  Tamil News
  Tamil Nadu
  • பிறப்பு சான்றிதழ்: குழந்தைகளின் பெயரை சேர்ப்பது எப்படி? கடைசி தேதி இதுதான்

பிறப்பு சான்றிதழ்: குழந்தைகளின் பெயரை சேர்ப்பது எப்படி? கடைசி தேதி இதுதான்

Birth Certificate Latest Update: பிறப்பு சான்றிதழில் பெயர் சேர்க்க செப்டம்பர் 26ஆம் தேதி அவகாசம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, எப்படி பிறப்பு சான்றிதழில் பெயர் சேர்க்கலாம் என்பது குறித்து பார்ப்போம். 

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Feb 19, 2026, 04:00 PM IST

பிறப்பு சான்றிதழ்: குழந்தைகளின் பெயரை சேர்ப்பது எப்படி? கடைசி தேதி இதுதான்

Birth Certificate Latest Update: அனைத்து சேவைகளுக்கும் பிறப்பு சான்றிதழ் என்பது மிகவும் முக்கியமாதாக உள்ளது.  குழந்தைகளை பள்ளிக்கு சேர்ப்பது, வாக்காளர் அடையாள அட்டையில் பெயர் சேர்க்க, திருமணத்தை பதிவு செய்ய போன்றவற்றுக்கு பிறப்பு சான்றிதழ் கட்டாய ஆவணமாக இருந்து வருகிறது. பிறப்பு சான்றிதழ் குழந்தையின் சட்ட பூர்வ குடியுரிமைக்கான சான்றாகும். 

பிறப்பு சான்றிதழ் 

குழந்தை பிறந்த 21 நாட்களுக்குள் பிறப்பை பதிவு செய்து இலவச பிறப்பு சான்றிதழ் பெற பிறப்பு இறப்பு பதிவு சட்டம் மற்றும் பிறப்பு இறப்பு பதிவு திருத்த சட்டம் வழிவகை செய்கிறது. இல்லையெனில் கட்டணம் செலுத்த வேண்டியிருக்கும். அதனால், பிறப்பு சான்றிதழ் பெறுவதையும், எளிமைப்படுத்தியுள்ளது. இருப்பினும், சிலர் பிறந்த குழந்தைக்கு பிறப்பு சான்றிதழ் பெறாமல் உள்ளனர். எனவே, இதற்காக சென்னை மாநகராட்சி அவகாசம் வழங்கியுள்ளது. இதன் மூலம், இலவசமாக நீங்கள் உங்கள் குழந்தையின் பெயரை பிறப்பு சான்றிதழ் சேர்க்கலாம். 

அதன்படி, பொதுமக்களுக்கு ஏற்படும் சிரமங்களை கலைந்திட பிறப்பு பதிவு செய்து 15 ஆண்டு கால அளவு முடிவுற்றும் பெயர் பதிவு செய்யாமல் உள்ள அனைத்து பிறப்பு பதிவுகளுக்கும் பெயர் பதிவு செய்திட 26.09.2026 வரை கால அவகாசம் தமிழ்நாடு அரசினால் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இக்கால நிர்ணயம் வருகின்ற 26.09.2026 தேதியுடன் முடிவடைய உள்ளது. 

பிறப்பு சான்றிதழில் பெயர் சேர்ப்பது எப்படி?

15 ஆண்டுகள் முடிவுற்றும் பெயர் பதிவு செய்யாமல் இருப்பின், பெயரிடப்படாத பிறப்பு சான்றிதழ் நகல், பள்ளி கல்லூரி சான்றிதழ், ஆதார் கார்டு நகல், வாக்காளர் அடையாள அட்டை நகல், ரேஷன் கார்டு உள்ளிட்ட ஆவணங்களுடன் நகராட்சி, மாநகராட்சி அலுலவகம் அல்லது கிராம ஊராட்சி அலுவலகத்திதற்கு சென்று  விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.   பெயர் சேர்க்கும் படிவத்தை பெற்று, சரியான தகவல்களை பூர்த்தி செய்து விண்ணப்பிக்க வேண்டும். அதிகாரிகள் ஆவணங்களை சரிபார்த்து சில நாட்களில் பெயருடன் கூடிய பிறப்பு சான்றிதழை பெறலாம். 

சென்னை மாநகராட்சி கூறுகையில், சென்னை மாநகராட்சி பிறப்பு இறப்பு பதிவு அலுவலகத்தில்/ 1 முதல் 15 வரையிலான மண்டலங்களில் உள்ள மண்டல அலுவலகங்களில் விண்ணப்பித்து பெயருடன் கூடிய பிறப்பு சான்றிதழை பெற்று பயன் பெறலாம். எனவே இந்த அரிய வாய்ப்பை பயன்படுத்தி இது வரை பதிவு செய்யப்பட்ட குழந்தைகளின் பிறப்பு சான்றிதழ்களில் பெயர் சேர்க்க விரும்புவோர் பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி அலுவலங்களில் தகுந்த ஆவணங்களுடன் 26.09.2026-க்குள் பதிவு செய்து பெயருடன் கூடிய பிறப்பு சான்றிதழை பெற்றுக் கொள்ளலாம் என தெரிவித்துள்ளது. 

கட்டண விவரம்

குழந்தை பிறந்த 21 நாட்களுக்குள் பதிவு செய்தால் கட்டணம் கிடையாது. அதற்கு பிறகு ரூ.100 முதல் ரூ.500 செலுத்த வேண்டும். கூடுதலாக பெறும் ஒவ்வொரு பிறப்பு சான்றிதழ் நகலுக்கும் ரூ.200 செலுத்த வேண்டும். 15 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு பெயர் சேர்த்தால் ரூ.200 கட்டாயம் செலுத்த வேண்டியிருக்கும். எனவே, 2026 செப்டம்பர் 26ஆம் தேதிக்குள் இலவச செய்து கொள்ளலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் படிக்க: டிகிரி படித்தவரா? ரூ.80,000 சம்பளத்தில் சென்னை மாநகராட்சியில் வேலை.. மிஸ் பண்ணாதீங்க

மேலும் படிக்க: திமுக தேமுதிக கூட்டணி: எத்தனை தொகுதிகளில் போட்டி? பிரேமலதா சொன்ன முக்கிய பாயிண்ட்

 

 

birth certificate, Birth Certificate Latest Update, Name Add In Birth Certificate, Chennai, Tamil Nadu government

