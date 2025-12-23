English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • தமிழகத்தில் தொடங்கும் மழை.. சென்னையில் வானிலை எப்படி? வானிலை மையம் அலர்ட்!

தமிழகத்தில் தொடங்கும் மழை.. சென்னையில் வானிலை எப்படி? வானிலை மையம் அலர்ட்!

Tamil Nadu Weather Latest Update: தமிழகத்தில் நாளை (டிசம்பர் 24) முதல் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Dec 23, 2025, 01:42 PM IST
  • நாளை முதல் தொடங்கும் மழை
  • சென்னையில் வானிலை எப்படி?
  • வானிலை மையம் அறிவிப்பு

Trending Photos

புதிய ரேஷன் கார்டு : அமைச்சர் கொடுத்த முக்கிய அப்டேட்
camera icon10
New Ration Card
புதிய ரேஷன் கார்டு : அமைச்சர் கொடுத்த முக்கிய அப்டேட்
இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்! ரிவால்வர் ரீட்டா to ஸ்ட்ரேஞ்சர் திங்க்ஸ்-எதை, எதில் பார்ப்பது?
camera icon7
OTT Release
இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்! ரிவால்வர் ரீட்டா to ஸ்ட்ரேஞ்சர் திங்க்ஸ்-எதை, எதில் பார்ப்பது?
மாணவர்களுக்கு டபுள் குஷி... 11 நாள்கள் லீவ் - பள்ளிகளுக்கு பறந்த அரசின் முக்கிய உத்தரவு
camera icon7
School Leave
மாணவர்களுக்கு டபுள் குஷி... 11 நாள்கள் லீவ் - பள்ளிகளுக்கு பறந்த அரசின் முக்கிய உத்தரவு
இந்திய அணியில் இந்த 3 வீரர்கள்... டி20 உலகக் கோப்பையில் ஒரு போட்டியில் கூட விளையாட மாட்டார்கள்!
camera icon8
Team India
இந்திய அணியில் இந்த 3 வீரர்கள்... டி20 உலகக் கோப்பையில் ஒரு போட்டியில் கூட விளையாட மாட்டார்கள்!
தமிழகத்தில் தொடங்கும் மழை.. சென்னையில் வானிலை எப்படி? வானிலை மையம் அலர்ட்!

Tn Rain Alert: தமிழகத்தில் கடந்த சில நாட்களாகவே வறண்ட வானிலை காணப்பட்டு வரும் நிலையில், அதிகாலை நேரத்தில் பனி அதிகம் உள்ளது. இந்த நிலையில் நாளை (டிசம்பர் 24) முதல் தமிழகத்தில் லேசான முதல் மிதமான மழை இருக்கும் என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

இது தொடர்பாக வெளியிட்டிருக்கும் செய்திக்குறிப்பில், தென்தமிழகம் மற்றும் அதனை ஒட்டிய பகுதிகளின் மேல் ஒரு வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி நிலவுகிறது. இன்று (23-12-2025) தென்தமிழக கடலோர மாவட்டங்கள், டெல்டா மாவட்டங்கள் மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும். ஏனைய தமிழகம் மற்றும் புதுவையில் வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும். அதிகாலை வேளையில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான பனிமூட்டம் காணப்படும்.

நாளை முதல் தொடங்கும் மழை 

24-12-2025: கடலோர தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் லேசான மழை பெய்யக்கூடும். உள் தமிழகத்தில் வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும். அதிகாலை வேளையில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான பனிமூட்டம் காணப்படும்.

25-12-2025 முதல் 27-12-2025 வரை: கடலோர தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். தமிழகத்தில் வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும். உள்

28-12-2025 மற்றும் 29-12-2025: தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும்

குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை பற்றிய முன்னறிவிப்பு:

24 மணி நேர குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை மாறுதல்: இன்று (23-12-2025) முதல் நாளை மறுநாள் (25-12-2025) வரை: தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலையில் பொதுவாக பெரியமாற்றம் ஏதுமில்லை.

இயல்பு நிலையிலிருந்து குறைந்தபட்ச வெப்ப அளவின் வேறுபாடு: இன்று (23-12-2025) முதல் நாளை மறுநாள் (25-12-2025) வரை: தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை ஒருசில இடங்களில் 2-4° செல்சியஸ் இயல்பை விட குறைவாக இருக்கக்கூடும்.

26-12-2025 மற்றும் 27-12-2025: தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை ஓரிரு இடங்களில் இயல்பை ஒட்டி இயல்பை விட குறைவாக இருக்கக்கூடும்.

உறைபனி எச்சரிக்கை: இன்று (23-12-2025) மற்றும் நாளை (24-12-2025) தமிழகத்தின் நீலகிரி மாவட்டத்தில் ஓரிரு இடங்களில் இரவு /அதிகாலை வேளையில் உறைபனி ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.

Chennai Weather Update: சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளுக்கான வானிலை

இன்று (23-12-2025): வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். அதிகாலை வேளையில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான பனிமூட்டம் காணப்படும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 29-30° செல்சியஸை ஒட்டியும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 20-21° செல்சியஸை ஒட்டியும் இருக்கக்கூடும்.

நாளை (24-12-2025): வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். அதிகாலை வேளையில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான பனிமூட்டம் காணப்படும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 29-30° செல்சியஸை ஒட்டியும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 21° செல்சியஸை ஒட்டியும் இருக்கக்கூடும். இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

மேலும் படிக்க: பனையூரில் பரபரப்பு! தவெக அலுவலகத்தில் பலத்த பாதுகாப்பு! என்ன காரணம்?

மேலும் படிக்க: தமிழ் தெரிந்தால் அரசு வேலை! மாதம் ரூ.1 லட்சம் சம்பளம்.. விண்ணப்பிக்க கடைசி வாய்ப்பு

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Rain AlertTN Weather UpdateIMD AlertChennai Weather Today

Trending News