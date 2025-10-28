மக்களே உஷார்.. திருவள்ளூருக்கு ஆரஞ்சு அலர்ட்.. 8 மாவட்டங்களில் கனமழை எச்சரிக்கை!

வங்கக் கடலில் உருவாகி தற்போது வலுப்பெற்றுள்ளது மோந்தா புயல். இந்த புயல் காரணமாக தமிழகம், ஆந்திர பிரதேசம் மற்றும் ஒடிசா மாநிலங்களில் கனமழை வெளுத்து வாங்கி வருகிறது. மச்சிலிப்பட்டணம் நகரிலிருந்து தெற்கு-தென்கிழக்கில் 190 கி.மீ. தொலைவு, காக்கிநாடாவில் இருந்து தெற்கு-தென்கிழக்கில் 270 கி.மீ. தொலைவில் மையம்கொண்டுள்ள இந்த புயல் வடக்கு-வடமேற்கு திசையில் மணிக்கு 15 கி.மீ. வேகத்தில் நகர்ந்து வருகிறது.
இன்று (அக்டோபர் 28) இரவு மோந்த புயல் கரையை கடக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. கரை கடக்கும் போதும், மணிக்கு 110 கி.மீ. வரை பலத்த தரைகாற்று வீசக்கூடும் என்றும் கரையை கடந்த பின்னர் படிப்படியாக வலுவிழக்கும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த புயலின் தாக்கம் ஆந்திர மற்றும் ஒடிசா மாநிலங்களின் கடலோர மாவட்டங்களில் அதிகம் உள்ளது. இதனால் அம்மாநிலங்களில் பல்வேறு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
ஆந்திரா மற்றும் ஒடிசாவில் பலத்த காற்றுடன் கனமழை பெய்து வருவதால், விமானம் மற்றும் ரயில் சேவைகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. மேற்கு வங்கும் செல்லும் ரயில்களின் நேரம் மாற்றப்பட்டுள்ளது. மேலும், மக்கள் அவசர தேவையாக இருந்தால் மட்டும் வெளியே வருமாறும் தேவையின்று வெளியே வருவதை தவிர்க்குமாறும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
புயல் ஆந்திராவை நோக்கி சென்றாலும், தமிழகத்தில் அதன் தாக்கம் ஓரளவு உள்ளதால், சென்னை உள்ளிட்ட வட மாவட்டங்களில் தொடர்ந்து மழை பெய்து வருகிறது. இந்த நிலையில், திருவள்ளூர் மாவட்டத்திற்கு மிக கனமழைக்கான ஆரஞ்சு எச்சரிக்கையும், சென்னை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், இராணிப்பேட்டை, தென்காசி, திருநெல்வேலி, தேனி, கன்னியாகுமரி உள்ளிட்ட 8 மாவட்டங்களுக்கும் கனமழைக்கான மஞ்சள் எச்சரிக்கை வானிலை ஆய்வு மையம் விடுத்துள்ளது.
தொடர்ந்து மழை பெய்து வருவதால், சாலைகள்,குடியிருப்பு பகுதிகள் போன்ற இடங்களில் தண்ணீர் தேங்கி இருக்கும் என்பதால், பொதுமக்கள் தேவையின்று வெளியே வர வேண்டாம் என்றும் பாதுகாப்பாக இருக்கவும் அறிவுறுத்தப்படுகின்றனர்.
