English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • நெருங்கும் தேர்தல்! வீட்டில் எவ்வளவு பணம் வைத்திருக்கலாம்? முழு விவரம்!

நெருங்கும் தேர்தல்! வீட்டில் எவ்வளவு பணம் வைத்திருக்கலாம்? முழு விவரம்!

வரி நிபுணர்கள் கூறுகையில், வீட்டில் அதிக அளவு பணம் வைத்திருந்தால், அதற்கான ஆதாரங்களை நிரூபிக்க வேண்டும். நிரூபிக்க தவறினால் கடுமையான விளைவுகளை சந்திக்க நேரிடும்.  

Written by - RK Spark | Last Updated : Jan 2, 2026, 09:01 AM IST
  • வீட்டில் எவ்வளவு பணம் வைத்திருக்கலாம்?
  • வருமான வரிச் சட்டம் என்ன சொல்கிறது?
  • முழு விவரம் இதோ!

Trending Photos

2025இல் தமிழ்நாட்டில் அதிர்வலையை ஏற்படுத்திய 8 சம்பவங்கள்...
camera icon8
Tamilnadu
2025இல் தமிழ்நாட்டில் அதிர்வலையை ஏற்படுத்திய 8 சம்பவங்கள்...
நடிகர் விஜய்யின் கடைசி 5 படங்கள் என்னென்ன? வசூல் எவ்வளவு?
camera icon6
vijay
நடிகர் விஜய்யின் கடைசி 5 படங்கள் என்னென்ன? வசூல் எவ்வளவு?
2025இன் சிக்ஸர் மன்னன் யார்...? டாப் 7 வீரர்கள் லிஸ்ட் இதோ
camera icon8
Year ender 2025
2025இன் சிக்ஸர் மன்னன் யார்...? டாப் 7 வீரர்கள் லிஸ்ட் இதோ
பொங்கல் பரிசு டோக்கன் அரசியல் கட்சியினர் கொடுக்ககூடாது - அரசு எச்சரிக்கை
camera icon10
Tamil Nadu government
பொங்கல் பரிசு டோக்கன் அரசியல் கட்சியினர் கொடுக்ககூடாது - அரசு எச்சரிக்கை
நெருங்கும் தேர்தல்! வீட்டில் எவ்வளவு பணம் வைத்திருக்கலாம்? முழு விவரம்!

இந்தியாவில் பலரும் வீட்டில் பணத்தை சேமித்து வைப்பது வழக்கம். ஆனால், வருமான வரித் துறையின் சோதனைகளில் கணக்கில் காட்டப்படாத பணம் சிக்கினால் ஆபத்து தான். வருமான வரி சட்டத்தின்படி, ஒருவர் வீட்டில் வைத்திருக்கும் பணத்தின் அளவுக்கு எந்த வரம்பும் கிடையாது. ரூ.1 லட்சம், ரூ.5 லட்சம் அல்லது ஏன் ரூ.50 லட்சம் வரை கூட வைத்திருக்கலாம். ஆனால், அந்த பணம் சட்டபூர்வமான வழிகளில் பெறப்பட்டதாக இருக்க வேண்டும் மற்றும் வருமான வரி கணக்குகளில் காட்டப்பட்டு இருக்க வேண்டும். வரி நிபுணர்கள் கூறுகையில், வீட்டில் அதிக அளவு பணம் வைத்திருந்தால், அதற்கான ஆதாரங்களை நிரூபிக்க வேண்டும். நிரூபிக்க தவறினால் கடுமையான விளைவுகளை சந்திக்க நேரிடும். வருமான வரி துறை அதிகாரிகள் அந்த பணத்தை பறிமுதல் செய்வதோடு மட்டுமல்லாமல், கணக்கில் காட்டாத தொகையில் 137% வரை அபராதம் விதிக்கும் அபாயமும் உள்ளது. 

Add Zee News as a Preferred Source

மேலும் படிக்க: பொங்கல் பரிசு 2026: தமிழக அரசு பணம் கொடுக்குமா? - நயினார் நாகேந்திரன் சொல்வது என்ன?

