடுதல் விடுமுறை அளித்ததால், அந்த வாரத்தில் மட்டும் ஐந்து நாட்கள் விடுமுறை கிடைத்தது. அதனை தொடர்ந்து குடியரசு தினத்திற்கு தொடர்ந்து மூன்று நாட்கள் விடுமுறை கிடைத்தது. இதன் காரணமாக பள்ளி மாணவர்களுக்கு ஜனவரி மாதம் மட்டும் கிட்டத்தட்ட 15 நாட்கள் விடுமுறை கிடைத்தது. இதனால் மாணவர்களும் அவர்களை தாண்டி ஆசிரியர்களும் மகிழ்ச்சியில் இருந்தனர். 

பிப்ரவரியில் விடுமுறை 

ஜனவரி மாதத்தில் பாதி நாட்களுக்கு மேலாக விடுமுறையில் இருந்த பள்ளி மாணவர்களுக்கு பிப்ரவரி பெரும் ஏமாற்றத்தை அளித்துள்ளது. காரணம் பிப்ரவரி மாதம் பெரிதாக அரசு விடுமுறை நாட்கள் இல்லை. பிப்ரவரி முதல் நாளான நேற்று தைப்பூச பண்டிகை கொண்டாடப்பட்டாலும், அதுவும் ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்ததால் இருந்த ஒரே விடுமுறையும் இல்லாமல் போனது. தைப்பூச திருவிழாவிற்கு அரசு விடுமுறை அளிக்கப்படுவது வழக்கமான ஒன்றாக இருந்து வந்தது. தைப்பூசத்தை தவிர பிப்ரவரி மாதம் எந்த ஒரு பொது பண்டிகையும் இல்லாததால் அனைத்து நாட்களிலும் பள்ளிகள் வழக்கம் போல செயல்படும். வார இறுதி நாட்களில் மட்டுமே பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை கிடைக்கும். 

மொத்த விடுமுறை 

பிப்ரவரி மாதத்தில் மொத்தமாக நான்கு ஞாயிற்றுக்கிழமைகள் மற்றும் நான்கு சனிக்கிழமைகள் வருவதால் மொத்தம் எட்டு நாட்கள் பள்ளி மாணவர்களுக்கு விடுமுறை கிடைக்கும். இது ஜனவரி மாதத்துடன் ஒப்படைகையில் மிகவும் குறைவு தான். ஒரு சில உள்ளூர் விடுமுறைகள் தவிர மாநிலம் முழுவதும் பிப்ரவரி மாதத்தில் விடுமுறை கிடைப்பது கடினமே. இருப்பினும் மார்ச் மாதத்தில் பொது தேர்வுகள் தொடங்கும் என்பதால் பிப்ரவரி மாதத்தில் விடுமுறைகள் இல்லாமல் இருப்பதும் மாணவர்களுக்கு ஒரு விதத்தில் நல்லதே. இதன் மூலம் பொதுத்தேர்வுகளுக்கு மாணவர்கள் முழுமையாக தயாராக முடியும்.

மேலும் படிக்க | சஞ்சு சாம்சன், குல்தீப் இல்லை! டி20 உலகக் கோப்பையில் பிளேயிங் 11 - ஸ்ரீகாந்த் தேர்வு!

About the Author
