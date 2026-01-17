English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • தமிழகத்தில் மழை பெய்யும்.. உறைபனியும் இருக்கும்! வானிலை மையம் அறிவிப்பு

தமிழகத்தில் மழை பெய்யும்.. உறைபனியும் இருக்கும்! வானிலை மையம் அறிவிப்பு

Tamil Nadu Rain Alert: தமிழகத்தின் சில மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாகவும் இன்று மற்றும் நாளை உறைபனி இருக்கக்கூடும் என்றும் வானிலை மையம் எச்சரித்துள்ளது.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Jan 17, 2026, 02:41 PM IST
  • தமிழகத்தில் உறைபனி இருக்கும்
  • சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவிப்பு
  • முழு விவரம்

தமிழகத்தில் மழை பெய்யும்.. உறைபனியும் இருக்கும்! வானிலை மையம் அறிவிப்பு

TN Weather Latest Update: தமிழகத்தில் இம்மாதம் தொடக்கம் முதல் மழை பெய்ய தொடங்கிய நிலையில் கடந்த இரண்டு மூன்று நாட்களாக மழை இல்லாமல் வறண்ட வானிலையே காணப்படுகிறது. இந்த நிலையில், வரும் 22ஆம் தேதிவரை வறண்ட வானிலையே தொடரும் என்றும் 23ஆம் தேதி கடலோர மாவட்டங்களில் லேசான முதல் மிதமான மழை இருக்க வாய்ப்புள்ளது என்றும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. 

வடகிழக்கு பருவமழை அடுத்த 48 மணி நேரத்தில் தமிழகம், புதுவை, காரைக்கால் பகுதிகள் மற்றும் அதனை ஒட்டிய தென்னிந்திய பகுதிகளிலிருந்து விலகுவதற்கான வாய்ப்புள்ளது. குமரிக்கடல் பகுதிகளில் ஒரு வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி நிலவுகிறது.

Dry Weather Till 22nd January: 22ஆம் தேதி வரை வறண்ட வானிலை 

இன்று (ஜனவரி17) முதல் ஜனவரி 21 வரை: தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும். அதிகாலை வேளையில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான பனிமூட்டம் காணப்படும்.

22-01-2026: தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும்.

Rain Alert: கடலோர மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்பு 

23-01-2026: கடலோர தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். உள் தமிழகத்தில் வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும்.

குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை பற்றிய முன்னறிவிப்பு

24 மணி நேர குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை மாறுதல்: 17-01-2026 முதல் 21-01-2026 வரை: தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலையில் மாற்றதிற்கான வாய்ப்பு குறைவு.

இயல்பு நிலையிலிருந்து குறைந்தபட்ச வெப்ப அளவின் வேறுபாடு: 17-01-2026 முதல் 21-01-2026 வரை: தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை இயல்பை ஒட்டி இருக்கக்கூடும்.

Frost Warning For Ooty And Kodaikanal: உறைபனி எச்சரிக்கை 

17-01-2026 மற்றும் 18-01-2026: தமிழகத்தின் நீலகிரி மாவட்டம் மற்றும் கொடைக்கானல் மலைப்பகுதிகளில் (திண்டுக்கல் மாவட்டம்) ஓரிரு இடங்களில் இரவு / அதிகாலை வேளையில் உறைபனி ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.

Chennai Weather: சென்னை வானிலை முன்னறிவிப்பு

இன்று (17-01-2026): வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். அதிகாலை வேளையில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான பனிமூட்டம் காணப்படும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 30-31° செல்சியஸை ஒட்டியும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 21-22° செல்சியஸை ஒட்டியும் இருக்கக்கூடும்.

நாளை (18-01-2026): வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். அதிகாலை வேளையில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான பனிமூட்டம் காணப்படும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 30-31° செல்சியஸை ஒட்டியும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 21-22° செல்சியஸை ஒட்டியும் இருக்கக்கூடும். இவ்வாறு அதில் தெரிவித்துள்ளார். 

