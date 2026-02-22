பயணிகளுக்கு அதிர்ச்சி! ரயில் கட்டணம் அதிரடி உயர்வு.. தெற்கு ரயில்வே அறிவிப்பு

Nilgiri Mountain Railway Fare Hike: மலைகளின் அரசி என்று அழைக்கப்படும் ஊட்டிக்கு தினமும் சுற்றுலா பயணிகள் வருகை தருவார்கள். இந்தியாவின் பிரபலமாக மலைவாசஸ்தலங்களில் ஊட்டியம் ஒன்று. அழகிய மலைகள், குளிர்ச்சியாக வானிலை, பனிபோர்வை போன்ற புல்வெளிகள், ஏரிகள், காடுகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணங்களால் ஊட்டி சுற்றுலா பயணிகளிடையே பிரபலமாக உள்ளது. இதனால், ஊட்டிக்கு பல்வேறு மாநிலங்கள், வெளிநாடுகளில் இருந்து வருகை தருகிறார்கள். ஊட்டிக்கு செல்பவர்கள் ஒருமுறையாவது ஊட்டி மலை ரயிலில் பயணிக்க வேண்டும் என நினைப்பார்கள். இயற்கை அழகை ரசித்தப்படி, மலை ரயிலில் சுற்றுலா பயணிகள் பயணித்து வருகின்றனர்.
ஊட்டி மலை ரயில் சேவை கட்டணம் உயர்வு
தினமும் 8 சேவைகள் இயக்கப்படுகிறது. ஊட்டி மலை ரயிலில் மூன்று விதமான சேவைகள் இயக்கப்படுகின்றன. அதாவது, வார நாட்கள் சேவைகள், கோடை விடுமுறை, வார இறுதி நாட்கள், பண்டிகை காலங்களில் சிறப்பு ரயில்கள், திருமணங்கள், குடும்ப விழா, நிறுவன விழா, தனியாக முழு ரயிலையும் வாடகைக்கு எடுப்பது என பல வகைகளில் இயக்கப்பட்டு வருகிறது.
இந்த நிலையில், ஊட்டி மலை ரயில் சேவை கட்டணத்தை தெற்கு ரயில்வே அதிரடியாக உயர்த்தியுள்ளது. கடைசியாக 2020ஆம் ஆண்டு கட்டணம் உயர்த்தப்பட்ட நிலையில், 6 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மீண்டும் ஊட்டி மலை ரயில் சேவை கட்டணம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. தற்போது மேட்டுப்பாளையம் முதல் குன்னூருக்கு ரூ.500, 2வது வகுப்பில் ரூ.250 வசூலிக்கப்படுகிறது. குன்னூர் ஊட்டி இடையே முதல் வகுப்பில் பயணிகக்க ரூ.290, 2வது வகுப்பில் ரூ.150, மேட்டுப்பாளையம் ஊட்டி இடையே முதல் வகுப்பில் ரூ.1,000 என வசூலிக்கப்பட்டது. இந்த நிலையில், அந்த ரயில் கட்டணத்தில் இருந்து 5 சதவீதம் நேற்று முதல் தெற்கு ரயில்வே உயர்த்தியுள்ளது.
எவ்வளவு தெரியுமா?
புதிய கட்டணத்தின்படி, மேட்டுப்பாளையம் முதல் குன்னூர் இடையே இரண்டாம் வகுப்பிற்கு ரூ.200, முதல் வகுப்பிற்கு ரூ.465 வசூலிக்கப்படும். குன்னூர் முதல் ஊட்டி இடையே இரண்டாம் வகுப்பிற்கு ரூ.160, முதல் வகுப்பிற்கு ரூ.365 கட்டணமும், மேட்டுப்பாளையம் முதல் ஊட்டிக்கு இரண்டாம் வகுப்பிற்கு ரூ.310, முதல் வகுப்பிற்கு ரூ.630 வசூலிக்கப்படும் என தெற்கு ரயில்வே தெரிவித்துள்ளது. கடந்த சில ஆண்டுகளாக ரயில்களின் இயக்க செல்வுகள் கடுமையாக உயர்ந்துள்ளது. இதனால், தெற்கு ரயில்வே மலை ரயில் சேவை கட்டணத்தை உயர்த்தியுள்ளது.
மேட்டுப்பாளையம் மற்றும் குன்னூர் இடையேயான சரக்கு போக்குவரத்து கட்டணங்கள் மட்டும் 200% க்கும் அதிகமாக அதிகரித்துள்ளன. கூடுதலாக, பராமரிப்பு செலவுகள் மற்றும் ஊழியர்கள் தொடர்பான செலவுகளும் கணிசமாக அதிகரித்துள்ளன. இதனை கருத்தில் கொண்டு தெற்கு ரயில்வே மலை ரயில் சேவை கட்டணத்தை உயர்த்தியுள்ளது. டிக்கெட் விலைகள் திடீரென உயர்த்தப்பட்டதற்கு நடுத்தர வர்க்க சுற்றுலாப் பயணிகள் அதிர்ச்சி அடைந்தனர்.
Revision of Ticket Fare in Nilgiri Mountain Railway
For Regular Trains.
Base Fare of Regular Trains in NMR
Increased by 5%
With Effect From 21 February, 2026.@GMSRailway pic.twitter.com/3nfuhcfcVB
— DRM Salem (@SalemDRM) February 20, 2026
