பள்ளி மாணவர்கள் கவனத்திற்கு! நாளை கடைசி தேதி - ரூ.10,000 உதவித்தொகை!

தமிழக அரசின் முதலமைச்சர் திறனாய்வு தேர்வு 2026க்கான விண்ணப்பங்களை பதிவேற்றம் செய்வதற்கான கால அவகாசம் நாளை ஜனவரி 6 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. 10ம் வகுப்பு படிக்கும் அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கான இந்த தேர்வில் தேர்ச்சி பெறும் 1,000 மாணவர்களுக்கு ஆண்டுக்கு ரூ.10,000 கல்வி உதவித்தொகை வழங்கப்படும். 2025-26 கல்வியாண்டிற்கான முதலமைச்சர் திறனாய்வு தேர்வு 2026 ஜனவரி 31ம் தேதி சனிக்கிழமை அன்று நடைபெற உள்ளது. தமிழ்நாடு அரசு தேர்வுகள் இயக்ககத்தின் மேற்பார்வையில் இந்த தேர்வு நடத்தப்படும். இந்த தேர்வு இரண்டு அமர்வுகளாக நடைபெறும்.
விண்ணப்ப கால நீட்டிப்பு
டிசம்பர் 18, 2025 முதல் விண்ணப்பங்கள் ஏற்கப்பட்டு வந்த நிலையில், முதலில் டிசம்பர் 26 என்று இருந்த கடைசி தேதி நாளை ஜனவரி 6, 2026 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. மாணவர்கள் www.dge.tn.gov.in என்ற இணையதளத்திலிருந்து விண்ணப்ப படிவத்தை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம். 2025-26 கல்வியாண்டில் தமிழ்நாடு மாநில பாடத்திட்டத்தின் கீழ் அரசு பள்ளிகளில் 10ம் வகுப்பு படிக்கும் மாணவர்கள் மட்டுமே இந்த தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்க தகுதியானவர்கள் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தனியார் பள்ளி மாணவர்கள் இந்த தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்க முடியாது. தமிழ்நாடு முழுவதும் மொத்தம் 1,000 மாணவர்கள் மதிப்பெண் அடிப்படையில் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள். இதில் 500 மாணவர்கள் மற்றும் 500 மாணவிகள் அடங்குவர். இட ஒதுக்கீடு மற்றும் தகுதியின் அடிப்படையில் தேர்வு நடைபெறும்.
உதவித்தொகை
தேர்வாகும் ஒவ்வொரு மாணவருக்கும் மாதம் ரூ.1,000 என்ற விதத்தில் ஒரு கல்வி ஆண்டிற்கு ரூ.10,000 கல்வி உதவித்தொகை வழங்கப்படும். இந்த உதவித்தொகை மாணவர்கள் இளநிலை பட்டப்படிப்பு முடிக்கும் வரை தொடர்ந்து வழங்கப்படும். இருப்பினும், மாணவர்கள் தமிழ்நாட்டிலேயே தங்கள் படிப்பை தொடர வேண்டும் என்பது முக்கிய நிபந்தனையாக உள்ளது. தமிழ்நாடு அரசின் 9ம் மற்றும் 10ம் வகுப்புகளில் கணிதம், அறிவியல் மற்றும் சமூக அறிவியல் பாட புத்தகங்களில் உள்ள பாட திட்டங்களின் அடிப்படையில் கேள்விகள் கேட்கப்படும். கேள்வி தாள் தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம் இரு மொழிகளிலும் வழங்கப்படும்.
விண்ணப்பிக்கும் முறை
மாணவர்கள் dge.tn.gov.in என்ற இணையதளத்திலிருந்து விண்ணப்பத்தை பதிவிறக்கம் செய்து பூர்த்தி செய்ய வேண்டும். பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பத்தை ரூ.50 தேர்வு கட்டணத்துடன் தங்கள் பள்ளி தலைமை ஆசிரியரிடம் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். தலைமை ஆசிரியர்கள் மாணவர்களின் EMIS எண்ணை பயன்படுத்தி விவரங்களை சரிபார்த்து, www.dge.tn.gov.in என்ற இணையதளம் வழியாக தரவுகளை DGE போர்ட்டலில் பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும். இந்த திட்டம் 2023-24 கல்வியாண்டில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு, பள்ளி மாணவர்கள் உயர்கல்வி படிப்பதை ஊக்கப்படுத்தும் வகையில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகள் பள்ளி மாணவர்களுக்கு பல்வேறு உதவித்தொகைகளை வழங்கி வருவது மாணவர்களின் உயர்கல்விக்கு பெரிதும் உதவி வருகிறது. தேர்வு முடிவுகள் பிப்ரவரி முதல் ஏப்ரல் 2026 வரையிலான காலகட்டத்தில் அறிவிக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. விண்ணப்ப கால அவகாசம் நாளை ஜனவரி 6 வரை மட்டுமே உள்ளது.
