இனி மழை கிடையாது.. வெயில் மட்டும்தான்.. வானிலை மையம் எச்சரிக்கை!

Tamil Nadu Weather Latest Update: தமிழகத்தில் கோடை மழை முடிவுக்கு வந்துவிட்டதாகவும் இனி வரண்ட வானிலையே நிலவக்கூடும் என்றும் வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.    

Written by - R Balaji | Last Updated : Mar 25, 2026, 02:32 PM IST
  • தமிழ்நாட்டில் கோடை கால மழை முடிவுக்கு வந்துவிட்டது
  • அடுத்த 7 நாட்களுக்கான வானிலை அறிவிப்பு
  • சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அப்டேட்

Tamil Nadu Weather Latest Update: கடந்த சில நாட்களாக தமிழகத்தின் சில மாவட்டங்களில் அவ்வப்போது மழை பெய்து வந்தது. குறிப்பாக டெல்டா மற்றும் தென் மாவட்டங்கள், மேற்கு தொடர்சி மலை பகுதிகளை ஒட்டியுள்ள மாவட்டங்களில் லேசான முதல் மிதமான மழை என வானிலையில் மாற்றம் இருந்து வந்தது. இந்த நிலையில், கோடை கால மழை முடிவுக்கு வந்துள்ளதாகவும், இனி வரண்ட வானிலையே நிலவக்கூடும் என்றும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. 

இது தொடர்பாக வெளியிடப்பட்டிருக்கும் செய்திக்குறிப்பில், இன்று மார்ச் 25 ஆம் தேதி முதல் மார்ச் 27 ஆம் தேதி வரை: தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும். மார்ச் 28 முதல் மார்ச் 31 வரை: மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும். ஏனைய தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும்.

அதிகபட்ச வெப்பநிலை பற்றிய முன்னறிவிப்பு

24 மணி நேர அதிகபட்ச வெப்பநிலை மாறுதல்: 25-03-2026 மற்றும் 26-03-2026: தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலையில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றதிற்கான வாய்ப்பு குறைவு. மார்ச் 27 முதல் மார்ச் 29 வரை தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை ஓரிரு இடங்களில் 2-4° செல்சியஸ் வரை படிப்படியாக உயரக்கூடும்.

இயல்பு நிலையிலிருந்து அதிகபட்ச வெப்ப அளவின் வேறுபாடு

மார்ச் 25 மற்றும் மார்ச் 26 தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை இயல்பை ஒட்டியே இருக்கக்கூடும்.

மார்ச் 27 முதல் மார்ச் 29 வரை தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை ஓரிரு இடங்களில் இயல்பிலிருந்து 2-4° செல்சியஸ் வரை அதிகமாக இருக்கக்கூடும்.

சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளுக்கான வானிலை முன்னறிவிப்பு

இன்று (மார்ச் 25) மற்றும் நாளை (மார்ச் 26) வானம் ஓரளவு
மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 33-34° செல்சியஸை ஒட்டியும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 24-25° செல்சியஸை ஒட்டியும் இருக்கக்கூடும்.

மீனவர்களுக்கான எச்சரிக்கை 

தமிழக கடலோரப்பகுதிகள், வங்கக்கடல் பகுதிகள் & அரபிக்கடல் பகுதிகள்: 25-03-2026 முதல் 29-03-2026 வரை எச்சரிக்கை ஏதுமில்லை. இவ்வாறு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

கடந்த 24 மணி நேரம் 

கடந்த 24 மணி நேரத்தில், தமிழகம், புதுவை காரைக்கால் பகுதிகளில் வறண்ட வானிலை நிலவியது. அதிகபட்ச வெப்ப நிலை: தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலையில் பொதுவாக குறிப்பிடத்தக்க மாற்றம் ஏதுமில்லை.

அதிகபட்ச வெப்பநிலை வட தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களில் இயல்பிலிருந்து 2° செல்சியஸ் வரை குறைந்தும், தென் தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் இயல்பை ஒட்டியும் இருந்தது. அதிகபட்ச வெப்பநிலை: மதுரை விமான நிலையம் & கரூர் பரமத்தி: 38.0° செல்சியஸ் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை: சமவெளிப்பகுதிகளில்: திருத்தணி: 21.8° செல்சியஸ். மலைப்பகுதிகளில்: கொடைக்கானல்: 8.6° செல்சியஸ் ஆகும். 

