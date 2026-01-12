இன்று 7 மாவட்டங்களில் கனமழை வெளுக்கும்.. சென்னையிலும் இருக்கு! வானிலை மையம் அலர்ட்

Tamil Nadu Weather Update Today: தமிழகத்தில் நவம்பர் மாதம் கடைசிக்கு பின்னர் கடந்த ஒரு மாதமாக மழை இல்லாமல் வறண்ட வானிலையாக இருந்தது. இந்த சூழலில், ஜனவரி மாதம் தொடக்கத்தில் இருந்து தமிழகத்தில் மீண்டும் மழை பெய்ய தொடங்கி உள்ளது. டெல்டா மாவட்டங்களில் சில இடங்களில் லேசான மழையும் சில இடங்களில் கனமழையும் பெய்து வருகிறது. சென்னை உள்ளிட்ட வட மாவட்டங்களில் கடந்த சில நாட்களாக வெயில் இல்லாமல் மேக மூட்டங்களுடன் இருண்ட வானிலை நிலவி வருகிறது.
தென் தமிழகத்திலும் அதே வானிலையே இருந்து வருகிறது. மதிய நேரங்களில் லேசான வெயில் இருந்தாலும் மற்ற நேரங்களில் வெயில் இல்லாமல் இருண்ட வானிலையே காணப்படுகிறது. இந்த நிலையில், இன்று (ஜனவரி 12) கடலூர், அரியலூர் உட்பட 7 மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
Chennai Meteorological Department Alert: சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை
இது தொடர்பாக வெளியிட்டிருக்கும் செய்திக்குறிப்பில், நேற்று (10-01-2026) வடகிழக்கு இலங்கை கடலோரப்பகுதிகளுக்கு அப்பால் உள்ள தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் நிலவிய காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம், மேற்கு-வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து, வடகிழக்கு இலங்கை கடலோரப்பகுதிகளில் முல்லைத்தீவிற்கு (இலங்கை) அருகில் 15.30-16.30 மணி அளவில் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக கரையை கடந்தது. இது மேலும் மேற்கு திசையில் நகர்ந்து வலுவிழந்து, 23.30 அளவில் வடக்கு இலங்கை மற்றும் அதனை ஒட்டிய மன்னார் வளைகுடா பகுதிகளில் ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக நிலவியது. இது இன்று காலை (11-01-2026) 05.30 மணி அளவில் வலுவிழந்து தெற்கு கடலோர தமிழகம் மற்றும் அதனை ஒட்டிய மன்னார் வளைகுடா பகுதிகளில் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக நிலவி, இது 08.30 மணி அளவில் மேலும் வலுவிழந்தது.
தெற்கு கடலோர தமிழகம் மற்றும் அதனை ஒட்டிய மன்னார் வளைகுடா பகுதிகளின் மேல் ஒரு வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி நிலவுகிறது.
Heavy rains expected in 7 districts today: இன்று 7 மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யும்
இன்று (12-01-2026) தமிழகத்தில் ஒருசில இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும்.
கடலூர், அரியலூர், மயிலாடுதுறை, தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நாகப்பட்டினம், புதுக்கோட்டை மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் கனமழை பெய்யவாய்ப்புள்ளது.
Chennai Weather Today: சென்னை மற்றும் புறநகர் வானிலை முன்னறிவிப்பு
நாளை (12-01-2026 வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒருசில பகுதிகளில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். செல்சியஸை ஒட்டியும், இருக்கக்கூடும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 25-26° குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 22-23° செல்சியஸை ஒட்டியும் இருக்கக்கூடும்.
Warning To Fishermen: மீனவர்களுக்கான எச்சரிக்கை
தமிழகம் மற்றும் புதுவை கடலோரப்பகுதிகள்: 11-01-2026 மற்றும் 12-01-2026: தமிழக கடலோரப்பகுதிகள், மன்னார் வளைகுடா மற்றும் குமரிக்கடல் பகுதிகளில் சூறாவளிக்காற்று மணிக்கு 35 முதல் 45 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும் இடையிடையே 55 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும் வீசக்கூடும்.
13-01-2026 முதல் 15-01-2026 வரை : எச்சரிக்கை ஏதுமில்லை.
தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகள்: 11-01-2026 சூறாவளிக்காற்று மணிக்கு 35 முதல் 45 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும் இடையிடையே 55 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும் வீசக்கூடும்.
12-01-2026 முதல் 14-01-2026 வரை: எச்சரிக்கை ஏதுமில்லை.
மேற்குறிப்பிட்ட நாட்களில் மீனவர்கள் இப்பகுதிகளுக்கு செல்ல வேண்டாமென்று அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.
அரபிக்கடல் பகுதிகள்: 11-01-2026 முதல் 15-01-2026 வரை: எச்சரிக்கை ஏதுமில்லை. இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