பண பரிவர்த்தனை வரம்புகள்

சில குறிப்பிட்ட பண பரிவர்த்தனைகளுக்கு வரம்புகள் உள்ளன. அந்த வகையில் வங்கியில் ரூ.50,000க்கு மேல் டெபாசிட் செய்யும்போது அல்லது எடுக்கும் போது PAN விவரங்களை வழங்க வேண்டும். ஒரு வருடத்தில் ரூ.20 லட்சம் அல்லது அதற்கு மேல் பணமாக டெபாசிட் செய்தால், PAN மற்றும் ஆதார் விவரங்களை அளிக்க வேண்டும். ரூ.30 லட்சத்துக்கு மேல் ரொக்கமாக சொத்து வாங்கும் போது அல்லது விற்கும் போது பரிவர்த்தனைகள் மீது வருமானவரித்துறை விசாரணையை தூண்டலாம். ஒரு முறை பரிவர்த்தனையில் ரூ.1 லட்சத்துக்கு மேல் உள்ள கிரெடிட் கார்டு செலவுகள் கண்காணிப்புக்கு உள்ளாகலாம். எனவே ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும். 

வரி விளைவுகள்

வருமான வரி சட்டம் பிரிவுகள் 68 முதல் 69B ஒருவரிடம் உள்ள அதிக அளவு பணத்திற்கான ஆதாரத்தை விளக்க முடியாவிட்டால், அது அறிவிக்கப்படாத வருமானமாக கருதப்பட்டு 78% வரி விதிக்கப்படும். பணத்தின் ஆதாரத்தை விளக்க முடியாவிட்டால், 60% வரி, அதனுடன் 25% கூடுதல் வரி மற்றும் 4% செஸ் ஆகியவை விதிக்கப்படும். இதனால் மொத்த வரி விகிதம் 78% ஆகும். ரூ.2 லட்சத்துக்கு மேல் பரிசுகளை ரொக்கமாக பெறுவது அல்லது சொத்து பரிவர்த்தனைகளை மேற்கொள்வது சட்டங்களின்படி தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. 

இந்த விதியை மீறினால், சம்பந்தப்பட்ட தொகைக்கு சமமான அபராதம் விதிக்கப்படும். உதாரணமாக நீங்கள் ரூ.10 லட்சம் விளக்கமளிக்க முடியாத பணம் வைத்திருந்தால், வரி மற்றும் அபராதமாக ரூ.8.4 லட்சம் வரை செலுத்த வேண்டியிருக்கும். அனைத்து பண வைப்புகளுக்கும் சரியான ரசீதுகள், வங்கி சீட்டுகள் மற்றும் பரிவர்த்தனை பதிவுகளை பராமரிப்பது மிக முக்கியம். முடிந்தவரை அதிகப்படியான பண பரிவர்த்தனைகளை தவிர்க்க வேண்டும். வீட்டில் பணம் வைப்பது சட்டவிரோதமல்ல, ஆனால் அதற்கான ஆதாரங்கள் இல்லாமல் இருப்பது மிகவும் ஆபத்தானது என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள்.

தெரிந்துகொள்ள வேண்டிய முக்கிய விஷயங்கள் 

- ஒரே நபரிடம் இருந்து ஒரு நாளில் ரூ.2 லட்சத்துக்கு மேல் பணமாக பெற கூடாது.
- இதை மீறினால் பெறப்பட்ட முழு தொகைக்கும் சமமான அபராதம் விதிக்கப்படும்.
- ரூ.30 லட்சத்துக்கு மேல் பணமாக சொத்து வாங்கினால் விசாரணை நடக்கலாம்.
- எந்தவொரு சொத்து பரிவர்த்தனையிலும் ரூ.20,000க்கு மேல் பணமாக கொடுக்க அல்லது வாங்க கூடாது
- ரூ.2 லட்சத்துக்கு மேல் பணமாக கடன் கொடுக்கவோ வாங்கவோ கூடாது.
- உறவினர்களிடம் இருந்து கூட ரூ.2 லட்சத்துக்கு மேல் பணமாக பெற முடியாது.

மேலும் படிக்க: சித்தப்பா உடன் உறவு... திட்டிய கணவரை திட்டம்போட்டு கொன்ற மனைவி - கோவை அருகே பகீர்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Cashcash depositIncome Tax2026 Election NewsBank

Trending News