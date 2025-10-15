English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • மக்களே உஷார்! உங்கள் ரேஷன் கார்டு ரத்து செய்யப்படலாம்: அரசின் புதிய விதிகள்!

உங்கள் ரேஷன் கார்டு ரத்து செய்யப்படுவதை தவிர்க்க, உடனடியாக சில நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வது அவசியம். அவை என்னவென்று தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்.

Written by - RK Spark | Last Updated : Oct 15, 2025, 07:02 AM IST
நாடு முழுவதும் தகுதியற்ற மற்றும் போலி ரேஷன் கார்டுகளை ஒழிக்கும் முயற்சியில் மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகள் தீவிர நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகின்றன. இதன் ஒரு பகுதியாக, குறிப்பிட்ட விதிகளை பின்பற்றாத லட்சக்கணக்கான ரேஷன் கார்டுகள் ரத்து செய்யப்பட்டு வருகின்றன. இதனால் மக்கள் அரசின் மானிய விலையில் உணவு பொருட்களைப் பெறுவதிலும், பிற நலத்திட்ட உதவிகளை பெறுவதிலும் சிக்கல்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. உங்கள் ரேஷன் கார்டை பாதுகாத்து கொள்ள நீங்கள் செய்ய வேண்டிய முக்கிய விஷயங்கள் குறித்து தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்.

அரசின் இந்த அதிரடி நடவடிக்கையால், உண்மையான ஏழைகளுக்கு சேர வேண்டிய பலன்கள், தகுதியற்ற நபர்களால் அபகரிக்கப்படுவது தடுக்கப்படும். ஆதார் இணைப்பு, கேஒய்சி சரிபார்ப்பு மற்றும் கார்டை தொடர்ந்து பயன்படுத்துதல் போன்ற எளிய வழிமுறைகளை பின்பற்றுவதன் மூலம், உங்கள் ரேஷன் கார்டை செயலிழக்காமல் பார்த்து கொள்ளலாம். இது அரசின் நலத்திட்டங்கள் சரியான பயனாளிகளை சென்றடைவதை உறுதி செய்யும் ஒரு முக்கிய படியாகும்.

ரேஷன் கார்டு ரத்து செய்யப்படுவதற்கான முக்கிய காரணங்கள்

உங்கள் ரேஷன் கார்டு பல காரணங்களுக்காக ரத்து செய்யப்படலாம். அரசு வகுத்துள்ள புதிய விதிகளின்படி, சில நிபந்தனைகளை நிறைவேற்ற தவறினால், உங்கள் கார்டு செயலிழக்க நேரிடும்.

e-KYC சரிபார்ப்பு: ரேஷன் கார்டுதாரர்கள் அனைவரும் கட்டாயமாக e-KYC செயல்முறையை முடிக்க வேண்டும். ஆதார் அடிப்படையிலான பயோமெட்ரிக் அல்லது OTP மூலம் இந்த சரிபார்ப்பை செய்ய வேண்டும். இதன் மூலம் போலி பயனாளிகள் கண்டறியப்பட்டு நீக்கப்படுகின்றனர். இந்த சரிபார்ப்பை செய்ய தவறினால், உங்கள் கார்டில் மானியங்கள் நிறுத்தப்பட்டு, கார்டு செயலிழக்கக்கூடும்.

ஆதார் இணைப்பு: உங்கள் ரேஷன் கார்டை ஆதார் எண்ணுடன் இணைப்பது தற்போது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கார்டுகளை பயன்படுத்தி மோசடி செய்வதை தடுக்க இந்த நடவடிக்கை உதவுகிறது. ஆதார் இணைக்கப்படாத கார்டுகள் ரத்து செய்யப்படும் என அரசு அறிவித்துள்ளது.

தொடர்ந்து ரேஷன் வாங்காமல் இருப்பது: உங்களிடம் ரேஷன் கார்டு இருந்தும், தொடர்ச்சியாக ஆறு மாதங்களுக்கு நீங்கள் எந்த உணவு பொருட்களையும் வாங்கவில்லை என்றால், உங்கள் கார்டு செயலிழக்க செய்யப்படும். உங்களுக்கு ரேஷன் பொருட்கள் தேவையில்லை என்று கருதி அரசு இந்த நடவடிக்கையை எடுக்கிறது. அவ்வாறு ரத்து செய்யப்பட்ட கார்டை, அடுத்த மூன்று மாதங்களுக்குள் கேஒய்சி சரிபார்ப்பை முடித்து மீண்டும் ஆக்டிவேட் செய்யலாம்.

தகுதியின்மை: வறுமை கோட்டுக்குக் கீழ் உள்ளவர்களுக்காக வழங்கப்படும் பிபிஎல் கார்டுகளை, அதிக வருமானம் ஈட்டுபவர்கள், அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் வருமான வரி செலுத்துபவர்கள் வைத்திருப்பது கண்டறியப்பட்டால், தணிக்கையின் போது அவர்களின் கார்டுகள் ரத்து செய்யப்படும்.

கார்டு ரத்தானால் என்னென்ன பாதிப்புகள்?

ரேஷன் கார்டு என்பது வெறும் உணவு பொருட்களை வாங்குவதற்கான ஆவணம் மட்டுமல்ல, அது பல அரசு நலத்திட்டங்களுக்கான நுழைவாயிலாகவும் செயல்படுகிறது. உங்கள் ரேஷன் கார்டு ரத்து செய்யப்பட்டால், பின்வரும் பாதிப்புகளை நீங்கள் சந்திக்க நேரிடும். தேசிய உணவு பாதுகாப்பு சட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்படும் மானிய விலை அரிசி, கோதுமை போன்ற உணவு பொருட்களைப் பெற முடியாது. பிரதம மந்திரி கரீப் கல்யாண் அன்ன யோஜனா, ஆயுஷ்மான் பாரத் மருத்துவ காப்பீடு, மற்றும் அரசின் வீட்டுவசதி திட்டங்கள் போன்ற முக்கிய நலத்திட்டங்களை பெற முடியாமல் போகும். பல இடங்களில் அடையாள ஆவணமாகவும், வசிப்பிட சான்றாகவும் பயன்படுத்தப்படும் ரேஷன் கார்டை நீங்கள் பயன்படுத்த முடியாது.

ரேஷன் கார்டுதாரர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்?

உங்கள் ரேஷன் கார்டு ரத்து செய்யப்படுவதை தவிர்க்க, உடனடியாக சில நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வது அவசியம். உங்கள் கார்டு செயலில் உள்ளதா என்பதை உறுதி செய்ய, உங்கள் மாநிலத்தின் பொது விநியோகத் திட்ட இணையதளத்திற்கு சென்று சரிபார்க்கலாம். மேலும், அருகிலுள்ள நியாய விலை கடைக்கு சென்று உங்கள் e-KYC நிலையை சரிபார்த்து, அதை முடிக்கவில்லை என்றால் உடனடியாக முடித்து கொள்ள வேண்டும். ஆதார் எண்ணை ரேஷன் கார்டுடன் இணைக்காதவர்கள், ஆன்லைன் மூலமாகவோ அல்லது ரேஷன் அலுவலகத்திற்கு நேரில் சென்றோ இணைத்து கொள்வது நல்லது. ஒவ்வொரு மாதமும் தவறாமல் ரேஷன் பொருட்களை வாங்குவது உங்கள் கார்டு செயலில் இருப்பதை உறுதி செய்யும்.

