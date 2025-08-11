மகளிர் உரிமைத் தொகை! இந்த தவறை செய்தால் ரூ.1000 கிடைக்காது - அரசு அறிவிப்பு!

தமிழ்நாட்டில் கோடிக்கணக்கான மகளிர் பயனடைந்து வரும் ஒரு சிறப்பு திட்டம் "கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை". இந்த திட்டத்தில், விடுபட்ட பயனாளிகளையும் இணைக்கும் நோக்கில், மாநிலம் முழுவதும் "உங்களுடன் ஸ்டாலின்" என்ற சிறப்பு முகாம்கள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன. இந்த முகாம்களில் ஆயிரக்கணக்கானோர் விண்ணப்பித்து வரும் நிலையில், விண்ணப்ப படிவத்தில் உள்ள நான்கு முக்கிய எண் விவரங்களை சரியாக பூர்த்தி செய்ய வேண்டியதன் அவசியத்தை அரசு வலியுறுத்தியுள்ளது. இந்த விவரங்களில் தவறு செய்தால், விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்பட்டு, உரிமைத் தொகை பெறும் வாய்ப்பை இழக்க நேரிடும் என எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது.
கட்டாயம் கவனிக்க வேண்டிய 4 முக்கிய எண்கள்
மகளிர் உரிமைத் தொகை விண்ணப்ப படிவத்தைப் பூர்த்தி செய்யும்போது, பலரும் சில முக்கிய எண்களை பதிவு செய்வதில் தவறு செய்வதாக அரசு அதிகாரிகள் கண்டறிந்துள்ளனர். எனவே, விண்ணப்பதாரர்கள் கீழ்க்கண்ட நான்கு தகவல்களையும் பிழையின்றி, கவனமாக சரிபார்த்து நிரப்ப வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த எண்கள், பயனாளியை அடையாளம் காணவும், தகுதியை சரிபார்க்கவும், உரிமைத் தொகையை சரியாக அவரது வங்கி கணக்கில் வரவு வைக்கவும் அவசியமானவை. ஆதார் மற்றும் வங்கி கணக்கு விவரங்களில் உள்ள முரண்பாடுகள், விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்படுவதற்கான முக்கிய காரணங்களில் ஒன்றாக உள்ளது.
1. குடும்ப அட்டை எண் (Ration Card Number)
2. ஆதார் எண் (Aadhaar Number)
3. வங்கி கணக்கு எண் (Bank Account Number)
4. வங்கியின் IFSC குறியீடு (IFSC Code)
தவறான தகவல்களின் விளைவுகள்
விண்ணப்பத்தில் தவறான தகவல்களை வழங்குவது அல்லது போலி ஆவணங்களை இணைப்பது, விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்படுவதற்கு வழிவகுக்கும். இருப்பினும், விண்ணப்பத்தில் வேறு ஏதேனும் சிறிய முரண்பாடுகள் இருந்தால், அதிகாரிகள் விண்ணப்பதாரரை தொடர்புகொண்டு விளக்கம் கேட்க வாய்ப்புள்ளது. அப்போது, சரியான விளக்கத்தை அளித்தால், விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்படுவதை தவிர்க்கலாம். நிராகரிக்கப்பட்ட விண்ணப்பதாரர்கள், அதற்கான காரணத்தை தெரிந்து கொண்டு, உரிய ஆவணங்களுடன் வருவாய் கோட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் (RDO Office) மேல்முறையீடு செய்ய வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது.
"உங்களுடன் ஸ்டாலின்" முகாம்
தற்போது நடைபெறும் "உங்களுடன் ஸ்டாலின்" சிறப்பு முகாம்களில், மகளிர் உரிமைத் தொகைக்கென தனி கவுன்ட்டர்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இதுவரை விண்ணப்பிக்காதவர்கள், விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்பட்டவர்கள் என தகுதியுள்ள அனைவரும் இந்த முகாம்களில் விண்ணப்பிக்கலாம். விண்ணப்பங்கள் மீது 45 நாட்களுக்குள் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அரசு தெரிவித்துள்ளது. விண்ணப்பதாரர்கள், தங்கள் விண்ணப்பத்தின் நிலையை https://kmut.tn.gov.in/ என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் தெரிந்துகொள்ளும் வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த திட்டம், முதியோர் மற்றும் விதவை ஓய்வூதியம் பெறுவோர் உள்ள குடும்பங்களில் இருக்கும் தகுதியுள்ள பிற பெண்கள் விண்ணப்பிக்கவும் வழிவகை செய்துள்ளது. எனவே, தகுதியுள்ள பெண்கள், இந்த வாய்ப்பைப் பயன்படுத்தி, சரியான தகவல்களை அளித்து, அரசின் இந்த மகத்தான திட்டத்தில் இணைந்து பயன்பெறுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
