  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • இன்று முதல் மீண்டும் கனமழை ஆரம்பம்? இந்த 3 மாவட்ட மக்கள் ஜாக்கிரதை!

இன்று முதல் மீண்டும் கனமழை ஆரம்பம்? இந்த 3 மாவட்ட மக்கள் ஜாக்கிரதை!

தமிழகத்தில் மீண்டும் தொடங்கியது பருவமழை: சென்னை உட்பட 3 மாவட்டங்களுக்கு காலை 10 மணி வரை எச்சரிக்கை! முழு விவரம் இதோ!

Written by - RK Spark | Last Updated : Nov 4, 2025, 10:15 AM IST
  • தொடங்கியது பருவமழை.
  • 3 மாவட்டங்களுக்கு எச்சரிக்கை.
  • முழு விவரம் இதோ!

இன்று முதல் மீண்டும் கனமழை ஆரம்பம்? இந்த 3 மாவட்ட மக்கள் ஜாக்கிரதை!

தமிழ்நாட்டில் கடந்த சில நாட்களாக ஓய்வெடுத்திருந்த வடகிழக்கு பருவமழை, தற்போது மீண்டும் தனது ஆட்டத்தை தொடங்கியுள்ளது. கடந்த வாரம் பல்வேறு மாவட்டங்களில் கனமழை வெளுத்து வாங்கிய நிலையில், ஓரிரு நாட்கள் வெயில் தலைகாட்டியது. இந்த நிலையில், இன்று காலை முதல் சென்னை மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படுவதோடு, அடுத்த சில மணி நேரங்களுக்கு மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

மேலும் படிக்க: கோவை மாணவி வன்கொடுமை: கடத்தியது முதல் போலீசார் கண்டுபிடித்தது வரை.. நடந்தது என்ன?

மீண்டும் தீவிரம் காட்டும் வடகிழக்கு பருவமழை

தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்கு பருவமழை கடந்த மாதம் தொடங்கியதிலிருந்து, பரவலாக நல்ல மழை பெய்து வருகிறது. குறிப்பாக, கடந்த வாரத்தில் பல்வேறு மாவட்டங்களில் கனமழை கொட்டித் தீர்த்ததால், நீர்நிலைகள் வேகமாக நிரம்பின. இதனையடுத்து, கடந்த இரண்டு நாட்களாக மழையின் தீவிரம் குறைந்து, வெயில் வாட்டி வதைத்து வந்தது. இதனால், மழைக்காலம் முடிந்துவிட்டதோ என்று மக்கள் எண்ணத் தொடங்கிய நிலையில், தற்போது மீண்டும் மழைக்கான சூழல் உருவாகியுள்ளது. வருகிற நவம்பர் 9-ம் தேதி வரை தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என வானிலை ஆய்வு மையம் முன்னரே தெரிவித்திருந்தது.

3 மாவட்டங்களுக்கு உடனடி மழை எச்சரிக்கை

இந்த நிலையில், இன்று நவம்பர் 4 காலை, வானிலை ஆய்வு மையம் ஒரு புதிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி சென்னை, திருவள்ளூர் மற்றும் செங்கல்பட்டு ஆகிய மூன்று மாவட்டங்களில், காலை 10 மணி வரை இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது. இன்று அதிகாலை முதலே, சென்னை மற்றும் அதன் புறநகர் பகுதிகளில் வானம் இருண்டு, மேகமூட்டத்துடன் காணப்பட்டது. குளிர்ந்த காற்று வீசியதால், காலை நேரத்தில் அலுவலகம் மற்றும் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்குச் செல்வோர் மழையை எதிர்கொள்ளத் தயாராகினர். இந்த அறிவிப்பு, பொதுமக்களுக்கு ஒரு முன்னெச்சரிக்கையாக அமைந்துள்ளது.

பொதுமக்களுக்கு அறிவுறுத்தல்

திடீரென தொடங்கியுள்ள இந்த மழை காரணமாக, சாலைகளில் வாகன போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. எனவே, வாகன ஓட்டிகள் கவனத்துடன் செல்லுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். குறிப்பாக, காலை நேரப் பரபரப்பில் பயணிப்போர், மழை காரணமாக சாலைகளில் நீர் தேங்க வாய்ப்புள்ளதால், தங்கள் பயணங்களை முன்கூட்டியே திட்டமிடுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். வடகிழக்கு பருவமழை இன்னும் தீவிரமாக இருக்கும் என்பதால், அடுத்த சில நாட்களுக்கு வானிலை அறிக்கைகளைத் தொடர்ந்து கவனித்து, அதற்கேற்ப தங்களைத் தயார்படுத்திக் கொள்ளுமாறு பொதுமக்கள் அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். இந்த திடீர் மழை, கடந்த சில நாட்களாக நிலவி வந்த வெப்பத்திற்கு ஒரு சிறிய நிவாரணமாக அமைந்துள்ளது.

மேலும் படிக்க: கோவை மாணவி பாலியல் வன்கொடுமை: 3 பேரையும் சுட்டு பிடித்த போலீசார்!

