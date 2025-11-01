ரேஷன் கார்டுக்கு ரூ.5000 பொங்கல் பரிசு? அமைச்சர் சொன்ன முக்கிய தகவல்!

தமிழர்களின் திருநாளான பொங்கல் பண்டிகை நெருங்கி வரும் நிலையில், ஒவ்வொரு ஆண்டும் தமிழக அரசு சார்பில் வழங்கப்படும் பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு குறித்த எதிர்பார்ப்புகள், மக்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளன. குறிப்பாக இந்த ஆண்டு பொங்கல் பரிசுடன், அரிசி அட்டைதாரர்களுக்கு ரூ.5000 ரொக்க பணம் வழங்கப்படும் என்று, சமூக வலைதளங்களில் ஒரு தகவல் காட்டுத்தீயாக பரவி வருகிறது. இந்த தகவல் உண்மையா, அரசின் திட்டம் என்ன என்பது குறித்த கூடுதல் விவரங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
சமூக வலைதளங்களில் பரவும் தகவல்
ஒவ்வொரு பொங்கல் பண்டிகையின் போதும், ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு பச்சரிசி, சர்க்கரை, கரும்பு, மற்றும் முந்திரி, திராட்சை அடங்கிய பரிசு தொகுப்பை தமிழக அரசு வழங்கி வருகிறது. சில சமயங்களில், அத்துடன் ரொக்க பணமும் சேர்த்து வழங்கப்படும். கடந்த சில ஆண்டுகளாக, பொங்கல் பரிசுடன் ரூ.1000 ரொக்க பணம் வழங்கப்பட்டு வந்த நிலையில், இந்த ஆண்டு அந்த தொகையை ரூ.5000 ஆக உயர்த்தி வழங்க, முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் தலைமையிலான அரசு திட்டமிட்டுள்ளதாக சமூக வலைதளங்களில் செய்திகள் வேகமாக பரவி வருகின்றன. இது மக்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
உண்மை நிலவரம் என்ன?
சமூக வலைதளங்களில் இந்த தகவல் வேகமாக பரவி வந்தாலும், "பொங்கல் பரிசாக ரூ.5000 வழங்கப்படும் என்பது, முற்றிலும் ஆதாரமற்ற, ஒரு வதந்தியே" என்று, அரசு துறை வட்டாரங்கள் திட்டவட்டமாக மறுத்துள்ளன. இது குறித்து, உணவு பொருள் வழங்கல் மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு துறை அதிகாரி ஒருவர் கூறுகையில், "பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு வழங்குவது குறித்து, அரசு இன்னும் எந்த முடிவையும் எடுக்கவில்லை. ஒவ்வொரு ஆண்டும், பொங்கல் பண்டிகைக்கு சில வாரங்களுக்கு முன்பு, முதல்வர் தலைமையில், உணவுத் துறை, நிதித் துறை மற்றும் கூட்டுறவுத் துறை அமைச்சர்கள் மற்றும் அதிகாரிகளுடன் ஒரு ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெறும்.
அந்த கூட்டத்தில் தான், பொங்கல் பரிசு தொகுப்பில் என்னென்ன பொருட்கள் இடம்பெறும், ரொக்க பணம் வழங்குவதா, வேண்டாமா, அப்படியென்றால் எவ்வளவு வழங்குவது என்பது போன்ற முடிவுகள் எடுக்கப்படும். இதுவரை அப்படிப்பட்ட எந்த ஆலோசனை கூட்டமும் நடைபெறவில்லை. எனவே சமூக வலைதளங்களில் பரவும் இந்த ரூ.5000 ரொக்க பரிசு என்ற தகவல், முற்றிலும் ஒரு வதந்தியே. மக்கள், அரசின் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வரும் வரை, இது போன்ற வதந்திகளை நம்ப வேண்டாம்" என்று அவர் விளக்கமளித்தார்.
அரசின் திட்டம் என்னவாக இருக்கும்?
கடந்த ஆண்டு, அனைத்து அரிசி அட்டைதாரர்களுக்கும், ஒரு கிலோ பச்சரிசி, ஒரு கிலோ சர்க்கரை மற்றும் ஒரு முழு நீளக் கரும்பு அடங்கிய பரிசு தொகுப்புடன், ரூ.1000 ரொக்க பணம் வழங்கப்பட்டது. இந்த ஆண்டு, மக்களவை தேர்தல் நெருங்கி வரும் சூழலில், மக்களை கவரும் வகையில், பொங்கல் பரிசு தொகுப்பில் சில புதிய அறிவிப்புகள் இருக்கலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ரொக்க பணத்தின் அளவை, ரூ.1000-த்தில் இருந்து சற்று உயர்த்தி வழங்க வாய்ப்புள்ளது. ஆனால், அது ரூ.5000 அளவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய தொகையாக இருக்க வாய்ப்பில்லை என்றே கூறப்படுகிறது.
எனவே, பொங்கல் பரிசு குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு, முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் தலைமையில் நடைபெறும் ஆலோசனை கூட்டத்திற்கு பிறகே வெளியாகும். அதுவரை சமூக வலைதளங்களில் பரவும் உறுதிப்படுத்தப்படாத தகவல்களை நம்பி, மக்கள் குழப்பமடைய வேண்டாம் என்று கூறப்படுகிறது.
