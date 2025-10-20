தீபாவளி இன்று மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ள மாவட்டங்கள்! வானிலை நிலவரம்!

தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை அதிகாரப்பூர்வமாக தொடங்கியுள்ள நிலையில், தீபாவளி கொண்டாட்டத்துக்கு மத்தியில் பல பகுதிகளில் மழை கொட்டி தீர்க்கும் என சென்னை வானிலை மையம் இன்று எச்சரிக்கை வெளியிட்டுள்ளது. இதனால் மக்கள் பாதுகாப்பாக இருக்க அறிவுறுத்தப்படுகிறது. எந்த எந்த மாவட்டத்தில் இன்று மழை பெய்யும் என்று தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்.
18 மாவட்டங்களில் கனமழை வாய்ப்பு
வானிலை அறிவிப்பின்படி, இன்று அக்டோபர் 20 தமிழகத்தின் 18 மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. அதில் நீலகிரி, கோவை, திருப்பூர், ஈரோடு, திண்டுக்கல், தேனி, மதுரை, விருதுநகர், ராமநாதபுரம், சிவகங்கை உள்ளிட்ட தென் மற்றும் மேற்கு மாவட்டங்கள் இடம் பெறுகின்றன. அதே போல கடலூர், மயிலாடுதுறை, நாகை, திருவாரூர், தஞ்சாவூர், புதுக்கோட்டை, செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம் மற்றும் புதுச்சேரியிலும் மழை பெய்யும் சாத்தியம் அதிகம் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது.
சென்னைக்கு மிதமான மழை
சென்னையில் இன்று மிதமான மழை பெய்யக்கூடுமெனவும், நாளையும் நாளை மறுநாளும் (அக்டோபர் 21, 22) அதிக மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாகவும் வானிலை மையம் கூறியுள்ளது. மேலும், வரும் 23ஆம் தேதி சென்னை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர், ராணிப்பேட்டை மற்றும் வேலூர் மாவட்டங்களில் மிக கனமழை கொட்டித்தீர்க்கும் எனவும் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
மழையில் தென் மாவட்டங்கள்!
நள்ளிரவு நேரங்களில் தென்காசி, குற்றாலம், மேலகரம், பாவூர்சத்திரம், செங்கோட்டை, கடையநல்லூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய கனமழை பெய்துள்ளது. தேனி மாவட்டத்தில் அரண்மனைப்புதூர், வீரபாண்டி, போடிநாயக்கனூர் பகுதிகளில் மிதமான மழை பதிவாகியுள்ளது. தூத்துக்குடியிலும் நேற்றிரவு ஒரு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக மழை கொட்டியதால் பல பகுதிகளில் தாழ்வான சாலைகள் நீரில் மூழ்கியுள்ளன. தூத்துக்குடி நகரில் மழையால் தாழ்வான பகுதிகளில் நீர் தேங்கி போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது. குறிப்பாக பழைய மாநகராட்சி அலுவலகம், அரசினர் சுற்றுலா மாளிகை மற்றும் ரயில்வே நிலைய சாலைகளில் மழைநீர் தேங்கியதால் வாகன ஓட்டிகள் கடும் சிரமத்துக்குள்ளாகியுள்ளனர்.
தொடரும் வானிலை மாற்றங்கள்
மழை காரணமாக கடலோர மாவட்டங்களில் அதிக ஈரப்பதம் மற்றும் வானிலை மாறுபாடுகள் நிலவுகின்றன. மேலும், மழை காரணமாக சில இடங்களில் சிறிய அளவில் மின்தடை ஏற்படக்கூடும் என்பதால் பொதுமக்கள் எச்சரிக்கையுடன் இருக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. தீபாவளி கொண்டாட்டத்துடன் மழையும் இணைந்திருப்பதால், பொதுமக்கள் பட்டாசுகளை வெடிக்கும் போது திறந்தவெளி இடங்களை தேர்வு செய்து பாதுகாப்பாக இருக்குமாறு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. தற்போது பருவமழை வலுவடைந்துள்ளதால், அடுத்த மூன்று நாட்களில் மாநிலம் முழுவதும் பரவலான மழை பெய்யும் என வானிலை மையம் கூறியுள்ளது.
