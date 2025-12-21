English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • பனி அதிகரிக்கும்.. மழையும் இருக்கு! சென்னையில் எப்படி? - வானிலை மையம் அலர்ட்

பனி அதிகரிக்கும்.. மழையும் இருக்கு! சென்னையில் எப்படி? - வானிலை மையம் அலர்ட்

TN Rain Alert: தமிழகத்தில் ஒருரிரு இடங்களில் லேசான முதல் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Dec 21, 2025, 02:57 PM IST
  • 25ஆம் தேதிக்கு பின்னர் மழை இருக்கும்
  • வானிலை மையம் எச்சரிக்கை

Trending Photos

EPS Pension: தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு மாத ஓய்வூதியம் அதிகரிக்கிறதா? முக்கிய அப்டேட்
camera icon10
EPFO
EPS Pension: தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு மாத ஓய்வூதியம் அதிகரிக்கிறதா? முக்கிய அப்டேட்
பேருந்தில் இலவச பயணம்! மூத்த குடிமக்களுக்கு குட் நியூஸ்.. தேதி குறித்த தமிழக அரசு.. உடனே இதை பண்ணுங்க!
camera icon7
Chennai
பேருந்தில் இலவச பயணம்! மூத்த குடிமக்களுக்கு குட் நியூஸ்.. தேதி குறித்த தமிழக அரசு.. உடனே இதை பண்ணுங்க!
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை திங்கட்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Powercut
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை திங்கட்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
யூரிக் அமிலத்தை இயற்கையாக குறைக்கும் யோகாசனங்கள்! ரொம்ப சிம்பிள்தான்..
camera icon7
Uric acid
யூரிக் அமிலத்தை இயற்கையாக குறைக்கும் யோகாசனங்கள்! ரொம்ப சிம்பிள்தான்..
பனி அதிகரிக்கும்.. மழையும் இருக்கு! சென்னையில் எப்படி? - வானிலை மையம் அலர்ட்

Latest Weather Update: இம்மாதம் முதல் வாரத்திற்கு பின்னர் படிப்படியாக மழை குறைந்து வறண்ட வானிலையாக காணப்பட்டு வருகிறது. தமிழகம் முழுவதும் பணிமூட்டம் அதிகரித்து குளிர் வாட்டி வதைத்து வருகிறது. இந்த நிலையில், 25ஆம் தேதியில் இருந்து 27ஆம் தேதி வரை டெல்டா மற்றும் கடலோர மாவட்டங்களில் லேசான முதல் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. 

Add Zee News as a Preferred Source

இது தொடர்பாக வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில், பூமத்திய ரேகை பகுதிகளை ஒட்டிய தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளின் மேல் ஒரு வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி நிலவுகிறது. இன்று (டிசம்பர் 21) முதல் 24-12-2025 வரை தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும். அதிகாலை வேளையில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான பனிமூட்டம் காணப்படும்.

25-12-2025: டெல்டா மாவட்டங்கள் மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். ஏனைய தமிழகம், புதுவையில் வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும். அதிகாலை வேளையில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான பனிமூட்டம் காணப்படும்.

26-12-2025 மற்றும் 27-12-2025: கடலோர தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் லேசானது முதல் மிதமான மழை உள் தமிழகத்தில் வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும். பெய்யக்கூடும். 

குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை பற்றிய முன்னறிவிப்பு:

24 மணி நேர குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை மாறுதல்: 21-12-2025 முதல் 25-12-2025 வரை: தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில்
குறைந்தபட்ச வெப்பநிலையில் பொதுவாக பெரியமாற்றம் ஏதுமில்லை. எனினும், ஒருசில இடங்களில் சற்று குறையக்கூடும்.

இயல்பு நிலையிலிருந்து குறைந்தபட்ச வெப்ப அளவின் வேறுபாடு: இன்று (டிசம்பர் 21) முதல் 25-12-2025 வரை தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை ஒருசில இடங்களில் 2-4° செல்சியஸ் இயல்பை விட குறைவாக இருக்கக்கூடும்.
உறைபனி எச்சரிக்கை: 21-12-2025 மற்றும் 22-12-2025: தமிழகத்தின் நீலகிரி மாவட்டத்தில் ஓரிரு இடங்களில் இரவு /அதிகாலை வேளையில் உறைபனி ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.

Chennai Weather Latest Update: சென்னை மற்றும் புறநகர் வானிலை 

இன்று (21-12-2025): வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். அதிகாலை வேளையில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான பனிமூட்டம் காணப்படும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 30° செல்சியஸை ஒட்டியும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 22-23° செல்சியஸை ஒட்டியும் இருக்கக்கூடும்.

நாளை (22-12-2025): வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். அதிகாலை வேளையில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான பனிமூட்டம் காணப்படும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 29-30° செல்சியஸை ஒட்டியும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 22° செல்சியஸை ஒட்டியும் இருக்கக்கூடும். இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

மேலும் படிக்க: SIR: நீக்கப்பட்ட வாக்காளர்களின் பெயரை சேர்ப்பது எப்படி? முழு விவரம்

மேலும் படிக்க: நெல்லை டூ சென்னை வந்தே பாரத் ரயில்! பயணிகளுக்கு ஹேப்பி நியூஸ்.. புது Stop-ல் நிற்கும்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

About the Author
Rain AlertTn Weather Alertlatest weather updateChennai Weather Today

Trending News