இந்த 2 மாவட்ட மக்களுக்கு கடும் எச்சரிக்கை - கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு!

வானிலை மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையின்படி, தமிழகத்தின் ஒருசில இடங்களிலும், புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இன்று இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். 

Written by - RK Spark | Last Updated : Dec 16, 2025, 01:48 PM IST
தமிழகத்தில் கடந்த சில நாட்களாக குறைந்து காணப்பட்ட மழை, மீண்டும் சில இடங்களில் தலைகாட்ட தொடங்கியுள்ளது. வளிமண்டலத்தில் நிலவும் கிழக்கு திசை காற்றின் வேக மாறுபாடு காரணமாக, தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் அடுத்த சில நாட்களுக்கு வானிலை எப்படி இருக்கும் என்பது குறித்த முக்கிய அறிவிப்பை சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் (IMD) வெளியிட்டுள்ளது.

மேலும் படிக்க | தூத்துக்குடி டூ சென்னை! இன்று முதல் ஆட்டத்தை தொடங்கும் மழை.. வெதர்மேன் முக்கிய அலெர்ட்!

இன்றைய மழை நிலவரம் 

வானிலை மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையின்படி, தமிழகத்தின் ஒருசில இடங்களிலும், புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இன்று இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். ஆனால், இரண்டு மாவட்டங்களுக்கு மட்டும் கனமழை எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக திருநெல்வேலி மாவட்டத்தின் மலைப்பகுதிகளில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. மேலும் தென்காசி மாவட்டத்தின் ஓரிரு இடங்களில் கனமழை பெய்யக்கூடும். எனவே, இந்த மாவட்டங்களில் வசிக்கும் மக்கள் மற்றும் மலைப்பாதைகளில் பயணிப்பவர்கள் சற்று கவனமாக இருக்குமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.

அடுத்த 5 நாட்கள் எப்படி இருக்கும்?

  • டிசம்பர் 17 & 18 (நாளை மற்றும் நாளை மறுநாள்): தென் தமிழகத்தில் ஒருசில இடங்களிலும், வட தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசான மழை தொடரும்.
  • டிசம்பர் 19 முதல் 21 வரை: தமிழகம் முழுவதும் மழையின் தாக்கம் குறைந்து, வறண்ட வானிலையே நிலவக்கூடும்.
  • டிசம்பர் 22: மீண்டும் தென் தமிழகம் மற்றும் வட தமிழகத்தின் ஓரிரு இடங்களில் மழை பெய்வதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன.

மீனவர்களுக்கு ரெட் அலர்ட்

கடல் பகுதிகளில் காற்று வேகமாக வீசும் என்பதால், மீனவர்களுக்கு முக்கிய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. தென் தமிழக கடலோர பகுதிகள், மன்னார் வளைகுடா மற்றும் குமரிக்கடல் பகுதிகள் ஆபத்தான இடங்களாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. இப்பகுதிகளில் சூறாவளிக்காற்று மணிக்கு 35 முதல் 45 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும், இடையிடையே 55 கிலோ மீட்டர் வேகம் வரையிலும் வீசக்கூடும்.

பலத்த காற்று வீசும் என்பதால், இன்று டிசம்பர் 16 முதல் வரும் டிசம்பர் 19ம் தேதி வரை மீனவர்கள் யாரும் இப்பகுதிகளுக்கு மீன் பிடிக்க செல்ல வேண்டாம் என்று வானிலை மையம் கண்டிப்பாக அறிவுறுத்தியுள்ளது. கடலோர பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்களும் கடல் சீற்றம் குறித்து விழிப்புடன் இருக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். பொதுமக்கள் வானிலை அறிவிப்புகளைத்தொடர்ந்து கவனித்து, அதற்கேற்ப தங்கள் பயணங்களைத் திட்டமிடுங்கள்.

மேலும் படிக்க | புதிய ரேஷன் கார்டு + பொங்கல் பரிசு கிடைக்குமா? அமைச்சர் சக்கரபாணி கொடுத்த அப்டேட்

