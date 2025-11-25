English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • வங்கியில் நகைக்கடன் வாங்க போறீங்களா? மக்களுக்கு வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு!

வங்கியில் நகைக்கடன் வாங்க போறீங்களா? மக்களுக்கு வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு!

ஏழை, எளிய மற்றும் நடுத்தர மக்கள் தங்கள் அவசர பணத்தேவைகளுக்கு பெரிதும் நம்பியிருப்பது நகைக்கடன்களை தான். வங்கிகள், நிதி நிறுவனங்கள் தங்க நகை கடனை வழங்குகின்றன.

Written by - RK Spark | Last Updated : Nov 25, 2025, 06:13 PM IST
  • நகைக்கடன் வாங்குவோருக்கு ‘ஜாக்பாட்’.
  • ஒரு கிராமுக்கு இனி இவ்வளவு கடன் கிடைக்கும்!
  • முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Trending Photos

ஆதார் ஜெராக்ஸ் எடுக்கிறீங்களா? இனி வேண்டாம் - முக்கிய தகவல்
camera icon8
Aadhaar
ஆதார் ஜெராக்ஸ் எடுக்கிறீங்களா? இனி வேண்டாம் - முக்கிய தகவல்
பெண்களுக்கு நல்ல சான்ஸ்! அங்கன்வாடியில் வேலை - எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம்?
camera icon7
Job
பெண்களுக்கு நல்ல சான்ஸ்! அங்கன்வாடியில் வேலை - எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம்?
இந்தியாவின் டாப் 10 மதிப்பு மிக்க பிரபலங்கள்.. லிஸ்ட்டில் தோனி, கோலி.. யாரு டாப்?
camera icon10
Most Brand Value Celebrities
இந்தியாவின் டாப் 10 மதிப்பு மிக்க பிரபலங்கள்.. லிஸ்ட்டில் தோனி, கோலி.. யாரு டாப்?
மகளிர் உரிமைத் தொகை, ரேஷன் கார்டு பயோமெட்டிரிக் : அரசின் லேட்டஸ்ட் அப்டேட்
camera icon11
Magalir Urimai Thogai
மகளிர் உரிமைத் தொகை, ரேஷன் கார்டு பயோமெட்டிரிக் : அரசின் லேட்டஸ்ட் அப்டேட்
வங்கியில் நகைக்கடன் வாங்க போறீங்களா? மக்களுக்கு வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு!

தமிழகத்தில் உள்ள கூட்டுறவு வங்கிகளில் நகைக்கடன் பெறுவோருக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தி வெளியாகியுள்ளது. தங்கம் விலை தொடர்ந்து ஏறுமுகத்தில் இருப்பதால், பொதுமக்களின் நலன் கருதி, ஒரு கிராம் தங்கத்திற்கு வழங்கப்படும் கடன் தொகையை ரூ.7,000 ஆக உயர்த்தி கூட்டுறவுத் துறை அதிரடி அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. ஏழை, எளிய மற்றும் நடுத்தர மக்கள் தங்கள் அவசர பணத்தேவைகளுக்கு பெரிதும் நம்பியிருப்பது நகைக்கடன்களை தான். குறிப்பாக, தனியார் நிதி நிறுவனங்கள் மற்றும் அடகுக்கடைகளை விட, கூட்டுறவு வங்கிகளில் வட்டி விகிதம் குறைவு என்பதால் மக்கள் இங்கு நகைக்கடன் பெற அதிக ஆர்வம் காட்டுகின்றனர். 

Add Zee News as a Preferred Source

மேலும் படிக்க: டாஸ்மாக் : இன்று முதல் முக்கிய மாற்றம்! பாட்டிலை கொடுத்தால் 10 ரூபாய்

நகை அடமானம்

விவசாயம், சிறு தொழில் மற்றும் குடும்பத் தேவைகளுக்காகக் கூட்டுறவு சங்கங்களில் நகைகளை அடமானம் வைப்பது வழக்கம். இதுவரை தமிழகத்தில் உள்ள கூட்டுறவு வங்கிகள் மற்றும் தொடக்க வேளாண்மைக் கூட்டுறவு கடன் சங்கங்களில், ஒரு கிராம் தங்கத்திற்கு அதிகபட்சமாக ரூ.6,000 வரை கடன் வழங்கப்பட்டு வந்தது. ஆனால், கடந்த சில மாதங்களாக சர்வதேச சந்தையில் நிலவும் சூழல் காரணமாக தங்கத்தின் விலை கிடுகிடுவென உயர்ந்துள்ளது. இதனால், பழைய கடன் வரம்பு போதுமானதாக இல்லை என்ற கருத்து நிலவி வந்தது.

உயர்த்தப்பட்ட கடன் தொகை

இந்நிலையில், சந்தை நிலவரத்திற்கு ஏற்ப கடன் தொகையை மாற்றியமைக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை ஏற்று, தற்போது ஒரு கிராம் தங்கத்திற்கு வழங்கப்படும் கடன் தொகையை ரூ.7,000 ஆக உயர்த்தி உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. இந்த அறிவிப்பு உடனடியாக அமலுக்கு வந்துள்ளதால், இனி கூட்டுறவு வங்கிகளில் நகை அடமானம் வைப்பவர்களுக்குக் கூடுதல் பணம் கிடைக்கும் வாய்ப்பு உருவாகியுள்ளது.

42 லட்சம் பேர் பயன்

கூட்டுறவு துறையின் தரவுகள்படி, நடப்பு நிதியாண்டில் மட்டும் (ஏப்ரல் முதல் அக்டோபர் வரை) சுமார் 42 லட்சம் பேருக்கு, ரூ.45,000 கோடி அளவுக்கு நகைக்கடன்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. இந்த திட்டத்தின் மூலம் விவசாயிகள் மட்டுமின்றி, அனைத்து தரப்பு மக்களும் பயனடைந்து வருகின்றனர். தற்போது கடன் வரம்பு அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதால், வரும் நாட்களில் பயனாளிகளின் எண்ணிக்கை மற்றும் கடன் வழங்கும் அளவு மேலும் அதிகரிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

கடன் பெறுவது எப்படி?

இந்த உயர்த்தப்பட்ட கடன் தொகையை பெற விரும்புவோர், தங்கள் பகுதியில் உள்ள கூட்டுறவு வங்கி அல்லது தொடக்க வேளாண்மைக் கூட்டுறவு சங்கத்தை அணுகலாம். ஆதார் அட்டை, பான் கார்டு மற்றும் நகையின் தரச் சான்றிதழ் போன்ற அடிப்படை ஆவணங்களை சமர்ப்பித்துக் கடன் பெறலாம். குறைந்த வட்டி மற்றும் எளிமையான நடைமுறைகள் காரணமாக கூட்டுறவு வங்கிகள் பொதுமக்களின் முதல் தேர்வாக தொடர்கின்றன. தங்கம் விலை உச்சத்தில் இருக்கும் இந்த வேளையில், கடன் தொகையும் உயர்த்தப்பட்டிருப்பது அவசர தேவைக்குப் பணம் திரட்டுவோருக்கு பெரும் நிம்மதியை அளித்துள்ளது.

மேலும் படிக்க: பெண்களுக்கு நல்ல சான்ஸ்! அங்கன்வாடியில் வேலை - எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம்?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
BankJewelleryCooperative BankRBILoan

Trending News