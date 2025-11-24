Sabarimalai: சபரிமலை செல்லும் பக்தர்களுக்கு வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு!

சபரிமலை ஐயப்பன் கோவிலில் மண்டல கால பூஜைக்காக குவிந்து வரும் பக்தர்களின் வசதியை கருத்தில் கொண்டு, கேரள உயர் நீதிமன்றம் ஒரு முக்கிய உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளது. தரிசனத்திற்கான ‘உடனடி முன்பதிவு’ எண்ணிக்கையை அதிகரிக்க அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளதால், முன்பதிவு செய்யாமல் வரும் பக்தர்கள் நிம்மதி பெருமூச்சு விட்டுள்ளனர். கேரளாவில் உள்ள சபரிமலை ஐயப்பன் கோவில் நடை திறக்கப்பட்டதிலிருந்து, இந்த ஆண்டு மண்டல காலத்தில் பக்தர்கள் கூட்டம் அலைமோதுகிறது. ஆன்லைன் முன்பதிவு முழுமையாக நிரம்பிவிட்ட நிலையில், தற்போது உடனடி முன்பதிவு முறையில் தளர்வுகள் அறிவிக்கப்பட்டிருப்பது ஐயப்ப பக்தர்களுக்கு பெரிய ஆறுதலை அளித்துள்ளது.
திடீர் நெரிசலும் கட்டுப்பாடுகளும்
நடை திறக்கப்பட்ட முதல் சில நாட்களிலேயே சபரிமலையில் வரலாறு காணாத கூட்டம் கூடியது. நவம்பர் 16ம் தேதி நடை திறக்கப்பட்ட சில மணி நேரங்களிலேயே பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் பதினெட்டாம் படியேறினர். நவம்பர் 17 மற்றும் 18 ஆகிய தேதிகளில் கூட்டம் ஒரு லட்சத்தை கடந்தது. இதனால் பக்தர்கள் சுமார் 10 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக வரிசையில் காத்திருக்க வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டது. இந்த கடும் நெரிசலை கட்டுப்படுத்தும் நோக்கில், கேரள உயர் நீதிமன்றம் தலையிட்டு, உடனடி முன்பதிவு எண்ணிக்கையை தினமும் 5,000 ஆக குறைக்க வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டது. நவம்பர் 24-ம் தேதி வரை இந்த கட்டுப்பாடு அமலில் இருக்கும் எனவும் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
நீதிமன்றம் சென்ற தேவசம் போர்டு
கட்டுப்பாடுகள் அமலுக்கு வந்த பிறகு, கடந்த சில நாட்களாக சபரிமலையில் கூட்டம் கணிசமாக குறைந்தது. பக்தர்கள் நீண்ட நேரம் காத்திருக்காமல் சுவாமி தரிசனம் செய்ய முடிந்தது. கடந்த 7 நாட்களில் மட்டும் சுமார் 6.50 லட்சம் பக்தர்கள் தரிசனம் செய்துள்ளனர். இருப்பினும், கூட்டம் குறைந்த போதிலும், உடனடி முன்பதிவுக்கான உச்சவரம்பு 5,000-ஆகவே இருந்ததால், முன்பதிவு செய்யாமல் வந்த பல பக்தர்கள் தரிசனம் செய்ய முடியாமல் ஏமாற்றத்துடன் திரும்பும் சூழல் உருவானது. அதாவது, சன்னிதானத்தில் கூட்டம் குறைவாக இருந்தும், டிக்கெட் கிடைக்காததால் பக்தர்கள் மலையேற முடியாத நிலை ஏற்பட்டது. இதை சுட்டிக்காட்டி, திருவிதாங்கூர் தேவசம் போர்டு கேரள உயர் நீதிமன்றத்தில் அவசர மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்தது. "கூட்டம் குறைவாக இருக்கும் நாட்களில், உடனடி முன்பதிவு எண்ணிக்கையை அதிகரிக்க அனுமதிக்க வேண்டும்" என்று அந்த மனுவில் கோரப்பட்டிருந்தது.
உயர் நீதிமன்றத்தின் 'கிரீன் சிக்னல்'
தேவசம் போர்டின் கோரிக்கையை பரிசீலித்த கேரள உயர் நீதிமன்றம், கள நிலவரத்தை பொறுத்து உடனடி முன்பதிவு எண்ணிக்கையை தேவைக்கேற்ப அதிகரித்துக்கொள்ள அனுமதி வழங்கியது. இதையடுத்து, தினமும் அனுமதிக்கப்படும் ஸ்பாட் புக்கிங் எண்ணிக்கை 10,000 வரை உயர்த்தப்பட வாய்ப்புள்ளது. இந்த அறிவிப்பால், ஆன்லைனில் முன்பதிவு செய்ய தவறிய பக்தர்களுக்கு தரிசனம் செய்யும் வாய்ப்பு மீண்டும் பிரகாசமாகியுள்ளது.
டிசம்பர் 25-ம் தேதி வரையிலான ஆன்லைன் முன்பதிவு ஸ்லாட்டுகள் அனைத்தும் ஏற்கெனவே நிரம்பிவிட்டன. இதுவரை 30 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் ஆன்லைன் மூலம் முன்பதிவு செய்துள்ளனர். வார இறுதி நாட்களில் கூட்டம் மீண்டும் அதிகரிக்க தொடங்கியுள்ளதால், காவலர் துறை மற்றும் தேவசம் போர்டு இணைந்து பக்தர்களுக்கான அடிப்படை வசதிகளை செய்து வருகின்றனர். திடீரென தரிசன வாய்ப்பு மறுக்கப்பட்டு திரும்பிய பக்தர்களுக்கு, நீதிமன்றத்தின் இந்த தீர்ப்பு ஒரு வரப்பிரசாதமாக அமைந்துள்ளது. இனி வரும் நாட்களில் கூட்டம் மற்றும் தேவையை பொறுத்து முன்பதிவு எண்ணிக்கையில் மாற்றங்கள் இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
