  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  பொதுமக்கள் கவனத்திற்கு! ஜனவரி 5 திங்கட்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்!

பொதுமக்கள் கவனத்திற்கு! ஜனவரி 5 திங்கட்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்!

TN Power Shutdown Monday January 05: ஒவ்வொரு மாதமும் மின் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக மின்தடை ஏற்படுவது வழக்கம். அந்த வகையில் வரும் திங்கட்கிழமை (ஜனவரி 05) மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.  

Written by - RK Spark | Last Updated : Jan 3, 2026, 02:47 PM IST
  தமிழகம் முழுவதும் மின்தடை.
  • பராமரிப்பு பணிகளால் மின்வெட்டு
  • எங்கு எங்கு தெரியுமா?

பொதுமக்கள் கவனத்திற்கு! ஜனவரி 5 திங்கட்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்!

மின் உள்கட்டமைப்பு பராமரிப்பு மற்றும் பழுதுபார்க்கும் பணிகளை மேற்கொள்வதற்காக வரும் திங்கட்கிழமை (ஜனவரி 5) தமிழ்நாடு முழுவதும் பல மாவட்டங்களில் திட்டமிட்ட முறையில் மின்வெட்டு செய்யப்படும் என தமிழ்நாடு மின் விநியோக நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது. பொதுமக்கள், வணிக நிறுவனங்கள் மற்றும் தொழிற்சாலைகள் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுக்குமாறு வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது. பெரும்பாலான பகுதிகளில் காலை 9 மணி முதல் பிற்பகல் 2 மணி வரை மின் விநியோகம் நிறுத்தப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பராமரிப்பு பணிகள் திட்டமிட்டபடி முன்கூட்டியே முடிந்தால், குறிப்பிட்ட நேரத்திற்கு முன்னதாகவே மின் விநியோகம் மீட்டமைக்கப்படும் என மின்சார வாரியம் தெரிவித்துள்ளது.

மின்தடை ஏற்படும் இடங்கள்!

புதுக்கோட்டையில் வடுகபட்டி முழு பகுதியும் மின்தடை இருக்கும்.

பெருந்துறையில் சிப்காட் பெருந்துறை, டவுன் பெருந்துறை, வடக்கு பெருந்துறை, கிராமிய சிப்காட் SEZ வளாகம், சின்னவேட்டுவபாளையம், பெரியவேட்டுவபாளையம், கோட்டைமேடு, பெருண்டை மேற்கு பக்கம், சின்னமடத்துப்பாளையம், பெரியமடத்துப்பாளையம் முழு பகுதியும் மின்தடை இருக்கும்.

திருச்சியில் வைரசீட்டிபாளையம், நாகநல்லூர், உப்பிலியபுரம், மராடி, சோபனாபுரம், ப.மேட்டூர், கொப்பம்பட்டி, கோட்டைப்பாளையம், எஸ்.என்.புதூர், பச்சைபுரம், வெங்கடாச்சலபுரம், காலனி, முருங்கப்பட்டி, வெள்ளாளபட்டி, மங்கப்பட்டி, பத்தர்பேட்டை, எரக்குடி, கோம்பை, எஸ்.எம்.புதூர், பாலக்காடு, பத்தர்பேட்டை, திருநாவலூர், கீழப்பட்டி, புதுப்பட்டி, ஆலத்துடையான்பட்டி, வடகுபட்டியழகாபுரி, ஒக்கரை, எஸ்.என்.புதூர், கே.புதூர், வி.ஏ.சமுத்திரம், கோட்டைப்பாளையம், பி.மேட்டூர், பாலகிருஷ்ணாபட்டி, குடிநீர், நாரசிங்கபுரம், பச்சைமலை, செங்கட்டுப்பட்டி, செல்லிபாளையம், மாணிக்கபுரம், அம்மாபாளையம், தண்ணீர்பாளையம், ஒட்டம்பட்டி, பெருமாள்பாளையம், மருவத்தூர்சின்னபால்மலை முழு பகுதியும் மின்தடை இருக்கும்.

கோவையில் சூலூர் பகுதி, தொழிற்பேட்டை, நீலம்பூர் பகுதி, லட்சுமி நகர், குளத்தூர் முழு பகுதியும் மின்தடை இருக்கும்.

திருப்பூரில் தேவனூர்புதூர், செல்லம்பாளையம், கரட்டூர், ராவணபுரம், ஆண்டியூர், பாண்டியங்கரடு, அரிசனம்பட்டி, வல்லகுண்டபுரான், எஸ்.நல்லூர், அர்த்தநாரிபாளையம், புங்கமுத்தூர், வளையபாளையம், தீபாலபட்டி முழு பகுதியும் மின்தடை இருக்கும்.

பொதுமக்கள் கவனத்திற்கு

மின்சார வாரியம் தனது அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் முழுமையான பகுதி வாரியான விவரங்களை வெளியிட்டுள்ளது. மின் தடை தொடர்பான குறைகளுக்கு 94987 94987 என்ற எண்ணில் 24x7 தொடர்பு கொள்ளலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

