  • பழனி முருகன் கோவில் செல்வோர் கவனத்திற்கு! கோவில் நிர்வாகம் அறிவிப்பு!

பழனி முருகன் கோவில் செல்வோர் கவனத்திற்கு! கோவில் நிர்வாகம் அறிவிப்பு!

இன்று ரோப் கார் சேவை நிறுத்தப்பட்டுள்ளதால், பழனிக்கு வருகை தந்துள்ள பக்தர்கள் மலைக்கோவிலுக்கு செல்ல மாற்று வழிகளை பயன்படுத்துமாறு கோவில் நிர்வாகம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.  

Written by - RK Spark | Last Updated : Dec 22, 2025, 01:33 PM IST
  • பழனி முருகன் கோவில்..
  • ரோப் கார் சேவை நிறுத்தம்.
  • முழு விவரம் இதோ.

பழனி முருகன் கோவில் செல்வோர் கவனத்திற்கு! கோவில் நிர்வாகம் அறிவிப்பு!

திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனியில் அமைந்துள்ள உலக புகழ்பெற்ற அருள்மிகு தண்டாயுதபாணி சுவாமி திருக்கோவிலில், மாதாந்திர பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக இன்று ஒரு நாள் மட்டும் ரோப் கார் சேவை நிறுத்தப்படுவதாக கோவில் நிர்வாகம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. அறுபடை வீடுகளில் மூன்றாம் படை வீடான இங்கு, தினந்தோறும் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் வருகை தரும் நிலையில், இந்த அறிவிப்பு பக்தர்கள் மத்தியில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது. பழனி மலைக்கோவிலுக்கு செல்லும் பக்தர்களின் வசதிக்காகவும், விரைவான தரிசனத்திற்காகவும் ரோப் கார் சேவை மற்றும் மின் இழுவை ரயில் சேவைகள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. இதில், ரோப் கார் சேவையானது பக்தர்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் வகையில் மிகக் கடுமையான பராமரிப்பு விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டது.

மேலும் படிக்க: பள்ளிகள் லீவ், கிறிஸ்துமஸ் எதிரொலி: இந்த சிறப்பு ரயிலில் ஏறினால்... தமிழ்நாட்டையே சுற்றலாம்!

பக்தர்களின் பாதுகாப்பு

தினசரி பராமரிப்பு: ஒவ்வொரு நாளும் குறிப்பிட்ட நேரத்தில் ஒரு மணி நேரம் சேவை நிறுத்தப்பட்டு அடிப்படை சோதனைகள் செய்யப்படும்.

மாதாந்திர பராமரிப்பு: மாதம் ஒரு முறை முழுமையான ஒரு நாள் முழுவதும் சேவை நிறுத்தப்பட்டு, ரோப் காரின் கம்பிகள், பெட்டிகள் மற்றும் இயந்திரங்களின் உறுதித்தன்மை சோதிக்கப்படும்.

வருடாந்திர பராமரிப்பு: ஆண்டுக்கு ஒரு முறை சுமார் ஒரு மாதம் வரை சேவை முழுமையாக நிறுத்தப்பட்டு, தேய்மானம் அடைந்த பாகங்கள் மாற்றப்பட்டுப் புதுப்பிக்கப்படும்.

அதன் அடிப்படையில், இந்த மாதத்திற்கான பராமரிப்பு பணிகள் இன்று திங்கள்கிழமை மேற்கொள்ளப்படுவதால், ரோப் கார் சேவை இன்று ஒரு நாள் முழுவதும் செயல்படாது என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பக்தர்களுக்கான மாற்று ஏற்பாடுகள்

ரோப் கார் சேவை நிறுத்தப்பட்டுள்ளதால், இன்று பழனிக்கு வருகை தந்துள்ள பக்தர்கள் மலைக்கோவிலுக்கு செல்ல மாற்று வழிகளை பயன்படுத்துமாறு கோவில் நிர்வாகம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது. ரோப் கார் சேவை இல்லாத நிலையில், பக்தர்கள் மின் இழுவை ரயில் சேவையை பயன்படுத்தலாம். இதற்காக கூடுதல் நேரம் காத்திருக்க வேண்டிய சூழல் ஏற்படலாம் என்பதால் பக்தர்கள் ஒத்துழைப்பு நல்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். உடல் ஆரோக்கியம் உள்ளவர்கள் மற்றும் இளையவர்கள் படிப்பாதை வழியாகவோ அல்லது யானை பாதை வழியாகவோ மலைக்குச் சென்று முருகனை தரிசிக்கலாம்.

ரோப் கார் சேவையின் முக்கியத்துவம்

பழனி கோவிலுக்கு வரும் பக்தர்களில் பெரும்பாலானோர் ரோப் கார் சேவையையே விரும்புகின்றனர். இதற்கு காரணம், அடிவாரத்திலிருந்து மலை உச்சிக்கு செல்ல வெறும் 3 நிமிடங்கள் மட்டுமே ஆகும். மேலும், இதில் பயணம் செய்யும்போது பழனி நகரத்தின் இயற்கை அழகையும், மேற்கு தொடர்ச்சி மலையின் எழிலையும் ரசித்தபடியே பயணிக்க முடியும் என்பது இதன் சிறப்பம்சமாகும். குறிப்பாக முதியவர்கள், மாற்றுத்திறனாளிகள், சிறிய குழந்தைகள், இதய நோயாளிகள் மற்றும் மூச்சுத்திணறல் பிரச்சனை உள்ளவர்கள் மலை ஏறுவதற்கு சிரமப்படுவார்கள் என்பதால், அவர்களுக்கு இந்த ரோப் கார் சேவை ஒரு வரப்பிரசாதமாக அமைந்துள்ளது. இன்று இந்த சேவை நிறுத்தப்பட்டுள்ளதால், இத்தகைய பக்தர்கள் மின் இழுவை ரயிலை நாட வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.

கோவில் நிர்வாகத்தின் வேண்டுகோள்

தைப்பூசம் நெருங்கி வரும் வேளையிலும், வார இறுதி விடுமுறை முடிந்து வாரத்தின் முதல் நாளாக இருப்பதாலும் கோவிலில் பக்தர்களின் கூட்டம் வழக்கம் போல் காணப்படுகிறது. ரோப் கார் நிலையத்திற்கு வந்து ஏமாற்றமடைவதை தவிர்க்கும் வகையில், பக்தர்கள் இந்த அறிவிப்பை கவனத்தில் கொண்டு தங்கள் பயணத்தை திட்டமிடுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். நாளை வழக்கம் போல் ரோப் கார் சேவை மீண்டும் பயன்பாட்டிற்கு வரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. பராமரிப்பு பணிகள் முடிந்தவுடன் பாதுகாப்பு சோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு, அதன் பின்னரே பக்தர்கள் அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. உலக புகழ்பெற்ற பழனி பஞ்சாமிர்தம் மற்றும் முருகனின் தரிசனத்திற்காக வரும் பக்தர்கள், நிர்வாகத்தின் இந்த நடவடிக்கைக்கு ஒத்துழைப்பு அளிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

மேலும் படிக்க: சத்துணவு பிரிவில் வேலை! பெண்கள் விண்ணப்பிக்க கடைசி வாய்ப்பு.. கை நிறைய சம்பளம்!

PalaniPalani Murugan TempleRope CarMurugan Temple

