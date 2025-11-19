English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Tamil News
  Tamil Nadu
  • வங்கிகளில் நகைக்கடன்! வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு! முழு விவரம்!

வங்கிகளில் நகைக்கடன்! வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு! முழு விவரம்!

தனியார் வங்கிகள் மற்றும் நிதி நிறுவனங்களுடன் ஒப்பிடும்போது, கூட்டுறவு வங்கிகளில் வழங்கப்படும் கடன் தொகை குறைவாக இருப்பதாக புகார் இருந்து வருகிறது.

Written by - RK Spark | Last Updated : Nov 19, 2025, 01:23 PM IST
  • கூட்டுறவு வங்கிகளில்...
  • நகைக்கடன் அதிரடி உயர்வு.
  • இனி ஒரு கிராமுக்கு ரூ.7,000!

வங்கிகளில் நகைக்கடன்! வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு! முழு விவரம்!

தங்கத்தின் விலை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வரும் நிலையில், அவசர பண தேவைகளுக்கு தங்க நகைகளை அடகு வைப்பது மக்களின் முக்கிய நிதி ஆதாரமாக விளங்குகிறது. இந்த சூழலில், கூட்டுறவு வங்கிகளில் வழங்கப்படும் தங்க நகைக்கடன் தொகையை அதிரடியாக உயர்த்தி தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது, இது வாடிக்கையாளர்கள் மத்தியில் பெரும் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அதன்படி, இனி கூட்டுறவு வங்கிகளில் ஒரு கிராம் தங்கத்திற்கு வழங்கப்படும் கடன் தொகை ரூ.6,000-லிருந்து ரூ.7,000 ஆக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் படிக்க | ஈரக்குலை நடுங்குது! பெண் துண்டு துண்டாக வெட்டிக் கொலை.. அலறிய தருமபுரி!

கடன் தொகை உயர்வுக்கான காரணம் என்ன?

தமிழகத்தில் கூட்டுறவு துறையின் கீழ் செயல்படும் மாநில, மாவட்ட மற்றும் நகர கூட்டுறவு வங்கிகள், தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கங்கள் போன்றவை தங்க நகைக் கடன்களை வழங்கி வருகின்றன. குறைவான வட்டி மற்றும் எளிதான நடைமுறைகள் காரணமாக, ஏராளமான மக்கள் இந்த கடன் திட்டத்தை பயன்படுத்தி வருகின்றனர். இருப்பினும், தனியார் வங்கிகள் மற்றும் நிதி நிறுவனங்களுடன் ஒப்பிடும்போது, கூட்டுறவு வங்கிகளில் வழங்கப்படும் கடன் தொகை குறைவாக இருப்பதாக நீண்ட காலமாக ஒரு புகார் இருந்து வந்தது.

உதாரணமாக, அண்டை மாநிலமான கர்நாடகாவின் தலைநகர் பெங்களூருவில் உள்ள கூட்டுறவு வங்கிகளில் ஒரு கிராம் தங்கத்திற்கு ரூ.7,500 முதல் ரூ.7,800 வரை கடன் வழங்கப்படுவதாக கூறப்படுகிறது. இதனால், தங்கத்தின் சந்தை மதிப்பு உயர்ந்தாலும், அதற்கேற்ற கடன் தொகை கிடைக்காததால், பல வாடிக்கையாளர்கள் தனியார் வங்கிகளை நாட தொடங்கினர். இந்த நிலையை மாற்றி, வாடிக்கையாளர்களை மீண்டும் கூட்டுறவு வங்கிகளை நோக்கி ஈர்க்கும் விதமாகவே இந்த புதிய அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

 அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு மற்றும் நடைமுறை

கடந்த மாதம், கூட்டுறவு வங்கிகளில் நகைக்கடன் தொகையை ஒரு கிராமுக்கு ரூ.7,000 ஆக உயர்த்துவதற்கான ஒப்புதல் வழங்கப்பட்ட நிலையில், தற்போது கூட்டுறவு சங்கங்களின் பதிவாளர் இதற்கான அதிகாரப்பூர்வ உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளார். இந்த புதிய நடைமுறை, கடந்த நவம்பர் 17-ம் தேதி முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளதாகவும் கூட்டுறவுத் துறை அதிகாரிகள் தங்கள் வாடிக்கையாளர்களுக்கு தெரிவித்துள்ளனர். இந்த முடிவு, உயர்ந்துள்ள தங்கத்தின் விலைக்கு ஏற்ப மக்களுக்கு உரிய நிதி உதவியை வழங்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

அதிகரித்து வரும் நகைக்கடன் பயனாளிகள்

தமிழகத்தில் தங்க நகைக்கடன் பெறுவோரின் எண்ணிக்கை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. நடப்பு நிதியாண்டில், ஏப்ரல் முதல் அக்டோபர் வரையிலான ஏழு மாதங்களில் மட்டும் சுமார் 42 லட்சம் பேருக்கு, 45,000 கோடி ரூபாய் நகைக்கடனாக வழங்கப்பட்டுள்ளது. இது கடந்த ஆண்டின் இதே காலகட்டத்துடன் ஒப்பிடுகையில் கணிசமான உயர்வாகும். கடந்த ஆண்டு 31 லட்சம் பேருக்கு 33,000 கோடி ரூபாய் மட்டுமே கடனாக வழங்கப்பட்டிருந்தது. இந்த ஆண்டு கூடுதலாக 11 லட்சம் பேர் பயனடைந்ததுடன், கடன் தொகையும் 12,000 கோடி ரூபாய் அதிகரித்துள்ளது. அரசின் இந்த புதிய அறிவிப்பு, வரும் மாதங்களில் மேலும் அதிக மக்களை கூட்டுறவு வங்கிகளின் மூலம் பயனடையச் செய்யும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க |  மாதம் ரூ.4,000 உதவித்தொகை! டிகிரி முடித்தவர்களுக்கு அள்ளிக் கொடுக்கும் அரசு - உடனே முந்திக்கோங்க

