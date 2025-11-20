English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • Rain Alert: அதிக கனமழை இருக்கும்! இந்த மாவட்ட மக்களுக்கு கடும் எச்சரிக்கை!

Rain Alert: அதிக கனமழை இருக்கும்! இந்த மாவட்ட மக்களுக்கு கடும் எச்சரிக்கை!

வானிலை ஆய்வு மையத்தின் கணிப்பின்படி, அடுத்தடுத்த நாட்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ள மாவட்டங்களின் முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Written by - RK Spark | Last Updated : Nov 20, 2025, 06:04 PM IST
  • தமிழகத்தில் அடுத்த 3 நாட்களுக்கு...
  • கனமழைக்கு வாய்ப்பு.
  • வானிலை மையம் எச்சரிக்கை!

Trending Photos

8வது ஊதியக்குழு: 10 ஆண்டு விதியில் மாற்றமா? அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம் கூடுமா, குறையுமா?
camera icon10
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: 10 ஆண்டு விதியில் மாற்றமா? அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம் கூடுமா, குறையுமா?
உலகின் டாப் 7 பொருளாதார நாடுகள்.. இந்தியாவுக்கு எந்த இடம்?
camera icon7
top economic countries
உலகின் டாப் 7 பொருளாதார நாடுகள்.. இந்தியாவுக்கு எந்த இடம்?
MI டார்கெட் செய்யும் இந்த வீரர்கள்... ரூ.2.75 கோடிக்கு சிக்கப்போவது யாரு?
camera icon8
Mumbai Indians
MI டார்கெட் செய்யும் இந்த வீரர்கள்... ரூ.2.75 கோடிக்கு சிக்கப்போவது யாரு?
குரு வக்ர பெயர்ச்சி: அடுத்த 15 நாட்கள் 5 ராசிகளுக்கு காத்திருக்கும் பேராபத்து, தொடரும் துயரம்
camera icon10
Guru Peyarchi
குரு வக்ர பெயர்ச்சி: அடுத்த 15 நாட்கள் 5 ராசிகளுக்கு காத்திருக்கும் பேராபத்து, தொடரும் துயரம்
Rain Alert: அதிக கனமழை இருக்கும்! இந்த மாவட்ட மக்களுக்கு கடும் எச்சரிக்கை!

தமிழகத்தில் அடுத்த மூன்று நாட்களுக்கு பல்வேறு மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. குமரிக்கடல் பகுதியில் நிலவியிருந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி நகர்ந்துள்ள நிலையில், தென்கிழக்கு வங்கக்கடலில் நாளை மறுநாள் (நவ. 22) புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாக வாய்ப்புள்ளதால், இந்த மழை எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

மேலும் படிக்க: காதலை ஏற்க மறுத்த பள்ளி மாணவி.. இளைஞர் வெறிச்செயல்.. ராமேஸ்வரத்தில் நடந்த சோகம்!

வானிலை நிலவரம்

இது குறித்து சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "குமரிக்கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய பகுதிகளில் நிலவி வந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியானது, தற்போது லட்சத்தீவு மற்றும் மாலத்தீவு பகுதிகளை நோக்கி நகர்ந்துள்ளது. இது மேற்கு-வடமேற்கு திசையில் தொடர்ந்து மெதுவாக நகரக்கூடும். இதன் காரணமாக, தமிழகத்தில் இன்று மற்றும் நாளை ஒருசில இடங்களிலும், புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடி, மின்னலுடன் கூடிய மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது" என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், "தென்கிழக்கு வங்கக்கடலில் நாளை மறுநாள் (நவ. 22) ஒரு புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாக வாய்ப்புள்ளது. இதுவும் மேற்கு-வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து, தமிழகம் நோக்கி வரக்கூடும் என்பதால், மழையின் தீவிரம் அதிகரிக்கும்" என்றும் அந்த அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

எந்தெந்த மாவட்டங்களில் கனமழை?

வானிலை ஆய்வு மையத்தின் கணிப்பின்படி, அடுத்தடுத்த நாட்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ள மாவட்டங்களின் பட்டியல் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

  • நாளை நவம்பர் 21 அன்று தமிழகத்தின் டெல்டா மற்றும் தென் மாவட்டங்களில் கடலூர், மயிலாடுதுறை, திருவாரூர், நாகை, ராமநாதபுரம், விருதுநகர், தென்காசி, தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளது.   
  • நாளை மறுநாள் நவம்பர் 22 கனமழையின் தாக்கம் மேலும் சில மாவட்டங்களுக்கு விரிவடையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அவை கடலூர், மயிலாடுதுறை, திருவாரூர், நாகை, தஞ்சாவூர், புதுக்கோட்டை, சிவகங்கை, ராமநாதபுரம், தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி
  • நவம்பர் 23 தொடர்ந்து மூன்றாவது நாளாக டெல்டா மற்றும் தென் மாவட்டங்களில் கடலூர், மயிலாடுதுறை, திருவாரூர், நாகை, தஞ்சாவூர், புதுக்கோட்டை, சிவகங்கை, ராமநாதபுரம், தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி கனமழை நீடிக்கும் என எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த எச்சரிக்கையைத் தொடர்ந்து, சம்பந்தப்பட்ட மாவட்ட நிர்வாகங்கள் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளன. பொதுமக்கள் வானிலை தொடர்பான அறிவிப்புகளைத் தொடர்ந்து கவனித்து, பாதுகாப்பாக இருக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

மேலும் படிக்க: 12 பேரை கொன்ற காட்டு யானை 'ராதாகிருஷ்ணன்' திடீர் மரணத்தால் ஷாக் - வெடிக்கும் சர்ச்சை

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
RainTamilnaduChennaiMaduraiKanyakumari

Trending News