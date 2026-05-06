மக்களே அலெர்ட்! இன்று இங்கெல்லாம் கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு!

சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ள சமீபத்திய அறிவிப்பின்படி, வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி காரணமாக தமிழகத்தில் பல இடங்களில் மழைக்கு வாய்ப்பு உருவாகியுள்ளது.  

Written by - RK Spark | Last Updated : May 6, 2026, 07:41 AM IST
தமிழகத்தில் கடந்த சில வாரங்களாக கோடை வெயில் மக்களை வாட்டி வதைத்து வருகிறது. பகல் நேரங்களில் வெளியே தலைகாட்ட முடியாத அளவுக்கு வெயிலின் தாக்கம் கடுமையாக உள்ளது. சென்னை, வேலூர் உள்ளிட்ட பல மாவட்டங்களில் வெப்பநிலை 100 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட்டை தாண்டி பதிவாகி வருகிறது. இந்த வெயிலில் இருந்து எப்போதுதான் விடுதலை கிடைக்கும்? என்று எதிர்பார்த்து காத்திருக்கும் மக்களுக்கு ஒரு நற்செய்தியை தெரிவித்துள்ளது சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம். வெயிலுக்கு ஒரு குட்டி பிரேக் கொடுக்கும் விதமாக, அடுத்த சில நாட்களுக்கு தமிழகத்தில் பரவலாக மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.

எந்தெந்த மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்பு?

சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ள சமீபத்திய அறிவிப்பின்படி, வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி காரணமாக தமிழகத்தில் பல இடங்களில் மழைக்கு வாய்ப்பு உருவாகியுள்ளது. குறிப்பாக, உள் தமிழகம் மற்றும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை ஒட்டிய மாவட்டங்களில் இன்று லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதுமட்டுமின்றி, நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், திருப்பூர், தேனி, திண்டுக்கல், ஈரோடு, சேலம் மற்றும் நாமக்கல் ஆகிய 8 மாவட்டங்களில் அடுத்த 24 முதல் 48 மணி நேரத்திற்கு இடி, மின்னலுடன் கூடிய கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக யெல்லோ அலர்ட் விடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்கள் தேவையான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர். 

தென் மாவட்டங்களிலும் மழை தொடரும்

வட மாவட்டங்கள் மட்டுமல்லாமல் தென் தமிழகத்திலும் ஓரிரு இடங்களில் மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது. மதுரை, விருதுநகர், திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் சில பகுதிகளில் அடுத்தடுத்த நாட்களில் கோடை மழை பெய்யும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. நேற்றைய தினமே மதுரை, தருமபுரி, கிருஷ்ணகிரி மற்றும் புதுக்கோட்டை போன்ற பகுதிகளில் லேசான மழை பெய்து மக்களை மகிழ்வித்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

சென்னையின் வானிலை நிலவரம் எப்படி?

சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த 48 மணி நேரத்திற்கு வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 38 முதல் 39 டிகிரி செல்சியஸ் வரை இருக்கக்கூடும் என்பதால், பகல் நேரத்தில் புழுக்கமும் அதிக வெப்பமும் உணரப்படும். இருப்பினும், மாலை அல்லது இரவு நேரங்களில் சென்னையில் லேசான மழை பெய்வதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் உள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மழைக்கு வாய்ப்பு இருந்தாலும், சில உள் மாவட்டங்களில் வெப்பநிலை வழக்கம் போல அதிகமாகவே இருக்கும். அடுத்த இரண்டு நாட்களுக்கு வேலூர், கரூர், திருச்சி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் வெப்பத்தின் தாக்கம் அதிகமாகவே காணப்படும் என்று வானிலை மையம் கணித்துள்ளது. சுட்டெரிக்கும் வெயிலால் அவதிப்பட்டு வந்த விவசாயிகளுக்கும், பொதுமக்களுக்கும் இந்தத் திடீர் கனமழை அறிவிப்பு பெரும் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கோடை மழையின் வரவால் நிலத்தடி நீர்மட்டம் உயர்வதோடு, விவசாயப் பணிகளுக்கும் இது பேருதவியாக அமையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

