வங்கியில் நகைக்கடன் வாங்க போறீங்களா? மக்களுக்கு வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு!

தமிழகத்தில் உள்ள கூட்டுறவு வங்கிகளில் நகைக்கடன் பெறுவோருக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தி வெளியாகியுள்ளது. தங்கம் விலை தொடர்ந்து ஏறுமுகத்தில் இருப்பதால், பொதுமக்களின் நலன் கருதி, ஒரு கிராம் தங்கத்திற்கு வழங்கப்படும் கடன் தொகையை ரூ.7,000 ஆக உயர்த்தி கூட்டுறவுத் துறை அதிரடி அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. ஏழை, எளிய மற்றும் நடுத்தர மக்கள் தங்கள் அவசர பணத்தேவைகளுக்கு பெரிதும் நம்பியிருப்பது நகைக்கடன்களை தான். குறிப்பாக, தனியார் நிதி நிறுவனங்கள் மற்றும் அடகுக்கடைகளை விட, கூட்டுறவு வங்கிகளில் வட்டி விகிதம் குறைவு என்பதால் மக்கள் இங்கு நகைக்கடன் பெற அதிக ஆர்வம் காட்டுகின்றனர்.
நகை அடமானம்
விவசாயம், சிறு தொழில் மற்றும் குடும்பத் தேவைகளுக்காகக் கூட்டுறவு சங்கங்களில் நகைகளை அடமானம் வைப்பது வழக்கம். இதுவரை தமிழகத்தில் உள்ள கூட்டுறவு வங்கிகள் மற்றும் தொடக்க வேளாண்மைக் கூட்டுறவு கடன் சங்கங்களில், ஒரு கிராம் தங்கத்திற்கு அதிகபட்சமாக ரூ.6,000 வரை கடன் வழங்கப்பட்டு வந்தது. ஆனால், கடந்த சில மாதங்களாக சர்வதேச சந்தையில் நிலவும் சூழல் காரணமாக தங்கத்தின் விலை கிடுகிடுவென உயர்ந்துள்ளது. இதனால், பழைய கடன் வரம்பு போதுமானதாக இல்லை என்ற கருத்து நிலவி வந்தது.
உயர்த்தப்பட்ட கடன் தொகை
இந்நிலையில், சந்தை நிலவரத்திற்கு ஏற்ப கடன் தொகையை மாற்றியமைக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை ஏற்று, தற்போது ஒரு கிராம் தங்கத்திற்கு வழங்கப்படும் கடன் தொகையை ரூ.7,000 ஆக உயர்த்தி உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. இந்த அறிவிப்பு உடனடியாக அமலுக்கு வந்துள்ளதால், இனி கூட்டுறவு வங்கிகளில் நகை அடமானம் வைப்பவர்களுக்குக் கூடுதல் பணம் கிடைக்கும் வாய்ப்பு உருவாகியுள்ளது.
42 லட்சம் பேர் பயன்
கூட்டுறவு துறையின் தரவுகள்படி, நடப்பு நிதியாண்டில் மட்டும் (ஏப்ரல் முதல் அக்டோபர் வரை) சுமார் 42 லட்சம் பேருக்கு, ரூ.45,000 கோடி அளவுக்கு நகைக்கடன்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. இந்த திட்டத்தின் மூலம் விவசாயிகள் மட்டுமின்றி, அனைத்து தரப்பு மக்களும் பயனடைந்து வருகின்றனர். தற்போது கடன் வரம்பு அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதால், வரும் நாட்களில் பயனாளிகளின் எண்ணிக்கை மற்றும் கடன் வழங்கும் அளவு மேலும் அதிகரிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
கடன் பெறுவது எப்படி?
இந்த உயர்த்தப்பட்ட கடன் தொகையை பெற விரும்புவோர், தங்கள் பகுதியில் உள்ள கூட்டுறவு வங்கி அல்லது தொடக்க வேளாண்மைக் கூட்டுறவு சங்கத்தை அணுகலாம். ஆதார் அட்டை, பான் கார்டு மற்றும் நகையின் தரச் சான்றிதழ் போன்ற அடிப்படை ஆவணங்களை சமர்ப்பித்துக் கடன் பெறலாம். குறைந்த வட்டி மற்றும் எளிமையான நடைமுறைகள் காரணமாக கூட்டுறவு வங்கிகள் பொதுமக்களின் முதல் தேர்வாக தொடர்கின்றன. தங்கம் விலை உச்சத்தில் இருக்கும் இந்த வேளையில், கடன் தொகையும் உயர்த்தப்பட்டிருப்பது அவசர தேவைக்குப் பணம் திரட்டுவோருக்கு பெரும் நிம்மதியை அளித்துள்ளது.
