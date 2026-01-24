English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வர்களே அலர்ட்! தேர்வில் வெற்றி பெற சூப்பர் சான்ஸ்.. தமிழக அரசு அறிவிப்பு

டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வர்களே அலர்ட்! தேர்வில் வெற்றி பெற சூப்பர் சான்ஸ்.. தமிழக அரசு அறிவிப்பு

TNPSC Free Coaching: டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வர்களுக்கு இலவச பயிற்சி வகுப்புகளை தமிழக அரசு வழங்க உள்ளது. எனவே, இந்த பயிற்சி வகுப்பு எங்கு, எப்போது நடக்கிறது என்பது குறித்த விவரங்களை பார்ப்போம்.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Jan 24, 2026, 12:58 PM IST
  • டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வர்களுக்கு இலவச பயிற்சி
  • ஜனவரி 26ஆம் தேதி முதல் தொடங்குகிறது
  • மிஸ் பண்ணாதீங்க

டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வர்களே அலர்ட்! தேர்வில் வெற்றி பெற சூப்பர் சான்ஸ்.. தமிழக அரசு அறிவிப்பு

Tamil Nadu Government TNPSC Free Coaching Update: தமிழகத்தில் இளைஞர்கள் என பலரும் மத்திய, மாநில அரசுப் போட்டித் தேர்வுகளுக்கான தயாராக  வருகின்றனர். அரசு வேலையில் எப்படியாவது சேர வேண்டும் என்பதற்கான ஆண்டுதோறும் லட்சக்கணக்கானோர் தேர்வுகளை எழுதி வருகின்றனர். இதற்கான லட்சக்கணக்கானோர் தீவிரமாக படித்து வருகின்றனர். போட்டித் தேர்வுகளுக்கான தயாராகும் சிலர், தனியாரில் கட்டணம் செலுத்தி படித்து வருகின்றனர்.

ஆனால், பொருளாதார நிலையில் நலிவடைந்து காணப்படும் நபர்கள், வீட்டில் இருந்தே படித்து வருகின்றனர். இந்தநிலையில், அவர்களுக்காக தமிழக அரசு பல்வேறு பயிற்சி வகுப்புகளை நடத்தி வருகிறது. அந்த வகையில், தற்போழது மத்திய, மாநில போட்டித் தேர்வுகளுக்கான பயிற்சி வகுப்புகள் குறித்து முக்கிய அறிவிப்பை தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது, டிஎன்பிஎஸ்சி உள்ளிட்ட போட்டித் தேர்வுகளுக்கான தயாராகும் மாணவர்களுக்கு இலவச பயிற்சி வகுப்புகள் நடத்தப்பட உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வர்களுக்கு இலவச பயிற்சி

அதாவது, தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம், தமிழ்நாடு சீருடைப் பணியாளர் தேர்வு வாரியம், ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம், ரயில்வே தேர்வு வாரியம், வங்கிப் பணியாளர் தேர்வு நிறுவனம், பணியாளர் தேர்வாணையம் நடத்தும் போட்டித் தேர்வுகளுக்காக தயாராகும் மாணவர்கள், இந்த பயிற்சி வகுப்பு அவர்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும். மேற்கண்ட போட்டித் தேர்வுகளுக்கான பயிற்சி வகுப்புகள் ஜனவரி 26ஆம் தேதி முதல்  ஜனவரி 30ஆம் தேதி வரை நடைபெற உள்ளது.  

இந்த பயிற்சி வகுப்புகள் கல்வி தொலைக்காட்சி மற்றும் TN Career Services Employment என்ற யூடியூப் சேனல் வாயிலாக நடத்தப்படுகிறது. இந்த பயிற்சி வகுப்புகள் ஜனவரி 26ஆம் தேதி முதல் ஜனவரி 30ஆம் தேதி வரை காலை 7 மணி முதல் காலை 9 மணி வரை நடைபெற உள்ளது.  மேலும், மறுஒளிபரப்பு மாலை 7 மணி முதல் 9 மணி வரை நடைபெற உள்ளது.   எனவே, டிஎன்பிஎஸ்சி உள்ளிட்ட தேர்வுகளுக்கு தயாராகுபவர்கள் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். 

பயிற்சி வகுப்பு விவரம்

பயிற்சி வகுப்பில் ஒவ்வொரு போட்டித் தேர்வுகளுக்கு 30 நிமிடஙகளுக்கு அதற்கான பாடம் நடத்தப்படும். உதாரணமாக, டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2 மெயின் தேர்வு குறித்து Reasoning மற்றும் science பாடத்தில் இருந்து வகுப்புகள்  ஒவ்வொரு பாடத்திற்கு அரை மணி நேரம் என்ற விகிதத்தில் 1 மணி நேரம் வகுப்புகள் நடத்தப்பட உள்ளது.  நடப்பு நிகழ்வுகள் குறித்து தினமும் 30 நிமிடம் பாடம் நடத்தப்பட உள்ளது. எனவே, டிஎன்பிஎஸ்சி உள்ளிட்ட தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் மாணவர்கள் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொண்டு, வீட்டில் இருந்தே பயிற்சி வகுப்புகளில் கலந்து கொள்ளுங்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

About the Author
TNPSCTNPSC ExamTNPSC free coaching classTamil Nadu governmentTNPSC Group 2 Exams

